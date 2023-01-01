Присоединение нескольких значений к одному ключу в HashMap Java#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Для ассоциации множества значений с единым ключом в Java вы можете воспользоваться конструкцией
HashMap<K, List<V>>. Добавление значение осуществляется с использованием метода
computeIfAbsent, что иллюстрируется примером ниже:
Map<String, List<Integer>> map = new HashMap<>();
map.computeIfAbsent("ключ", k -> new ArrayList<>()).add(42); // Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.
Метод
computeIfAbsent автоматически создаст новый список для ключа, если он ещё не был задан, и разрешит немедленно добавить в него значение.
Выбор подходящей структуры данных
Используйте специализированный класс-обёртку
Специализированный класс-обёртка может оказаться полезным для структурированного хранения и эффективного управления данными, особенно если данные сложные.
public class DataBundle {
private int count; // Здесь нет вампиров.
private String message; // И ничего таинственного за сценой.
// Добавьте дополнительные поля, сеттеры, геттеры, конструкторы...
}
Map<String, DataBundle> map = new HashMap<>();
Используйте классы, аналогичные кортежам
Если требуется ассоциировать с ключом лишь два или небольшое количество значений, подойдет использование
Pair или кортежей. Это повысит читаемость кода и оптимизирует использование памяти.
import javafx.util.Pair; // Импорты не только для красоты.
Map<String, Pair<Integer, String>> map = new HashMap<>();
map.put("ключ", new Pair<>(1, "Значение")); // Ставим преграду NULL.
Используйте несколько карт одновременно
Если ваш проект требует более интенсивного управления данными, подумайте о применении нескольких синхронизированных карт. Не забывайте поддерживать их синхронизацию, это крайне важно для правильного отображения данных.
Map<String, Integer> mapIds = new HashMap<>();
Map<String, String> mapValues = new HashMap<>(); // Они независимы друг от друга!
Ознакомьтесь с коллекциями и их компромиссами
Используйте списки значений
Структура
HashMap<K, List<V>> оказывается гибкой и удобной, но она не ограничивает количество значений, что может быть проблемой в определенных ситуациях.
Используйте массивы объектов
Структура
Map<K, Object[]> позволит вам поддерживать строгий порядок и выбирать типы данных без ограничений. Однако имейте в виду потенциальное увеличение накладных расходов из-за преобразования типов.
Map<String, Object[]> map = new HashMap<>();
map.put("ключ", new Object[]{42, "Сорок Два", 3.14}); // Можем съесть пирог и его оставить!
Познакомьтесь с продвинутыми коллекциями
Мультимапы из библиотеки Guava улучшают управление
List<V> и предлагают полезные методы. Введение в мультимапы:
Multimap<String, Integer> map = HashMultimap.create();
map.put("ключ", 1); // Ключ не один на поле.
map.put("ключ", 2); // Сторонники ключа растут.
Как альтернатива,
MultiValuedMap от Apache Commons может лучше соответствовать ващим требованиям.
MultiValuedMap<String, String> multiValuedMap = new MultiValueHashMap<>();
multiValuedMap.put("ключ", "значение1");
multiValuedMap.put("ключ", "значение2"); // Все значения примечены!
Создание решений по-джавовски
Используйте обобщения для гибкости
Применение обобщений добавляет типовую безопасность и улучшает гибкость, превращая её практически в йогические асаны.
Map<String, List<? extends Serializable>> planetJava = new HashMap<>();
planetJava.computeIfAbsent("числа", k -> new ArrayList<>()).add(123); // Число вызывает сомнения?
planetJava.computeIfAbsent("строки", k -> new ArrayList<>()).add("Привет"); // Серьезно, кто читает комментарии в коде?
Поддерживайте синхронизацию ваших коллекций
При работе с несколькими связанными картами важно предусмотреть механизмы для обеспечения целостности данных.
// "Транзакционные" операции помогут синхронизировать карты
mapIds.put("ключ", 1);
mapValues.put("ключ", "значение"); // Значение нашло пару!
// Позже...
if(mapValues.containsKey("ключ") && mapIds.containsKey("ключ")) {
// Полностью реализованные карты, работающие в синхронии.
}
Освойте многопоточность
Многопоточность влечёт за собой большое количество вопросов связанных с синхронизацией. В таких ситуациях вы должны обратить внимание на
ConcurrentHashMap и другие похожие коллекции.
ConcurrentMap<String, List<Integer>> concurrentMap = new ConcurrentHashMap<>();
// Работать с ними можно так же, как и с обычным HashMap, показанным выше.
Используйте форумы
Для более глубокого понимания материала и владения лучшими практиками посетите форумы сообщества и достоверные источники. Важно не просто запустить код, но и понять его суть.
Завершение#Java Core #Коллекции Java
Продолжайте совершенствовать свои навыки программирования. Если вы обратитесь к этому материалу неоднократно, он может присниться. И это нормально. Возможно. Если мой ответ оказался полезным, проголосуйте за него. Удачи в программировании! 👩💻
Олеся Тарасова
Java-разработчик