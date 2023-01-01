Проблема Hibernate: ошибка обновления пакета и ее решение

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой Hibernate "Batch update returned unexpected row count from update: 0", вот что необходимо сделать:

Тщательно проверьте наличие целевой сущности в базе данных.

в базе данных. Синхронизируйте вашу сессию . Для обеспечения соответствия состояния базы данных и приложения используйте session.flush() и session.clear() .

. Для обеспечения соответствия состояния базы данных и приложения используйте и . Убедитесь, что транзакции управляются корректно и отсутствуют неожиданные откаты.

корректно и отсутствуют неожиданные откаты. Проверьте, совпадают ли методы генерации идентификаторов со спецификацией используемой базы данных.

со спецификацией используемой базы данных. Используйте аннотацию @Version для реализации механизма оптимистического контроля версий.

Взглянем на пример:

Java Скопировать код Transaction tx = null; try { tx = session.beginTransaction(); MyEntity entity = session.get(MyEntity.class, id); if (entity == null) throw new ObjectNotFoundException("Сущность с ID " + id + " не найдена"); entity.setField(newValue); session.flush(); session.clear(); tx.commit(); } catch (HibernateException e) { if (tx != null) tx.rollback(); throw e; }

Противостояние неизвестным исключениям

Сталкиваетесь с упорным исключением? Возможно, пришло время провести детальный анализ:

Включите логирование

Java Скопировать код <property name="hibernate.show_sql" value="true"/> // Дайте SQL объявить себя! logging.level.org.hibernate=DEBUG // Пусть Hibernate раскроет свое содержание! logging.level.org.springframework.orm=DEBUG // Spring ORM, приступим!

Используйте ограничения

Применяйте ограничения базы данных для обеспечения надёжности данных.

для обеспечения надёжности данных. Используйте Hibernate Validator для гарантии того, что данные прошли валидацию и проверку.

Симулируйте ошибки

Java Скопировать код @Test(expected = ObjectNotFoundException.class) public void whenUpdateFeelsLikeTalkingToAGhost() { // Cценарий транзакции, где, кажется, присутствуют "призраки" }

Проверьте настройки маппинга

Проверьте правильность отображения сущностей .

. Проверьте настройку auto_increment в схеме базы данных.

Используйте принципы защитного программирования

Верифицируйте сущности перед их использованием.

перед их использованием. Применяйте режимы блокировки для контроля конкурентного доступа.

Освойте управление транзакциями

Стремитесь к тому, чтобы транзакции были короткими и прозрачными.

Ясно определите границы транзакций для предотвращения ошибок.

Визуализация

Вот как Hibernate пытается обновить данные и сталкивается с ошибкой:

Markdown Скопировать код Обновление Hibernate: 🛠️ Активация Twitch Prime (ожидается обновление: 1 🎮) | Статус базы данных | Результат | |-----------------------|-----------| | Подписка есть | ✅ | | Подписка отсутствует | ❌ |

Hibernate ожидал обновить одну подписку на Twitch Prime ( 🎮 ), однако подписка не найдена:

Markdown Скопировать код Ожидалось: 🛠️ ➡️ 🎮 (1 обновление, 1 подписка) Оказалось: 🛠️ ➡️ ❌ (0 обновлений)

Удивление Hibernate: Где подписка? Это обновление должно было пройти, но подписка отсутствует!

Продвинутые стратегии устранения ошибок

Расширенное логирование и обработка исключений

Если замечено несоответствие:

Java Скопировать код if (affectedRows == 0) { log.error("Призрак обнаружен в методе XYZ: сущность с ID " + id + " не найдена"); throw new GhostUpdateException("Сущность с ID " + id + " не обнаружена. Пора вызвать специалистов!"); }

Понимание работы механизма транзакций

Осмысление границ сессий и транзакций в Hibernate.

Защита данных с помощью @Version для управления параллельными изменениями с помощью оптимистической блокировки.

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