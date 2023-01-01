Проблема Hibernate: ошибка обновления пакета и ее решение#Hibernate/JPA #Ошибки Java
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой Hibernate "Batch update returned unexpected row count from update: 0", вот что необходимо сделать:
- Тщательно проверьте наличие целевой сущности в базе данных.
- Синхронизируйте вашу сессию. Для обеспечения соответствия состояния базы данных и приложения используйте
session.flush()и
session.clear().
- Убедитесь, что транзакции управляются корректно и отсутствуют неожиданные откаты.
- Проверьте, совпадают ли методы генерации идентификаторов со спецификацией используемой базы данных.
- Используйте аннотацию @Version для реализации механизма оптимистического контроля версий.
Взглянем на пример:
Transaction tx = null;
try {
tx = session.beginTransaction();
MyEntity entity = session.get(MyEntity.class, id);
if (entity == null) throw new ObjectNotFoundException("Сущность с ID " + id + " не найдена");
entity.setField(newValue);
session.flush();
session.clear();
tx.commit();
} catch (HibernateException e) {
if (tx != null) tx.rollback();
throw e;
}
Противостояние неизвестным исключениям
Сталкиваетесь с упорным исключением? Возможно, пришло время провести детальный анализ:
Включите логирование
<property name="hibernate.show_sql" value="true"/> // Дайте SQL объявить себя!
logging.level.org.hibernate=DEBUG // Пусть Hibernate раскроет свое содержание!
logging.level.org.springframework.orm=DEBUG // Spring ORM, приступим!
Используйте ограничения
- Применяйте ограничения базы данных для обеспечения надёжности данных.
- Используйте Hibernate Validator для гарантии того, что данные прошли валидацию и проверку.
Симулируйте ошибки
@Test(expected = ObjectNotFoundException.class)
public void whenUpdateFeelsLikeTalkingToAGhost() {
// Cценарий транзакции, где, кажется, присутствуют "призраки"
}
Проверьте настройки маппинга
- Проверьте правильность отображения сущностей.
- Проверьте настройку auto_increment в схеме базы данных.
Используйте принципы защитного программирования
- Верифицируйте сущности перед их использованием.
- Применяйте режимы блокировки для контроля конкурентного доступа.
Освойте управление транзакциями
- Стремитесь к тому, чтобы транзакции были короткими и прозрачными.
- Ясно определите границы транзакций для предотвращения ошибок.
Визуализация
Вот как Hibernate пытается обновить данные и сталкивается с ошибкой:
Обновление Hibernate: 🛠️ Активация Twitch Prime (ожидается обновление: 1 🎮)
| Статус базы данных | Результат |
|-----------------------|-----------|
| Подписка есть | ✅ |
| Подписка отсутствует | ❌ |
Hibernate ожидал обновить одну подписку на Twitch Prime (
🎮), однако подписка не найдена:
Ожидалось: 🛠️ ➡️ 🎮 (1 обновление, 1 подписка)
Оказалось: 🛠️ ➡️ ❌ (0 обновлений)
Удивление Hibernate: Где подписка? Это обновление должно было пройти, но подписка отсутствует!
Продвинутые стратегии устранения ошибок
Расширенное логирование и обработка исключений
Если замечено несоответствие:
if (affectedRows == 0) {
log.error("Призрак обнаружен в методе XYZ: сущность с ID " + id + " не найдена");
throw new GhostUpdateException("Сущность с ID " + id + " не обнаружена. Пора вызвать специалистов!");
}
Понимание работы механизма транзакций
- Осмысление границ сессий и транзакций в Hibernate.
- Защита данных с помощью @Version для управления параллельными изменениями с помощью оптимистической блокировки.
Полезные материалы
- Руководство по использованию Hibernate ORM – помогает лучше понять процесс пакетной обработки в Hibernate.
- JPA EntityManager: почему лучше использовать persist(), а не merge()? – Stack Overflow – объясняет разницу между persist и merge в контексте JPA.
- Оптимистическое управление параллелизмом – Википедия – описание принципа оптимистической блокировки.
- Как включить пакетное обновление в Hibernate – Javarevisited – информация о настройке пакетных обновлений в Hibernate.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое действие нужно предпринять, если возникает ошибка 'Batch update returned unexpected row count from update: 0' в Hibernate?
1 / 5
Рустам Мельников
Java-инженер
Свежие материалы