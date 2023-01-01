Преобразование Unix timestamp в Date: Java решение

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать Unix timestamp в объект Date в Java, используйте следующий код: new Date(unixTimestamp * 1000L) . В этом случае происходит перевод секунд в миллисекунды.

Java Скопировать код Date date = new Date(1633072800L * 1000L);

Узнаем больше о классах

Работать с датами и временем в Java можно двумя основными способами: с помощью проверенного временем класса java.util.Date и современного пакета java.time , введенного в версии Java 8.

Класс java.util.Date давно знаком любому разработчику на Java. Интерфейсы по всему миру используют его для представления момента времени с точностью до миллисекунд:

Java Скопировать код long unixTimestampInSeconds = 1633072800L; // Познакомимся с Unix timestamp Date legacyDate = new Date(unixTimestampInSeconds * 1000L);

Если вам уже известно значение временной метки в миллисекундах, преобразование не требуется:

Java Скопировать код long unixTimestampInMilliseconds = 1633072800000L; Date legacyDateFromMillis = new Date(unixTimestampInMilliseconds); // Просто и элегантно!

При работе с Date важно учитывать часовые пояса и форматирование. Для этих целей можно использовать SimpleDateFormat , чтобы отформатировать дату по своему усмотрению:

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("E, dd MMM yyyy HH:mm:ss z"); sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT")); String formattedDate = sdf.format(legacyDate); // Прекрасно отформатированная дата!

Используем актуальный пакет java.time

С появлением API java.time , реализующего стандарт JSR-310, Java сумела добиться значительного прогресса. Если вы используете Java 8 или более новую версию, предпочтение следует отдать пакету java.time :

Java Скопировать код Instant instant = Instant.ofEpochSecond(unixTimestampInSeconds); Date modernDate = Date.from(instant); // Путешествие во времени на скорости Java!

Для тонкой работы с часовыми поясами великолепно подходит ZonedDateTime :

Java Скопировать код ZoneId zoneId = ZoneId.of("America/New_York"); ZonedDateTime zonedDateTime = instant.atZone(zoneId);

Instant удобно преобразовывать в другие типы, например в LocalDateTime , что делает его незаменимым инструментом:

Java Скопировать код LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.ofInstant(instant, ZoneId.systemDefault());

Визуализация

Считайте Unix timestamp шифром 🕵️, а объект Java Date ключом к его расшифровке:

Markdown Скопировать код Unix Timestamp (🕒): 1633072800

Расшифровка:

Java Скопировать код // 🕵️‍♀️ Расшифровываем загадочное послание Date date = new Date(1633072800L * 1000);

И в итоге получаем:

Markdown Скопировать код Java Date Object (📅): "Tue, 01 Oct 2021 00:00:00 GMT" // Тайна отгадана! 🎉

Будьте бдительны и учитывайте совместимость: как справиться со сложными случаями

Перебирая временные метки и даты, стоит быть настороже и представлять все возможные нюансы, особенно при работе с нестандартными случаями и соблюдении совместимости.

Если UNIX представлен в виде строки

Иногда Unix timestamp записывают в виде строки. Не забывайте об способе преобразования строки в числовой формат перед конвертацией:

Java Скопировать код String unixTimestampString = "1633072800"; long unixTimestamp = Long.parseLong(unixTimestampString); // Преобразовываем строку в число Date parsedDate = new Date(unixTimestamp * 1000L); // Получаем готовую к использованию дату!

Путешествие сквозь часовые пояса

Верное обращение с часовыми поясами обеспечивает точное время в любом уголке земного шара:

Java Скопировать код Calendar calendar = Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("UTC")); calendar.setTimeInMillis(unixTimestamp * 1000L); Date utcDate = calendar.getTime(); // Часовые пояса больше не страшны!

Мост между прошлым и настоящим

Гладкий переход между java.util.Date и java.time важен при взаимодействии со старым и новым кодом:

Java Скопировать код // Преобразование из java.time.Instant в java.util.Date Instant instant = Instant.ofEpochSecond(unixTimestamp); Date convertedDate = Date.from(instant); // Быстро и удобно! // Преобразование из java.util.Date в java.time.Instant Instant convertedInstant = convertedDate.toInstant(); // И обратно, без сложностей!

Не бойтесь экспериментировать с библиотекой ThreeTen-Extra

Если вам требуется более глубокое взаимодействие с датами и временем, чем то, что предоставляет стандартный java.time , воспользуйтесь возможностями библиотеки ThreeTen-Extra:

Java Скопировать код // Сложные задачи? Нет проблем! Period tenDays = Period.ofDays(10);

Углубляясь в мир работы с датами и временем, не забывайте о множестве утилит, созданных для поддержки ваших запросов.

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