Присоединение нескольких значений к одному ключу в HashMap Java

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Быстрый ответ

Для ассоциации множества значений с единым ключом в Java вы можете воспользоваться конструкцией HashMap<K, List<V>> . Добавление значение осуществляется с использованием метода computeIfAbsent , что иллюстрируется примером ниже:

Java Скопировать код Map<String, List<Integer>> map = new HashMap<>(); map.computeIfAbsent("ключ", k -> new ArrayList<>()).add(42); // Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.

Метод computeIfAbsent автоматически создаст новый список для ключа, если он ещё не был задан, и разрешит немедленно добавить в него значение.

Выбор подходящей структуры данных

Используйте специализированный класс-обёртку

Специализированный класс-обёртка может оказаться полезным для структурированного хранения и эффективного управления данными, особенно если данные сложные.

Java Скопировать код public class DataBundle { private int count; // Здесь нет вампиров. private String message; // И ничего таинственного за сценой. // Добавьте дополнительные поля, сеттеры, геттеры, конструкторы... } Map<String, DataBundle> map = new HashMap<>();

Используйте классы, аналогичные кортежам

Если требуется ассоциировать с ключом лишь два или небольшое количество значений, подойдет использование Pair или кортежей. Это повысит читаемость кода и оптимизирует использование памяти.

Java Скопировать код import javafx.util.Pair; // Импорты не только для красоты. Map<String, Pair<Integer, String>> map = new HashMap<>(); map.put("ключ", new Pair<>(1, "Значение")); // Ставим преграду NULL.

Используйте несколько карт одновременно

Если ваш проект требует более интенсивного управления данными, подумайте о применении нескольких синхронизированных карт. Не забывайте поддерживать их синхронизацию, это крайне важно для правильного отображения данных.

Java Скопировать код Map<String, Integer> mapIds = new HashMap<>(); Map<String, String> mapValues = new HashMap<>(); // Они независимы друг от друга!

Ознакомьтесь с коллекциями и их компромиссами

Используйте списки значений

Структура HashMap<K, List<V>> оказывается гибкой и удобной, но она не ограничивает количество значений, что может быть проблемой в определенных ситуациях.

Используйте массивы объектов

Структура Map<K, Object[]> позволит вам поддерживать строгий порядок и выбирать типы данных без ограничений. Однако имейте в виду потенциальное увеличение накладных расходов из-за преобразования типов.

Java Скопировать код Map<String, Object[]> map = new HashMap<>(); map.put("ключ", new Object[]{42, "Сорок Два", 3.14}); // Можем съесть пирог и его оставить!

Познакомьтесь с продвинутыми коллекциями

Мультимапы из библиотеки Guava улучшают управление List<V> и предлагают полезные методы. Введение в мультимапы:

Java Скопировать код Multimap<String, Integer> map = HashMultimap.create(); map.put("ключ", 1); // Ключ не один на поле. map.put("ключ", 2); // Сторонники ключа растут.

Как альтернатива, MultiValuedMap от Apache Commons может лучше соответствовать ващим требованиям.

Java Скопировать код MultiValuedMap<String, String> multiValuedMap = new MultiValueHashMap<>(); multiValuedMap.put("ключ", "значение1"); multiValuedMap.put("ключ", "значение2"); // Все значения примечены!

Создание решений по-джавовски

Используйте обобщения для гибкости

Применение обобщений добавляет типовую безопасность и улучшает гибкость, превращая её практически в йогические асаны.

Java Скопировать код Map<String, List<? extends Serializable>> planetJava = new HashMap<>(); planetJava.computeIfAbsent("числа", k -> new ArrayList<>()).add(123); // Число вызывает сомнения? planetJava.computeIfAbsent("строки", k -> new ArrayList<>()).add("Привет"); // Серьезно, кто читает комментарии в коде?

Поддерживайте синхронизацию ваших коллекций

При работе с несколькими связанными картами важно предусмотреть механизмы для обеспечения целостности данных.

Java Скопировать код // "Транзакционные" операции помогут синхронизировать карты mapIds.put("ключ", 1); mapValues.put("ключ", "значение"); // Значение нашло пару! // Позже... if(mapValues.containsKey("ключ") && mapIds.containsKey("ключ")) { // Полностью реализованные карты, работающие в синхронии. }

Освойте многопоточность

Многопоточность влечёт за собой большое количество вопросов связанных с синхронизацией. В таких ситуациях вы должны обратить внимание на ConcurrentHashMap и другие похожие коллекции.

Java Скопировать код ConcurrentMap<String, List<Integer>> concurrentMap = new ConcurrentHashMap<>(); // Работать с ними можно так же, как и с обычным HashMap, показанным выше.

Используйте форумы

Для более глубокого понимания материала и владения лучшими практиками посетите форумы сообщества и достоверные источники. Важно не просто запустить код, но и понять его суть.

Завершение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Продолжайте совершенствовать свои навыки программирования. Если вы обратитесь к этому материалу неоднократно, он может присниться. И это нормально. Возможно. Если мой ответ оказался полезным, проголосуйте за него. Удачи в программировании! 👩‍💻