Mockito: матчинг любого аргумента класса и возврат нового#Java Core #Тесты Java
Быстрый ответ
Для замены аргументов любого типа используйте
any(), либо воспользуйтесь методом
any(Class<T>) для конкретного типа
T.
Пример:
when(mock.someMethod(any())).thenReturn(someValue);
При использовании специфичного класса:
when(mock.function(any(MyClass.class))).thenReturn(someValue);
Вместо
someMethod и
someValue укажите имя метода и ожидаемое значение соответственно.
MyClass.class замените на тип класса, который необходим для тестирования.
Встроенные матчеры Mockito: выбор подходящего инструмента
Правильный выбор инструмента для каждой задачи отрабатывается со временем и в области программирования этому уделено особое место. В Mockito за это отвечают матчеры, которые помогают настроить условия создания заглушек.
any() и
any(Class<T>) — это только некоторые из возможностей, сравнивая их можно представить универсальные столовые ножи в большой кухне.
Стандартные матчеры
Помимо
any(), Mockito предоставляет также матчеры
isA(Class<T>) и
(T) notNull().
when(mock.someMethod(isA(MyClass.class))).thenReturn(someValue);
// Метода не активируется при использовании "null".
when(mock.someMethod(notNull())).thenReturn(someValue);
Персональные матчеры
Если встроенных матчеров не достаточно, всегда можно создать собственное решение. Создайте класс, наподобие
MyCustomMatcher, наследуясь от
ArgumentMatcher и производя проверку на соответствие подклассам.
when(mock.someMethod(argThat(new MyCustomMatcher()))).thenReturn(someValue);
Визуализация
Метод
any() в Mockito для замены аргументов разных классов можно сравнить с главным ключом, открывающим доступ ко всем методам.
Mockito.when(yourService.yourMethod(ArgumentMatchers.<YourClass>any())).thenReturn(yourResponse);
Каждый метод представляется в виде закрытого замка:
🚪🔑🚪
`any()` работает как **главный ключ**:
| Вызов метода | Ключ |
| ------------------------- | --------------- |
| Специфичный класс | 🗝️ (Основной ключ) |
| Mockito `any()` | 🗝️🌐 (Главный ключ) |
С таким 'главным ключом' вы можете тестировать вызовы методов с любыми аргументами классов. ✨
Дополнительные матчеры для опытных разработчиков
Нередко возникает необходимость более детального управления моками. В таких ситуациях следует использовать персональные матчеры. Создавая свои условия с помощью
org.hamcrest.BaseMatcher, вы получаете гибкий контроль над процессом тестирования.
Объект-хамелеон: Matchers.any
Matchers.any() может приягаться к любому классу или его подклассам, уже будучи универсальным матчером.
when(mock.someMethod(Matchers.<Class<A>>any())).thenReturn(instanceOfB);
// Готов дать ответ любому обращавшемуся как "B".
Симуляция точной проверки аргументов
Для работы с универсальными типами или сложными сигнатурами методов идеально подходит пользовательский ArgumentMatcher.
when(mock.someMethod(argThat(new MyTypeSafeMatcher<>()))).thenReturn(someValue);
// Подходит для безопасной работы с универсальными типами.
MyTypeSafeMatcher тщательно анализирует характеристики универсального типа для точного сопоставления при создании заглушек.
Полезные материалы
- ArgumentMatchers – mockito-core 5.10.0 javadoc — официальная документация по матчерам аргументов Mockito.
- Unit tests with Mockito – Tutorial — глубокий обзор юнит-тестирования с использованием Mockito.
- GitHub – mockito/mockito: Moст популярный фреймворк для создания mock-объектов в юнит-тестах для Java — исходный код и последние обновления Mockito в официальном репозитории на GitHub.
- Как писать хорошие тесты · mockito/mockito Wiki · GitHub — рекомендации по эффективному использованию Mockito в тестах.
- Что такое
Mockito.any()и
Mockito.any(Class)— подробное объяснение с примерами на StackOverflow.
Олеся Тарасова
Java-разработчик