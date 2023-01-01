Разница и использование System.exit(0), -1, 1 в Java

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Быстрый ответ

Метод System.exit(int status) прекращает выполнение программы на Java и возвращает код завершения. Значение 0 свидетельствует об успешном выполнении, в то время как любое ненулевое значение указывает на ошибку. Обычно код 1 используется для обозначения общих сбоев, а -1 — для указания на конкретные ошибки.

Java Скопировать код System.exit(0); // Успех, программа завершилась ожидаемо System.exit(1); // Общая ошибка, что-то вышло из под контроля System.exit(-1); // Специфическая ошибка, мы знаем её природу

Влияние и интерпретация кодов завершения

Почему коды завершения важны?

Коды завершения обеспечивают мгновенную обратную связь о результате работы программы:

System.exit(0) : Всё прошло без сбоев, ровно как и ожидалось.

: Всё прошло без сбоев, ровно как и ожидалось. System.exit(1) : Указывает на проблему общего характера — что-то пошло не так, но что именно — неизвестно.

: Указывает на проблему общего характера — что-то пошло не так, но что именно — неизвестно. System.exit(-1) : Сигнализирует о конкретной проблеме — мы знаем, где искать неполадку.

Роль в сценариях автоматизации

Ненулевые коды в Unix/Linux системах сообщают о неожиданном завершении работы. Они воплощают нечто подобное ошибке в критический момент игры. Коды завершения можно выбирать из следующего диапазона:

С 1 по 127 : Разнообразие кодов облегчает работу по отладке.

по : Разнообразие кодов облегчает работу по отладке. С 128 по 255 : Коды зарезервированы для завершений, вызванных Unix-сигналами. Важно помнить, что автоматические скрипты и инструменты помощника оптимально воспринимают корректно установленный код завершения, упрощая их работу.

Неправильное использование кодов завершения может стать ловушкой

Необдуманное применение кодов может привести к их неправильной интерпретации другими программами. Чтобы гарантировать корректное восприятие результата работы программы, важно придерживаться общих стандартов и конвенций.

Визуализация

Markdown Скопировать код System.exit(0); // 🟢: Успешное выполнение программы System.exit(-1); // 🔴: Ошибка известного происхождения System.exit(1); // 🚨: Явная ошибка, но её источник неясен

Иначе говоря, можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код 🟢: (Код 0) – Всё идеально, как точно настроенные швейцарские часы. 🔴: (Код -1) – Ошибка установлена, похоже на короткое замыкание в электросети. 🚨: (Код 1) – Проблема возникла, например, пропажа важного документа.

Завершение: Планирование корректных завершений

Использование System.exit() — это как завершение свидания

Метод System.exit() немедленно прекращает работу программы. Применяйте с осторожностью, чтобы избежать неожиданных последствий для программы.

Отрицательные значения кодов завершения — это сигнал тревоги

Отрицательные коды могут быть интерпретированы системой как беззнаковые значения, например, -1 может быть воспринято как 255 . Если проблемы ожидаются, используйте положительные значения.

Завершите все дела перед уходом

Убедитесь, что System.exit() не оставляет после себя заблокированные ресурсы или незаконченные задачи. Используйте Runtime.getRuntime().addShutdownHook(Thread hook) для корректного завершения работы и своевременного освобождения ресурсов.

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