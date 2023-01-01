Вставка переменных в строки в Java без конкатенации

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Быстрый ответ

В Java существуют разные способы вставки переменных в строки. Одним из наиболее простых является использование оператора + для конкатенации:

Java Скопировать код String info = "Имя: " + name + ", Возраст: " + age;

В качестве альтернативы можно применить лаконичный и элегантный метод String.format() , позволяющий вставлять разные значения:

Java Скопировать код String info = String.format("Имя: %s, Возраст: %d", name, age);

Со введением JDK 15 появился новый метод formatted() , который применяется непосредственно к строковому литералу:

Java Скопировать код String info = "Имя: %s, Возраст: %d".formatted(name, age);

Продвинутые техники вставки переменных

Рассмотрим более детально такие методы вставки переменных в строки, как String.format() , MessageFormat и функционал библиотеки Apache Commons Text.

Функциональность String.format()

String.format() отлично справляется с задачей форматирования большого количества переменных и поддерживает сложные шаблоны. Этот метод использует java.util.Formatter , расширяя возможности форматирования:

Java Скопировать код // Делаем представление информации о пользователе и его ID ещё более привлекательным! String userDetails = String.format("Пользователь: %-10s | ID: %05d", userName, userId);

Такой синтаксис облегчает создание таблиц с выравниваемыми по левому краю именами и ID пользователя, дополняемыми нулями до пяти знаков.

Локализация с помощью MessageFormat

java.text.MessageFormat является идеальным решением для интернационализации, благодаря использованию индексированных заполнителей:

Java Скопировать код // Не отказывайтесь от программирования из-за того, что вам пришлось изучить новый язык 🌍 MessageFormat.format("{0}, у вас {1} новых сообщений", userName, newMessages);

Использование мощных библиотек

Библиотека Apache Commons Text предлагает инструмент StringSubstitutor для рекурсивной замены переменных в строках:

Java Скопировать код Map<String, String> valuesMap = new HashMap<>(); valuesMap.put("user", userName); valuesMap.put("messageCount", String.valueOf(newMessages)); String templateString = "Привет, ${user}, у вас ${messageCount} новых сообщений."; StringSubstitutor sub = new StringSubstitutor(valuesMap); // Готовы ли вы к получению сообщений? String resolvedString = sub.replace(templateString);

Для использования этой функциональности необходимо подключить зависимость Maven для Apache Commons Text:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>org.apache.commons</groupId> <artifactId>commons-text</artifactId> <version>1.10.0</version> </dependency>

Визуализация

Визуализируем процесс вставки переменных в строки как вагоны (🚂) , к которым присоединяются пассажиры — переменные (👤) :

Markdown Скопировать код String train = 🚂; int passengerA = 10; // 👤 A с номером билета 10 String passengerB = "Java"; // 👤 B едет в "Java" train += "Везёт " + passengerA + " пассажиров в " + passengerB + ".";

И начинаем наше путешествие:

🚂 "Везёт 👤 10 пассажиров в Java."

Здесь конкатенация – это процесс добавления новых вагонов к поезду, который перевозит пассажиров к их назначению.

String::formatted() с Java 15+

C появлением Java 15 водрузился новый метод String::formatted() , облегчивший синтаксис вставки и делающий код более изящным:

Java Скопировать код Sha256Hash.digest("makeJavaBetterAgain", "Добро пожаловать, %s!".formatted(userName));

Такой код выглядит более чистым и лаконичным.

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