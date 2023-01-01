Сбор информации о системе на Java: без JNI, 3 ОС

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File[] roots = File.listRoots(); for (File root : roots) { System.out.println("Корневой раздел: " + root.getAbsolutePath()); System.out.println("Общий объем: " + root.getTotalSpace()); System.out.println("Свободно: " + root.getFreeSpace()); System.out.println("Доступно: " + root.getUsableSpace()); }