Создание Android Facebook Key Hash: решение ошибки openssl

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для формирования хеш-ключа Facebook в Android-приложении, выполните следующую команду:

Bash Скопировать код keytool -exportcert -alias <alias> -keystore <keystore> | openssl sha1 -binary | openssl base64

Замените в этой команде <alias> на псевдоним вашего хранилища ключей, а <keystore> — на путь к файлу хранилища ключей. При запросе системы введите пароль от хранилища ключей, чтобы сформировать хеш-ключ.

Настройка инструментов и путей

Прежде всего, убедитесь в наличии следующих инструментов:

OpenSSL : Можно скачать со страницы с исходным кодом на официальном сайте, а если у вас операционная система Windows — вам подойдёт Win32 OpenSSL.

: Можно скачать со страницы с исходным кодом на официальном сайте, а если у вас операционная система Windows — вам подойдёт Win32 OpenSSL. Добавьте OpenSSL в системную переменную PATH : Добавьте в системную переменную окружения PATH папку bin OpenSSL. Это позволит вам вызывать OpenSSL, не указывая полный путь к программе.

: Добавьте в системную переменную окружения PATH папку bin OpenSSL. Это позволит вам вызывать OpenSSL, не указывая полный путь к программе. Найдите keytool.exe: Обычно этот файл находится в папке bin директории Java JDK (например, C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_221\bin ).

Пошаговое создание хеш-ключа

Если вы предпочитаете контролировать весь процесс самостоятельно, вот подробное руководство:

Определение пути к хранилищу ключей

В Android Studio положение debug.keystore обычно такое:

~/.android/debug.keystore

Для пользователей Windows путь будет таким: %USERPROFILE%.android\debug.keystore .

Отладочные и релизные ключи

Используйте разные хеш-ключи для отладочных и релизных версий вашего приложения. Важно использовать соответствующее хранилище ключей для генерации хеша.

Генерация хеш-ключа в коде Android

Существует возможность генерировать хеш-ключ прямо в вашем приложении, обходя командную строку:

Java Скопировать код try { PackageInfo info = getPackageManager().getPackageInfo( "your.package.name", // Замените на имя пакета вашего приложения PackageManager.GET_SIGNATURES); for (Signature signature : info.signatures) { MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA"); md.update(signature.toByteArray()); String keyHash = Base64.encodeToString(md.digest(), Base64.DEFAULT); Log.d("KeyHash", keyHash); } } catch (PackageManager.NameNotFoundException | NoSuchAlgorithmException e) { // Важно обрабатывать исключения, чтобы приложение не "упало" e.printStackTrace(); }

Не забудьте обработать NoSuchAlgorithmException для обеспечения стабильной работы вашего приложения.

Изучение: Альтернативные методы хеширования

Альтернативные способы хеширования:

Онлайн-конвертация хеша

Шестнадцатеричный хеш SHA-1 можно быстро конвертировать в формат base64 с помощью онлайн-инструментов. Это удобный вариант, если вам непросто дается работа с OpenSSL.

Вспомогательные инструменты

Существует множество плагинов для Android IDE, а также отдельных приложений, способных сгенерировать хеш-ключ для Facebook. Они обычно более просты в использовании, но порой уступают в функциональности ручным методам.

Возможные проблемы и рекомендации

В процессе формирования хеш-ключа могут возникать различные трудности:

Неверный хеш-ключ

Неправильный хеш-ключ обычно результат ошибок с файлом хранилища ключей или его псевдонимом. Проверьте, используете ли вы верный файл хранилища, особенно если это важно для подписи приложения.

Изменение хеша Google Play

Google Play может изменять хеш-ключ, так как сам переподписывает приложения. Следите за этим после выпуска обновлений.

Проблемы с паролем

При запросе пароля введите "android", если используете стандартное отладочное хранилище ключей. Если вы настраивали собственное хранилище ключей — используйте соответствующий пароль.

Визуализация

Создание хеш-ключа для Facebook для Android можно представить как процесс из трёх шагов:

Markdown Скопировать код 1. Соберите ингредиенты (🍞): Запустите keytool 2. Приготовьте тесто (🍩): Получите хеш SHA-1 3. Испеките хлеб (🍔): Преобразуйте его в Base64

Этот процесс приводит к получению ключа, который открывает доступ к взаимодействию вашего Android-приложения с Facebook SDK.

Полезные материалы