Mockito: матчинг любого аргумента класса и возврат нового

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Быстрый ответ

Для замены аргументов любого типа используйте any() , либо воспользуйтесь методом any(Class<T>) для конкретного типа T .

Пример:

Java Скопировать код when(mock.someMethod(any())).thenReturn(someValue);

При использовании специфичного класса:

Java Скопировать код when(mock.function(any(MyClass.class))).thenReturn(someValue);

Вместо someMethod и someValue укажите имя метода и ожидаемое значение соответственно. MyClass.class замените на тип класса, который необходим для тестирования.

Встроенные матчеры Mockito: выбор подходящего инструмента

Правильный выбор инструмента для каждой задачи отрабатывается со временем и в области программирования этому уделено особое место. В Mockito за это отвечают матчеры, которые помогают настроить условия создания заглушек. any() и any(Class<T>) — это только некоторые из возможностей, сравнивая их можно представить универсальные столовые ножи в большой кухне.

Стандартные матчеры

Помимо any() , Mockito предоставляет также матчеры isA(Class<T>) и (T) notNull() .

Java Скопировать код when(mock.someMethod(isA(MyClass.class))).thenReturn(someValue); // Метода не активируется при использовании "null". when(mock.someMethod(notNull())).thenReturn(someValue);

Персональные матчеры

Если встроенных матчеров не достаточно, всегда можно создать собственное решение. Создайте класс, наподобие MyCustomMatcher , наследуясь от ArgumentMatcher и производя проверку на соответствие подклассам.

Java Скопировать код when(mock.someMethod(argThat(new MyCustomMatcher()))).thenReturn(someValue);

Визуализация

Метод any() в Mockito для замены аргументов разных классов можно сравнить с главным ключом, открывающим доступ ко всем методам.

Markdown Скопировать код Mockito.when(yourService.yourMethod(ArgumentMatchers.<YourClass>any())).thenReturn(yourResponse); Каждый метод представляется в виде закрытого замка: 🚪🔑🚪 `any()` работает как **главный ключ**: | Вызов метода | Ключ | | ------------------------- | --------------- | | Специфичный класс | 🗝️ (Основной ключ) | | Mockito `any()` | 🗝️🌐 (Главный ключ) |

С таким 'главным ключом' вы можете тестировать вызовы методов с любыми аргументами классов. ✨

Дополнительные матчеры для опытных разработчиков

Нередко возникает необходимость более детального управления моками. В таких ситуациях следует использовать персональные матчеры. Создавая свои условия с помощью org.hamcrest.BaseMatcher , вы получаете гибкий контроль над процессом тестирования.

Объект-хамелеон: Matchers.any

Matchers.any() может приягаться к любому классу или его подклассам, уже будучи универсальным матчером.

Java Скопировать код when(mock.someMethod(Matchers.<Class<A>>any())).thenReturn(instanceOfB); // Готов дать ответ любому обращавшемуся как "B".

Симуляция точной проверки аргументов

Для работы с универсальными типами или сложными сигнатурами методов идеально подходит пользовательский ArgumentMatcher.

Java Скопировать код when(mock.someMethod(argThat(new MyTypeSafeMatcher<>()))).thenReturn(someValue); // Подходит для безопасной работы с универсальными типами.

MyTypeSafeMatcher тщательно анализирует характеристики универсального типа для точного сопоставления при создании заглушек.

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