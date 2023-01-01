Зачем вызывать Thread.currentThread.interrupt() в Java?#Java Core #Потоки Java #JVM и память
Быстрый ответ
При обработке исключения
InterruptedException необходимо незамедлительно вызвать
Thread.currentThread().interrupt(). Это действие позволяет восстановить статус прерывания и гарантировать, что обработчики прерываний высшего уровня корректно учтут первоначальный сигнал прерывания. Сигнал прерывания автоматически сбрасывается при перехвате исключения. Это критически важно для обеспечения сотрудничества и отзывчивости потока.
Пример:
try {
// Код, который может вызвать InterruptedException
} catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt(); // Сохраняем указание на прерывание!
}
Ключевая мысль: Восстановление статуса прерывания помогает потоко-осознательному коду корректно реагировать на прерывания, исключая необходимость повторного возбуждения
InterruptedException.
Детали политики прерывания
Правильная обработка прерываний в Java — залог создания надёжных и удобных в использовании многопоточных приложений. Исключение
InterruptedException служит индикатором того, что другой поток желает прервать текущий поток, что обычно связано с запрошенным завершением работы или необходимостью освободить ресурсы для выполнения других задач.
Сохранение статуса прерывания
После перехвата
InterruptedException статус прерывания текущего потока автоматически сбрасывается. Чтобы корректно взаимодействовать с механизмом прерываний, полезно заново установить флаг прерывания, чтобы последующие обработчики могли делать информированный выбор действий. Игнорирование этого правила может привести к неадекватной реакции на прерывание, сне потока или даже зависанию в бесконечном цикле.
Поведение библиотечного и утилитарного кода
Важное правило здесь звучит следующим образом: повторно используемый код не должен подавлять сигнал о прерывании. Поддержание статуса прерывания обеспечивает надёжность независимо от выбранных методов обработки прерывания. Это означает, что прерываемые методы должны либо возбуждать
InterruptedException, либо восстанавливать флаг прерывания и завершать свою работу.
Пример:
public void run() {
try {
while (!Thread.interrupted()) {
// Повторная проверка флага прерывания
}
} catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt();
}
}
Ключевая мысль: Следует создавать последовательную политику обработки прерываний, начиная от основы до выполнения главной задачи.
Мастерство обработки прерываний
Восстановление флага прерывания — лишь первый шаг. Важно понимать тактические и стратегические аспекты различных методов обработки прерываний.
Поддержка обработчиков прерываний высшего уровня!
В некоторых приложениях обработчики высшего порядка должны предпринимать определенные действия при обнаружении прерывания. Методы, такие как
doAPseudoHeavyWeightJob или
sleepBabySleep, должны проверять статус прерывания и принимать соответствующие решения.
Пример:
public void doAPseudoHeavyWeightJob() {
if (Thread.interrupted()) {
// Предпринять шаги по очистке ресурсов
throw new InterruptedException("Задача была прервана. Время отдохнуть.");
}
// ... остаток тяжелой работы
}
Альтернативы управления прерываниями
Можно использовать вводно-выводные операции, которые внутри обрабатывают прерывания, исключая необходимость управления флагом прерывания вручную. Например,
java.nio.channels.Selector автоматически восстанавливает флаг прерывания, если генерируется
ClosedByInterruptException.
Ключевая мысль: Вы можете использовать встроенные средства Java для управления прерываниями, но будьте внимательны и знайте, когда необходимо ручное управление.
В некоторых случаях полезно игнорировать прерывания
В редких случаях код, который определяет политику обработки прерываний, может решить задержать статус прерывания после принятия необходимых мер и записи в лог. Для правильного применения такого подхода необходимо тщательно понимать контекст приложения.
Визуализация
Демонстрируем важность вызова
Thread.currentThread().interrupt() после перехвата
InterruptedException на примере игры в футбол:
При перехвате
InterruptedExceptionсигнал прерывания: ⚽🚩 – Игрок падает, и судья фиксирует нарушение. (Поток осознаёт, что было прерывание)
После вызова
Thread.currentThread().interrupt(): 🚩⚽🔁 – Игрок сообщает о нарушении, чтобы команда могла скорректировать свою тактику.
(Поток передает информацию о прерывании следующему по коду)
Сообщив о прерывании, поток обеспечивает адекватное управление состоянием в последующих частях кода.
Ключевая мысль: 🚩 Зафиксировать нарушение, затем 🔁 Передать информацию для целесообразного реагирования.
Лучшие практики для сложных сценариев
Простые правила, которые мы обсудили, работают в большинстве случаев. Но что делать в более сложных условиях с множеством уровней абстракции или сторонними библиотеками, которые могут некорректно обрабатывать прерывания? Ниже приведены несколько ключевых рекомендаций:
Преодоление сложностей абстракции
Если ваш метод далёк от прямого прерываемого действия, следуйте последовательной стратегии распространения прерываний. Например:
- Перехватите и выбросите: Если вам приходится перехватывать
InterruptedException, то включите его в ваше собственное исключение, если нет возможности сразу же перебросить его.
- Транзакционные операции: При прерывании убедитесь, что транзакции или критические участки кода не останутся незавершенными.
Пример:
try {
transaction.begin();
// код, который может вызывать InterruptedException
transaction.commit();
} catch (InterruptedException e) {
transaction.rollback(); // Отмена изменений
Thread.currentThread().interrupt();
throw new CustomException("Операция прервана, пожалуйста, ожидайте.", e);
}
Взаимодействие с внешним кодом
Оцените внешние библиотеки на предмет их способности корректно обрабатывать прерывания. При необходимости создайте оболочку для их функций с вашей логикой обработки прерываний, чтобы она соответствовала политике вашего приложения.
Изучение опыта предшественников
Изучите действующие дискуссии и литературу, такую как "Java Concurrency in Practice, раздел 7.1.3", чтобы лучше понять, почему эти методы рекомендуются.
Полезные материалы
- Прерывания (Java Tutorials > Essential Classes > Concurrency) — официальное руководство Oracle по механизму прерываний в Java.
- Java Practices -> Handle InterruptedException — подробное описание и рекомендации по обработке
InterruptedException.
- Обработка InterruptedException в Java — полное руководство по методам обработки
InterruptedException.
- Понимание прерывания потоков в Java — обсуждение темы на крупнейшем форуме разработчиков, StackOverflow.
- Совместное программирование: Прерывания в Java — статья об особенностях прерываний в многопоточном программировании на Java.
- Специальный выпуск информационного бюллетеня для Java-разработчиков — обсуждение сложностей и тонкостей при работе с
InterruptedException.
Олеся Тарасова
Java-разработчик