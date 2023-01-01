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Решение org.hibernate.LazyInitializationException: Session
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Решение org.hibernate.LazyInitializationException: Session

#Hibernate/JPA  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Для устранения LazyInitializationException обращайтесь к лениво загружаемым свойствам сущности во время активной сессии Hibernate. Вы можете использовать метод Hibernate.initialize() или ключевое слово fetch в HQL-запросе для жадной загрузки ассоциаций:

Java
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MyEntity entity = session.get(MyEntity.class, id);
Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // это поможет предотвратить LazyInitializationException

Выбирайте стратегию загрузки данных осознанно, учитывая тип доступа к данным, чтобы не столкнуться с проблемами производительности.

Пошаговый план для смены профессии

Транзакционная обработка

Вызовы @Transactional

Включите код, взаимодействующий с базой данных, в @Transactional-блок, чтобы убедиться в наличии активной сессии Hibernate. Достаточно пометить нужные методы или классы аннотацией @Transactional, а остальное доверьте Spring. Например:

Java
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@Transactional
public MyEntity findAndInitialize(Long id) {
    MyEntity entity = entityManager.find(MyEntity.class, id);
    Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // требуем от Hibernate проснуться и выполнить инициализацию!
    return entity;
}

Spring обеспечит надёжное сохранение сущностей и безошибочное применение изменений.

Распространение транзакций и искусство присоединения

Следите за настройками распространения транзакций. Вложенные транзакции должны своевременно присоединяться к основной, чтобы избежать проблем с отсутствием сессии.

Настройка фабрики сессии: корректность важна!

Неверная настройка фабрики сессий может привести к сбоям закрытия сессий. Убедитесь, что сессия не закрывается до завершения транзакции.

Стратегии загрузки и ленивая инициализация

JOIN FETCH: удар по LazyInitializationException ещё до его появления

Используйте JOIN FETCH в HQL/JPQL-запросах для объединения нескольких таблиц в одном запросе и избежания ленивой загрузки:

Java
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SELECT p FROM Person p JOIN FETCH p.address WHERE p.id = :id // одним запросом получите всю необходимую информацию!

Hibernate.initialize: Ваш помощник при работе с жадными коллекциями

Когда fetch-присоединение невозможно, используйте Hibernate.initialize() для ручной инициализации ленивых коллекций:

Java
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Hibernate.initialize(entity.getLazyCollection()); // подтолкните Hibernate к исполнению своих обязанностей!

Рассмотрите вариант с объектами передачи данных (DTO)

Использование DTO помогает избавиться от ленивой загрузки. Загружая только необходимые данные, вы увеличиваете производительность приложения.

Управление сессиями и ленивая загрузка

Когда обычно необходимо открывать новую сессию

В некоторых случаях важно инициировать новую сессию. Для этого служит метод sessionFactory.openSession(). Однако не забывайте о необходимости ответственно управлять открытыми сессиями.

Минное поле настроек: enablelazyloadnotrans

Избегайте использования настройки hibernate.enable_lazy_load_no_trans. Это крайняя мера, которая может привести к неожиданным последствиям.

Открытая сессия в представлении: инструмент с двухлезвием

Паттерн Open Session in View (ОСIV) кажется удобным решением, но его неуместное использование может негативно сказаться на производительности. ОСIV поддерживает соединение с базой данных активным во время работы в представлении, что может замедлять программу.

Эффективная фильтрация запросов: важный аспект оптимизации

Эффективная фильтрация запросов позволяет уменьшить количество данных, требующих ленивой загрузки. Используйте как WHERE-клаузулы, так и DTO-проекцию для оптимизации доступа к данным.

Визуализация

Представьте, что ваше Java-приложение — турист, стремящийся исследовать замок:

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👨‍🦱: "Мне бы узнать, что находится внутри замка! 🏰💎"

Но, и сессия закончилась, и замок оказался запертым:

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👨‍🦱: "О нет, дверь закрыта! 🔒 Что делать?"

Ключ к решению — это своевременная инициализация данных, когда сессия еще активна:

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🔑: Ключ — это правильная загрузка данных
🚪: Дверь — это паттерн Open Session in View или контекст транзакции

С помощью такого подхода турист сможет свободно исследовать внутренности замка:

👨‍🦱🔑🚪🏰💎: Всё получилось! Теперь у меня открыт доступ, когда мне угодно!

И теперь LazyInitializationException не будет для него проблемой!

Полезные материалы

  1. Hibernate ORM User Guide — официальная документация, объясняющая LazyInitializationException.
  2. Getting Started with Accessing Data JPA — руководство по работе с Spring Data JPA.
  3. JPA and Hibernate EAGER Fetching Problem – Vlad Mihalcea — детальный анализ Влада Михальчи преимуществ и недостатков жадной и ленивой загрузки.
  4. Open Session In View — руководство по использованию паттерна Open Session in View с Hibernate.
  5. Transaction Configuration using JPA — руководство по настройке транзакций в Hibernate.
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Что такое LazyInitializationException в Hibernate?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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