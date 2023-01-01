Зачем вызывать Thread.currentThread.interrupt() в Java?

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Быстрый ответ

При обработке исключения InterruptedException необходимо незамедлительно вызвать Thread.currentThread().interrupt() . Это действие позволяет восстановить статус прерывания и гарантировать, что обработчики прерываний высшего уровня корректно учтут первоначальный сигнал прерывания. Сигнал прерывания автоматически сбрасывается при перехвате исключения. Это критически важно для обеспечения сотрудничества и отзывчивости потока.

Пример:

Java Скопировать код try { // Код, который может вызвать InterruptedException } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); // Сохраняем указание на прерывание! }

Ключевая мысль: Восстановление статуса прерывания помогает потоко-осознательному коду корректно реагировать на прерывания, исключая необходимость повторного возбуждения InterruptedException .

Детали политики прерывания

Правильная обработка прерываний в Java — залог создания надёжных и удобных в использовании многопоточных приложений. Исключение InterruptedException служит индикатором того, что другой поток желает прервать текущий поток, что обычно связано с запрошенным завершением работы или необходимостью освободить ресурсы для выполнения других задач.

Сохранение статуса прерывания

После перехвата InterruptedException статус прерывания текущего потока автоматически сбрасывается. Чтобы корректно взаимодействовать с механизмом прерываний, полезно заново установить флаг прерывания, чтобы последующие обработчики могли делать информированный выбор действий. Игнорирование этого правила может привести к неадекватной реакции на прерывание, сне потока или даже зависанию в бесконечном цикле.

Поведение библиотечного и утилитарного кода

Важное правило здесь звучит следующим образом: повторно используемый код не должен подавлять сигнал о прерывании. Поддержание статуса прерывания обеспечивает надёжность независимо от выбранных методов обработки прерывания. Это означает, что прерываемые методы должны либо возбуждать InterruptedException , либо восстанавливать флаг прерывания и завершать свою работу.

Пример:

Java Скопировать код public void run() { try { while (!Thread.interrupted()) { // Повторная проверка флага прерывания } } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); } }

Ключевая мысль: Следует создавать последовательную политику обработки прерываний, начиная от основы до выполнения главной задачи.

Мастерство обработки прерываний

Восстановление флага прерывания — лишь первый шаг. Важно понимать тактические и стратегические аспекты различных методов обработки прерываний.

Поддержка обработчиков прерываний высшего уровня!

В некоторых приложениях обработчики высшего порядка должны предпринимать определенные действия при обнаружении прерывания. Методы, такие как doAPseudoHeavyWeightJob или sleepBabySleep , должны проверять статус прерывания и принимать соответствующие решения.

Пример:

Java Скопировать код public void doAPseudoHeavyWeightJob() { if (Thread.interrupted()) { // Предпринять шаги по очистке ресурсов throw new InterruptedException("Задача была прервана. Время отдохнуть."); } // ... остаток тяжелой работы }

Альтернативы управления прерываниями

Можно использовать вводно-выводные операции, которые внутри обрабатывают прерывания, исключая необходимость управления флагом прерывания вручную. Например, java.nio.channels.Selector автоматически восстанавливает флаг прерывания, если генерируется ClosedByInterruptException .

Ключевая мысль: Вы можете использовать встроенные средства Java для управления прерываниями, но будьте внимательны и знайте, когда необходимо ручное управление.

В некоторых случаях полезно игнорировать прерывания

В редких случаях код, который определяет политику обработки прерываний, может решить задержать статус прерывания после принятия необходимых мер и записи в лог. Для правильного применения такого подхода необходимо тщательно понимать контекст приложения.

Визуализация

Демонстрируем важность вызова Thread.currentThread().interrupt() после перехвата InterruptedException на примере игры в футбол:

При перехвате InterruptedException сигнал прерывания: ⚽🚩 – Игрок падает, и судья фиксирует нарушение. (Поток осознаёт, что было прерывание)

После вызова Thread.currentThread().interrupt() : 🚩⚽🔁 – Игрок сообщает о нарушении, чтобы команда могла скорректировать свою тактику. (Поток передает информацию о прерывании следующему по коду)

Сообщив о прерывании, поток обеспечивает адекватное управление состоянием в последующих частях кода.

Ключевая мысль: 🚩 Зафиксировать нарушение, затем 🔁 Передать информацию для целесообразного реагирования.

Лучшие практики для сложных сценариев

Простые правила, которые мы обсудили, работают в большинстве случаев. Но что делать в более сложных условиях с множеством уровней абстракции или сторонними библиотеками, которые могут некорректно обрабатывать прерывания? Ниже приведены несколько ключевых рекомендаций:

Преодоление сложностей абстракции

Если ваш метод далёк от прямого прерываемого действия, следуйте последовательной стратегии распространения прерываний. Например:

Перехватите и выбросите : Если вам приходится перехватывать InterruptedException , то включите его в ваше собственное исключение, если нет возможности сразу же перебросить его.

: Если вам приходится перехватывать , то включите его в ваше собственное исключение, если нет возможности сразу же перебросить его. Транзакционные операции: При прерывании убедитесь, что транзакции или критические участки кода не останутся незавершенными.

Пример:

Java Скопировать код try { transaction.begin(); // код, который может вызывать InterruptedException transaction.commit(); } catch (InterruptedException e) { transaction.rollback(); // Отмена изменений Thread.currentThread().interrupt(); throw new CustomException("Операция прервана, пожалуйста, ожидайте.", e); }

Взаимодействие с внешним кодом

Оцените внешние библиотеки на предмет их способности корректно обрабатывать прерывания. При необходимости создайте оболочку для их функций с вашей логикой обработки прерываний, чтобы она соответствовала политике вашего приложения.

Изучение опыта предшественников

Изучите действующие дискуссии и литературу, такую как "Java Concurrency in Practice, раздел 7.1.3", чтобы лучше понять, почему эти методы рекомендуются.

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