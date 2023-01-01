Преобразование BigDecimal в Integer в Java: Hibernate и API#Java Core #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Для простого исключения дробной части
BigDecimal в
Integer, применяйте метод
intValue():
BigDecimal bd = new BigDecimal("123.45");
Integer convertedInt = bd.intValue(); // В итоге получим 123, дробная часть словно и не существовала.
Для выполнения округления перед преобразованием, используйте
setScale(0, RoundingMode) и затем
intValue():
Integer roundedInt = bd.setScale(0, RoundingMode.HALF_UP).intValue(); // Это даст нам 123, мы округляемся.
Внимание: Переполнение значения за пределы типа
Integer вызовет
ArithmeticException. Не пытайтесь обойти систему!
Выбор между точностью и обрезкой
Если нужно строгое преобразование без потерь, используйте
intValueExact(). Этот метод вызовет исключение, если при конвертации будет потеряна дробная часть:
try {
Integer exactInt = bd.intValueExact(); // InvalidOperationException будет вызвано, если имеются дробные значения.
} catch (ArithmeticException e) {
System.out.println("Преобразование не удалось из-за дробной части.");
}
Автоупаковка в Java эффективно манипулирует преобразованием
int в
Integer:
int nativeInt = bd.intValue(); // Простое преобразование в базовый тип.
Integer boxedInt = nativeInt; // И вот он уже Integer.
Соблюдаем границы диапазона
Перед тем как преобразовать
BigDecimal в
Integer, убедитесь, что число заключено в допустимом диапазоне. В противном случае, будьте готовы к исключению
ArithmeticException:
if (bd.compareTo(BigDecimal.valueOf(Integer.MAX_VALUE)) > 0 ||
bd.compareTo(BigDecimal.valueOf(Integer.MIN_VALUE)) < 0) {
throw new ArithmeticException("Это число слишком велико или слишком мало для Integer");
}
Явное преобразование в
Integer проводится через
Integer.valueOf():
Integer boxedInteger = Integer.valueOf(bd.intValue());
Округление в разных версиях Java
В Java 7 для точного округления использовался метод
setScale():
Integer java7Int = bd.setScale(0, RoundingMode.DOWN).intValue();
Начиная с Java 8, для этой цели можно использовать
BigInteger:
Integer java8Int = bd.toBigInteger().intValueExact();
Выбор между методами преобразования
При работе с крайними значениями
BigDecimal важно адекватно обрабатывать исключения:
try {
Integer giganticInt = bd.toBigInteger().intValueExact();
} catch (ArithmeticException e) {
// Значение слишком большое для int, скорей всего из-за дробных значений.
}
Нужно надежное округление или быструю конвертацию? Решение зависит от вас:
// Рискованный метод
Integer riskyInt = bd.intValue();
// Надежный метод
Integer safeInt;
try {
safeInt = bd.intValueExact();
} catch (ArithmeticException e) {
// Неточность из-за дробной части или переполнения.
}
Прежде чем преобразовать
BigDecimal в
int, убедитесь, что число уложится в пределы
Integer.MAX_VALUE:
if (bd.precision() – bd.scale() > 10) {
throw new ArithmeticException("Слишком большое число для Integer.");
}
Не забывайте тестировать свои преобразования, ведь большие числа могут сменить знак, а из дробных может не остаться ничего после округления.
Визуализация
Представим
BigDecimal как воздушный шар, а
Integer – как точную стрелу:
BigDecimal 🎈: [10\.25]
Точная стрела 🎯: [10]
Процесс приземления:
1️⃣ Сбросить груз (setScale(0)) 🧳🔔
2️⃣ Плавный спуск (ROUND_DOWN или ROUND_UP) 🌬️🍃
3️⃣ Точка попадания (intValue) 🎯✅
Конечный результат:
Из 🎈(BigDecimal) в 🎯(Integer):
10.25 преобразуется в 10 – точное попадание!
Визуализация:
/-🎈-\
| 10.25 | ↘️
\---/ 🌬️🔔 (setScale для отсечения дробной части)
|
| 🍃 (ROUND_DOWN)
|
🎯10
Полезные материалы
- BigDecimal (Java Platform SE 8) – документация по
BigDecimalот Oracle.
- Числовые классы в Java – учебник от Oracle, обучающий работе с числовыми классами в Java.
- Примеры использования java.math.BigDecimal#intValue – примеры преобразования
BigDecimalв
Integerот Program Creek.
- Класс BigDecimal в Java – GeeksforGeeks объясняет, как работать с классом
BigDecimal.
- Почему деление на ноль в Java не вызывает ArithmeticException? – обсуждение на Stack Overflow о делении на ноль и
BigDecimal.
Завершение
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Рустам Мельников
Java-инженер