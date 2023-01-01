Решение проблемы Eclipse: ошибка 'Source not found'#Java Core #Ошибки Java #Установка софта
Быстрый ответ
Чтобы исправить проблему отсутствия исходного кода в Eclipse, выполните перечисленные ниже действия:
Для стандартных или внешних JAR-файлов:
- Кликните правой кнопкой мыши на JAR-файл, затем перейдите в Build Path -> Configure Build Path.
- В разделе Libraries найдите нужный JAR, раскройте его, выберите Source attachment и нажмите Edit.
- Выберите External File/Folder, указывайте путь к исходникам, после чего нажмите OK и затем Apply and Close.
Для проектов Maven:
- Добавьте в ваш pom.xml тег <sources>.
- Запустите команду Maven Update Project.
Для автоматического подключения исходников:
- Перейдите в Window -> Preferences -> Maven и включите опцию Download Artifact Sources.
- Активируйте также опцию Download repository index on startup.
Обновление путей поиска исходного кода в Eclipse
Eclipse порой испытывает проблемы с поиском исходников, именно поэтому стоит корректировать пути в настройках. После ввода необходимых изменений перезапустите отладочную сессию, это позволит Eclipse «увидеть» эти изменения и прекратит вывод ошибок отсутствия исходного кода.
Перекомпиляция с включенной информацией для отладки
Если между исходным кодом и скомпилированными классами проекта наблюдается несоответствие, произведите повторную компиляцию с активированной информацией для отладки. Для этого в настройках компилятора JVM включите опцию “-g”, чтобы всю необходимую информацию для отладки интегрировать в проект.
Подключение исходников Maven
Применяя Maven, установите плагин M2E. Он автоматом загрузит необходимые исходники Maven артефактов, что исключает их ручное подключение.
Подключение исходного кода JDK
Для отладки классов JDK в Eclipse подключите исходный код JDK через настройки в разделе Java > Installed JREs. Обычно исходные коды размещаются в директории установки JDK.
Визуализация
Ощущения от ошибки "исходный код не найден" в Eclipse можно сравнить с неприятными переживаниями, но они могут быть легко исправлены, если:
- Подключить недоступные исходники
- Проверить пути поиска
- Обновить проект
Таким образом, загадка Eclipse будет разгадана.
Диагностика Classpath
Если возникают проблемы с настройкой classpath, выполните команду
mvn clean eclipse:eclipse. Она позволит Maven автоматически создать актуальные записи
.classpath, что облегчит вашу работу.
Динамический поиск исходников
Если исходники отображаются не корректно, настройте динамический поиск исходников в настройках отладки Eclipse. Таким образом, среда разработки сама будет обнаруживать необходимые ресурсы.
Дополнительные советы
- Убедитесь в согласованности всех исходников, используемых при исполнении классов.
- Доверьте Maven или другой системе сборки подключение исходников – в этом и заключается прелесть автоматизации.
- В отладочных сессиях для быстрой работы с исходниками удобно использовать контекстное меню потоков.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик