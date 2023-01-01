Решение org.hibernate.LazyInitializationException: Session#Hibernate/JPA #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для устранения
LazyInitializationException обращайтесь к лениво загружаемым свойствам сущности во время активной сессии Hibernate. Вы можете использовать метод
Hibernate.initialize() или ключевое слово
fetch в HQL-запросе для жадной загрузки ассоциаций:
MyEntity entity = session.get(MyEntity.class, id);
Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // это поможет предотвратить LazyInitializationException
Выбирайте стратегию загрузки данных осознанно, учитывая тип доступа к данным, чтобы не столкнуться с проблемами производительности.
Транзакционная обработка
Вызовы @Transactional
Включите код, взаимодействующий с базой данных, в
@Transactional-блок, чтобы убедиться в наличии активной сессии Hibernate. Достаточно пометить нужные методы или классы аннотацией
@Transactional, а остальное доверьте Spring. Например:
@Transactional
public MyEntity findAndInitialize(Long id) {
MyEntity entity = entityManager.find(MyEntity.class, id);
Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // требуем от Hibernate проснуться и выполнить инициализацию!
return entity;
}
Spring обеспечит надёжное сохранение сущностей и безошибочное применение изменений.
Распространение транзакций и искусство присоединения
Следите за настройками распространения транзакций. Вложенные транзакции должны своевременно присоединяться к основной, чтобы избежать проблем с отсутствием сессии.
Настройка фабрики сессии: корректность важна!
Неверная настройка фабрики сессий может привести к сбоям закрытия сессий. Убедитесь, что сессия не закрывается до завершения транзакции.
Стратегии загрузки и ленивая инициализация
JOIN FETCH: удар по LazyInitializationException ещё до его появления
Используйте
JOIN FETCH в HQL/JPQL-запросах для объединения нескольких таблиц в одном запросе и избежания ленивой загрузки:
SELECT p FROM Person p JOIN FETCH p.address WHERE p.id = :id // одним запросом получите всю необходимую информацию!
Hibernate.initialize: Ваш помощник при работе с жадными коллекциями
Когда fetch-присоединение невозможно, используйте
Hibernate.initialize() для ручной инициализации ленивых коллекций:
Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // подтолкните Hibernate к исполнению своих обязанностей!
Рассмотрите вариант с объектами передачи данных (DTO)
Использование DTO помогает избавиться от ленивой загрузки. Загружая только необходимые данные, вы увеличиваете производительность приложения.
Управление сессиями и ленивая загрузка
Когда обычно необходимо открывать новую сессию
В некоторых случаях важно инициировать новую сессию. Для этого служит метод
sessionFactory.openSession(). Однако не забывайте о необходимости ответственно управлять открытыми сессиями.
Минное поле настроек: enablelazyloadnotrans
Избегайте использования настройки
hibernate.enable_lazy_load_no_trans. Это крайняя мера, которая может привести к неожиданным последствиям.
Открытая сессия в представлении: инструмент с двухлезвием
Паттерн Open Session in View (ОСIV) кажется удобным решением, но его неуместное использование может негативно сказаться на производительности. ОСIV поддерживает соединение с базой данных активным во время работы в представлении, что может замедлять программу.
Эффективная фильтрация запросов: важный аспект оптимизации
Эффективная фильтрация запросов позволяет уменьшить количество данных, требующих ленивой загрузки. Используйте как
WHERE-клаузулы, так и DTO-проекцию для оптимизации доступа к данным.
Визуализация
Представьте, что ваше Java-приложение — турист, стремящийся исследовать замок:
👨🦱: "Мне бы узнать, что находится внутри замка! 🏰💎"
Но, и сессия закончилась, и замок оказался запертым:
👨🦱: "О нет, дверь закрыта! 🔒 Что делать?"
Ключ к решению — это своевременная инициализация данных, когда сессия еще активна:
🔑: Ключ — это правильная загрузка данных
🚪: Дверь — это паттерн Open Session in View или контекст транзакции
С помощью такого подхода турист сможет свободно исследовать внутренности замка:
👨🦱🔑🚪🏰💎: Всё получилось! Теперь у меня открыт доступ, когда мне угодно!
И теперь
LazyInitializationException не будет для него проблемой!
Полезные материалы
- Hibernate ORM User Guide — официальная документация, объясняющая
LazyInitializationException.
- Getting Started with Accessing Data JPA — руководство по работе с Spring Data JPA.
- JPA and Hibernate EAGER Fetching Problem – Vlad Mihalcea — детальный анализ Влада Михальчи преимуществ и недостатков жадной и ленивой загрузки.
- Open Session In View — руководство по использованию паттерна Open Session in View с Hibernate.
- Transaction Configuration using JPA — руководство по настройке транзакций в Hibernate.
Рустам Мельников
Java-инженер