Решение org.hibernate.LazyInitializationException: Session

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Быстрый ответ

Для устранения LazyInitializationException обращайтесь к лениво загружаемым свойствам сущности во время активной сессии Hibernate. Вы можете использовать метод Hibernate.initialize() или ключевое слово fetch в HQL-запросе для жадной загрузки ассоциаций:

Java Скопировать код MyEntity entity = session.get(MyEntity.class, id); Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // это поможет предотвратить LazyInitializationException

Выбирайте стратегию загрузки данных осознанно, учитывая тип доступа к данным, чтобы не столкнуться с проблемами производительности.

Транзакционная обработка

Вызовы @Transactional

Включите код, взаимодействующий с базой данных, в @Transactional -блок, чтобы убедиться в наличии активной сессии Hibernate. Достаточно пометить нужные методы или классы аннотацией @Transactional , а остальное доверьте Spring. Например:

Java Скопировать код @Transactional public MyEntity findAndInitialize(Long id) { MyEntity entity = entityManager.find(MyEntity.class, id); Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // требуем от Hibernate проснуться и выполнить инициализацию! return entity; }

Spring обеспечит надёжное сохранение сущностей и безошибочное применение изменений.

Распространение транзакций и искусство присоединения

Следите за настройками распространения транзакций. Вложенные транзакции должны своевременно присоединяться к основной, чтобы избежать проблем с отсутствием сессии.

Настройка фабрики сессии: корректность важна!

Неверная настройка фабрики сессий может привести к сбоям закрытия сессий. Убедитесь, что сессия не закрывается до завершения транзакции.

Стратегии загрузки и ленивая инициализация

JOIN FETCH: удар по LazyInitializationException ещё до его появления

Используйте JOIN FETCH в HQL/JPQL-запросах для объединения нескольких таблиц в одном запросе и избежания ленивой загрузки:

Java Скопировать код SELECT p FROM Person p JOIN FETCH p.address WHERE p.id = :id // одним запросом получите всю необходимую информацию!

Hibernate.initialize: Ваш помощник при работе с жадными коллекциями

Когда fetch-присоединение невозможно, используйте Hibernate.initialize() для ручной инициализации ленивых коллекций:

Java Скопировать код Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // подтолкните Hibernate к исполнению своих обязанностей!

Рассмотрите вариант с объектами передачи данных (DTO)

Использование DTO помогает избавиться от ленивой загрузки. Загружая только необходимые данные, вы увеличиваете производительность приложения.

Управление сессиями и ленивая загрузка

Когда обычно необходимо открывать новую сессию

В некоторых случаях важно инициировать новую сессию. Для этого служит метод sessionFactory.openSession() . Однако не забывайте о необходимости ответственно управлять открытыми сессиями.

Минное поле настроек: enablelazyloadnotrans

Избегайте использования настройки hibernate.enable_lazy_load_no_trans . Это крайняя мера, которая может привести к неожиданным последствиям.

Открытая сессия в представлении: инструмент с двухлезвием

Паттерн Open Session in View (ОСIV) кажется удобным решением, но его неуместное использование может негативно сказаться на производительности. ОСIV поддерживает соединение с базой данных активным во время работы в представлении, что может замедлять программу.

Эффективная фильтрация запросов: важный аспект оптимизации

Эффективная фильтрация запросов позволяет уменьшить количество данных, требующих ленивой загрузки. Используйте как WHERE -клаузулы, так и DTO-проекцию для оптимизации доступа к данным.

Визуализация

Представьте, что ваше Java-приложение — турист, стремящийся исследовать замок:

Markdown Скопировать код 👨‍🦱: "Мне бы узнать, что находится внутри замка! 🏰💎"

Но, и сессия закончилась, и замок оказался запертым:

Markdown Скопировать код 👨‍🦱: "О нет, дверь закрыта! 🔒 Что делать?"

Ключ к решению — это своевременная инициализация данных, когда сессия еще активна:

Markdown Скопировать код 🔑: Ключ — это правильная загрузка данных 🚪: Дверь — это паттерн Open Session in View или контекст транзакции

С помощью такого подхода турист сможет свободно исследовать внутренности замка:

👨‍🦱🔑🚪🏰💎: Всё получилось! Теперь у меня открыт доступ, когда мне угодно!

И теперь LazyInitializationException не будет для него проблемой!

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