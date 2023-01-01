Создание Android Facebook Key Hash: решение ошибки openssl#Android
Быстрый ответ
Для формирования хеш-ключа Facebook в Android-приложении, выполните следующую команду:
keytool -exportcert -alias <alias> -keystore <keystore> | openssl sha1 -binary | openssl base64
Замените в этой команде
<alias> на псевдоним вашего хранилища ключей, а
<keystore> — на путь к файлу хранилища ключей. При запросе системы введите пароль от хранилища ключей, чтобы сформировать хеш-ключ.
Настройка инструментов и путей
Прежде всего, убедитесь в наличии следующих инструментов:
- OpenSSL: Можно скачать со страницы с исходным кодом на официальном сайте, а если у вас операционная система Windows — вам подойдёт Win32 OpenSSL.
- Добавьте OpenSSL в системную переменную PATH: Добавьте в системную переменную окружения PATH папку bin OpenSSL. Это позволит вам вызывать OpenSSL, не указывая полный путь к программе.
- Найдите keytool.exe: Обычно этот файл находится в папке bin директории Java JDK (например,
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_221\bin).
Пошаговое создание хеш-ключа
Если вы предпочитаете контролировать весь процесс самостоятельно, вот подробное руководство:
Определение пути к хранилищу ключей
В Android Studio положение debug.keystore обычно такое:
~/.android/debug.keystore
Для пользователей Windows путь будет таким:
%USERPROFILE%.android\debug.keystore.
Отладочные и релизные ключи
Используйте разные хеш-ключи для отладочных и релизных версий вашего приложения. Важно использовать соответствующее хранилище ключей для генерации хеша.
Генерация хеш-ключа в коде Android
Существует возможность генерировать хеш-ключ прямо в вашем приложении, обходя командную строку:
try {
PackageInfo info = getPackageManager().getPackageInfo(
"your.package.name", // Замените на имя пакета вашего приложения
PackageManager.GET_SIGNATURES);
for (Signature signature : info.signatures) {
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA");
md.update(signature.toByteArray());
String keyHash = Base64.encodeToString(md.digest(), Base64.DEFAULT);
Log.d("KeyHash", keyHash);
}
} catch (PackageManager.NameNotFoundException | NoSuchAlgorithmException e) {
// Важно обрабатывать исключения, чтобы приложение не "упало"
e.printStackTrace();
}
Не забудьте обработать
NoSuchAlgorithmException для обеспечения стабильной работы вашего приложения.
Изучение: Альтернативные методы хеширования
Альтернативные способы хеширования:
Онлайн-конвертация хеша
Шестнадцатеричный хеш SHA-1 можно быстро конвертировать в формат base64 с помощью онлайн-инструментов. Это удобный вариант, если вам непросто дается работа с OpenSSL.
Вспомогательные инструменты
Существует множество плагинов для Android IDE, а также отдельных приложений, способных сгенерировать хеш-ключ для Facebook. Они обычно более просты в использовании, но порой уступают в функциональности ручным методам.
Возможные проблемы и рекомендации
В процессе формирования хеш-ключа могут возникать различные трудности:
Неверный хеш-ключ
Неправильный хеш-ключ обычно результат ошибок с файлом хранилища ключей или его псевдонимом. Проверьте, используете ли вы верный файл хранилища, особенно если это важно для подписи приложения.
Изменение хеша Google Play
Google Play может изменять хеш-ключ, так как сам переподписывает приложения. Следите за этим после выпуска обновлений.
Проблемы с паролем
При запросе пароля введите "android", если используете стандартное отладочное хранилище ключей. Если вы настраивали собственное хранилище ключей — используйте соответствующий пароль.
Визуализация
Создание хеш-ключа для Facebook для Android можно представить как процесс из трёх шагов:
1. Соберите ингредиенты (🍞): Запустите keytool
2. Приготовьте тесто (🍩): Получите хеш SHA-1
3. Испеките хлеб (🍔): Преобразуйте его в Base64
Этот процесс приводит к получению ключа, который открывает доступ к взаимодействию вашего Android-приложения с Facebook SDK.
Полезные материалы
- Начало работы с SDK для Android от Facebook – официальное руководство Meta по подключению Facebook SDK к вашему Android-приложению.
- Java – Как сформировать хеш-ключ Facebook для Android? – Stack Overflow – обсуждение на форуме, идеи и советы по созданию хеш-ключа.
- Подпись вашего приложения – Android Studio – Разработчики Android – официальное руководство по подписанию приложений и управлению ключами.
- GitHub – facebook/facebook-android-sdk: Интеграция Android-приложений с Facebook Platform. – примеры и исходный код для Facebook SDK для Android.
- Keytool – документация Oracle по инструменту keytool для генерации хеш-ключей.
- Система хранилища ключей Android – Качество приложений – Разработчики Android – подробное руководство по системе хранилища ключей для шифрования в Android-приложениях.
- Android Facebook SDK: Хеш-ключ не совпадает после публикации в Google Play – Stack Overflow – обсуждение проблем с хеш-ключом после публикации в Google Play.
Элина Баранова
разработчик Android