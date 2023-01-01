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Проблема Hibernate: ошибка обновления пакета и ее решение
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Проблема Hibernate: ошибка обновления пакета и ее решение

#Hibernate/JPA  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой Hibernate "Batch update returned unexpected row count from update: 0", вот что необходимо сделать:

  • Тщательно проверьте наличие целевой сущности в базе данных.
  • Синхронизируйте вашу сессию. Для обеспечения соответствия состояния базы данных и приложения используйте session.flush() и session.clear().
  • Убедитесь, что транзакции управляются корректно и отсутствуют неожиданные откаты.
  • Проверьте, совпадают ли методы генерации идентификаторов со спецификацией используемой базы данных.
  • Используйте аннотацию @Version для реализации механизма оптимистического контроля версий.

Взглянем на пример:

Java
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Transaction tx = null;
try {
    tx = session.beginTransaction();
    MyEntity entity = session.get(MyEntity.class, id);
    if (entity == null) throw new ObjectNotFoundException("Сущность с ID " + id + " не найдена");
    
    entity.setField(newValue);
    session.flush();
    session.clear();
    tx.commit();
} catch (HibernateException e) {
    if (tx != null) tx.rollback();
    throw e;
}
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Противостояние неизвестным исключениям

Сталкиваетесь с упорным исключением? Возможно, пришло время провести детальный анализ:

Включите логирование

Java
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<property name="hibernate.show_sql" value="true"/> // Дайте SQL объявить себя!
logging.level.org.hibernate=DEBUG // Пусть Hibernate раскроет свое содержание!
logging.level.org.springframework.orm=DEBUG // Spring ORM, приступим!

Используйте ограничения

  • Применяйте ограничения базы данных для обеспечения надёжности данных.
  • Используйте Hibernate Validator для гарантии того, что данные прошли валидацию и проверку.

Симулируйте ошибки

Java
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@Test(expected = ObjectNotFoundException.class)
public void whenUpdateFeelsLikeTalkingToAGhost() {
    // Cценарий транзакции, где, кажется, присутствуют "призраки"
}

Проверьте настройки маппинга

  • Проверьте правильность отображения сущностей.
  • Проверьте настройку auto_increment в схеме базы данных.

Используйте принципы защитного программирования

  • Верифицируйте сущности перед их использованием.
  • Применяйте режимы блокировки для контроля конкурентного доступа.

Освойте управление транзакциями

  • Стремитесь к тому, чтобы транзакции были короткими и прозрачными.
  • Ясно определите границы транзакций для предотвращения ошибок.

Визуализация

Вот как Hibernate пытается обновить данные и сталкивается с ошибкой:

Markdown
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Обновление Hibernate: 🛠️ Активация Twitch Prime (ожидается обновление: 1 🎮)
| Статус базы данных    | Результат |
|-----------------------|-----------|
| Подписка есть         | ✅         |
| Подписка отсутствует  | ❌         |

Hibernate ожидал обновить одну подписку на Twitch Prime (🎮), однако подписка не найдена:

Markdown
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Ожидалось: 🛠️ ➡️ 🎮 (1 обновление, 1 подписка)
Оказалось: 🛠️ ➡️ ❌ (0 обновлений)

Удивление Hibernate: Где подписка? Это обновление должно было пройти, но подписка отсутствует!

Продвинутые стратегии устранения ошибок

Расширенное логирование и обработка исключений

Если замечено несоответствие:

Java
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if (affectedRows == 0) {
    log.error("Призрак обнаружен в методе XYZ: сущность с ID " + id + " не найдена");
    throw new GhostUpdateException("Сущность с ID " + id + " не обнаружена. Пора вызвать специалистов!");
}

Понимание работы механизма транзакций

  • Осмысление границ сессий и транзакций в Hibernate.
  • Защита данных с помощью @Version для управления параллельными изменениями с помощью оптимистической блокировки.

Полезные материалы

  1. Руководство по использованию Hibernate ORM – помогает лучше понять процесс пакетной обработки в Hibernate.
  2. JPA EntityManager: почему лучше использовать persist(), а не merge()? – Stack Overflow – объясняет разницу между persist и merge в контексте JPA.
  3. Оптимистическое управление параллелизмом – Википедия – описание принципа оптимистической блокировки.
  4. Как включить пакетное обновление в Hibernate – Javarevisited – информация о настройке пакетных обновлений в Hibernate.
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Какое действие нужно предпринять, если возникает ошибка 'Batch update returned unexpected row count from update: 0' в Hibernate?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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