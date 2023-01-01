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Преобразование BigDecimal в Integer в Java: Hibernate и API
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Преобразование BigDecimal в Integer в Java: Hibernate и API

#Java Core  #Hibernate/JPA  
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Быстрый ответ

Для простого исключения дробной части BigDecimal в Integer, применяйте метод intValue():

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BigDecimal bd = new BigDecimal("123.45");
Integer convertedInt = bd.intValue(); // В итоге получим 123, дробная часть словно и не существовала.

Для выполнения округления перед преобразованием, используйте setScale(0, RoundingMode) и затем intValue():

Java
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Integer roundedInt = bd.setScale(0, RoundingMode.HALF_UP).intValue(); // Это даст нам 123, мы округляемся.

Внимание: Переполнение значения за пределы типа Integer вызовет ArithmeticException. Не пытайтесь обойти систему!

Пошаговый план для смены профессии

Выбор между точностью и обрезкой

Если нужно строгое преобразование без потерь, используйте intValueExact(). Этот метод вызовет исключение, если при конвертации будет потеряна дробная часть:

Java
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try {
    Integer exactInt = bd.intValueExact(); // InvalidOperationException будет вызвано, если имеются дробные значения.
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Преобразование не удалось из-за дробной части.");
}

Автоупаковка в Java эффективно манипулирует преобразованием int в Integer:

Java
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int nativeInt = bd.intValue(); // Простое преобразование в базовый тип.
Integer boxedInt = nativeInt; // И вот он уже Integer.

Соблюдаем границы диапазона

Перед тем как преобразовать BigDecimal в Integer, убедитесь, что число заключено в допустимом диапазоне. В противном случае, будьте готовы к исключению ArithmeticException:

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if (bd.compareTo(BigDecimal.valueOf(Integer.MAX_VALUE)) > 0 ||
    bd.compareTo(BigDecimal.valueOf(Integer.MIN_VALUE)) < 0) {
    throw new ArithmeticException("Это число слишком велико или слишком мало для Integer");
}

Явное преобразование в Integer проводится через Integer.valueOf():

Java
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Integer boxedInteger = Integer.valueOf(bd.intValue());

Округление в разных версиях Java

В Java 7 для точного округления использовался метод setScale():

Java
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Integer java7Int = bd.setScale(0, RoundingMode.DOWN).intValue();

Начиная с Java 8, для этой цели можно использовать BigInteger:

Java
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Integer java8Int = bd.toBigInteger().intValueExact();

Выбор между методами преобразования

При работе с крайними значениями BigDecimal важно адекватно обрабатывать исключения:

Java
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try {
    Integer giganticInt = bd.toBigInteger().intValueExact();
} catch (ArithmeticException e) {
    // Значение слишком большое для int, скорей всего из-за дробных значений.
}

Нужно надежное округление или быструю конвертацию? Решение зависит от вас:

Java
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// Рискованный метод
Integer riskyInt = bd.intValue();

// Надежный метод
Integer safeInt;
try {
  safeInt = bd.intValueExact();
} catch (ArithmeticException e) {
  // Неточность из-за дробной части или переполнения.
}

Прежде чем преобразовать BigDecimal в int, убедитесь, что число уложится в пределы Integer.MAX_VALUE:

Java
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if (bd.precision() – bd.scale() > 10) {
    throw new ArithmeticException("Слишком большое число для Integer.");
}

Не забывайте тестировать свои преобразования, ведь большие числа могут сменить знак, а из дробных может не остаться ничего после округления.

Визуализация

Представим BigDecimal как воздушный шар, а Integer – как точную стрелу:

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BigDecimal 🎈: [10\.25]  
Точная стрела 🎯: [10]

Процесс приземления:

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1️⃣ Сбросить груз (setScale(0)) 🧳🔔
2️⃣ Плавный спуск (ROUND_DOWN или ROUND_UP) 🌬️🍃
3️⃣ Точка попадания (intValue) 🎯✅

Конечный результат:

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Из 🎈(BigDecimal) в 🎯(Integer): 
10.25 преобразуется в 10 – точное попадание!

Визуализация:

plaintext
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      /-🎈-\
     | 10.25 | ↘️  
      \---/      🌬️🔔 (setScale для отсечения дробной части)
          |
          |         🍃 (ROUND_DOWN)
          |
        🎯10

Полезные материалы

  1. BigDecimal (Java Platform SE 8) – документация по BigDecimal от Oracle.
  2. Числовые классы в Java – учебник от Oracle, обучающий работе с числовыми классами в Java.
  3. Примеры использования java.math.BigDecimal#intValue – примеры преобразования BigDecimal в Integer от Program Creek.
  4. Класс BigDecimal в JavaGeeksforGeeks объясняет, как работать с классом BigDecimal.
  5. Почему деление на ноль в Java не вызывает ArithmeticException? – обсуждение на Stack Overflow о делении на ноль и BigDecimal.

Завершение

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Рустам Мельников

Java-инженер

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