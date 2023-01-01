Решение: Android Studio показывает 'Ожидание отладчика'

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Быстрый ответ

Если вам срочно нужно устранить сбой или провести демонстрацию, и вами вызывает раздражение сообщение "Ожидание отладчика", выполняйте следующую инструкцию:

Осуществите принудительную остановку приложения на вашем устройстве ( Настройки -> Приложения -> выберите соответствующее приложение). Очистите данные приложения (в том же меню найдите и активизируйте Очистить данные ). Перезапустите Android Studio, чтобы исключить возможные неполадки среды разработки. Проверьте настройки запуска и отладки приложения. Перезагрузите устройство, чтобы устранить потенциальные системные ошибки. Переустановите приложение и выполните очистку кэша через ( Файл -> Инвалидировать кэш / Перезапустить в Android Studio).

Моментальный сброс данных вашего приложения можно выполнить через ADB:

shell Скопировать код adb shell pm clear com.yourapp.package

Если проблема всё ещё остаётся, продолжим анализ.

Разбора причин упорства отладчика

Если уведомление "Ожидание отладчика" продолжает отображаться, как незваный посетитель, вероятно, причина кроется во взаимодействии вашего устройства с Android Studio.

Проверьте раздел "Разработчик" на вашем устройстве. Убедитесь, что параметр "Выбрать приложение для отладки" установлен в положение "Нет". Так вы сообщите устройству, что ожидание отладчика для приложений ему не требуется. При необходимости активизируйте или деактивируйте USB-отладку и беспроводную отладку ADB.

Для анализа проблемы просмотрите LogCat:

shell Скопировать код adb logcat -d > logcat_output.txt

Обращайте внимание на сообщения вида "channel is unrecoverably broken" или "default accessibility service not found". Они могут указывать на причину неполадок.

Визуализация

Markdown Скопировать код Как гоночный автомобиль на трассе встаёт на место и задумывается: 🏎️ Неподвижный автомобиль с надписью "Ожидание отладчика" "Быть в гонке или подождать? 🤔"

Markdown Скопировать код | Ситуация | Мысли автомобиля | Дилемма пользователя | |--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------| | Отсутствие отладчика | 🏎️ "Почему я стою?" | Неразбериха в Android Studio 🚦 | | Отладчик подключён | 🏎️ "Отлично, энергию вперёд!" | Удовлетворение от отладки 🏁 |

Как бы Android Studio был гоночной машиной, которая из-за несовпадений или сбоев остановилась на трассе, хотя должна была мчаться к финишу.

Ловушка отладочной конфигурации

Особое внимание уделите файлу AndroidManifest.xml . Атрибут debuggable должен быть установлен в false для сборки продакшна. В противном случае потери времени не избежать.

xml Скопировать код <application android:debuggable="false">

Если этот атрибут отсутствует или изменён, приложение может восприниматься как отладочное, что приведёт к нежелательным задержкам.

Команда ADB: Секретное оружие

Не стоит искать временные решения. Используйте эффективные методы — в данном случае команду ADB:

shell Скопировать код adb shell am clear-debug-app

Эта команда сообщит Android прекратить ожидание отладчика, что является быстрым и эффективным способом решения проблемы.

Очистка кэша: Феномен амнезии

Попробуйте перезагрузить устройство, иногда это помогает. К тому же, включение и выключение настроек "Разработчик" может обновить статус системных настроек и предотвратить возникновение недопониманий.

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