Решение проблемы Eclipse: ошибка 'Source not found'

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Быстрый ответ

Чтобы исправить проблему отсутствия исходного кода в Eclipse, выполните перечисленные ниже действия:

Для стандартных или внешних JAR-файлов:

Кликните правой кнопкой мыши на JAR-файл, затем перейдите в Build Path -> Configure Build Path. В разделе Libraries найдите нужный JAR, раскройте его, выберите Source attachment и нажмите Edit. Выберите External File/Folder, указывайте путь к исходникам, после чего нажмите OK и затем Apply and Close.

Для проектов Maven:

Добавьте в ваш pom.xml тег <sources> .

тег . Запустите команду Maven Update Project.

Для автоматического подключения исходников:

Перейдите в Window -> Preferences -> Maven и включите опцию Download Artifact Sources. Активируйте также опцию Download repository index on startup.

Обновление путей поиска исходного кода в Eclipse

Eclipse порой испытывает проблемы с поиском исходников, именно поэтому стоит корректировать пути в настройках. После ввода необходимых изменений перезапустите отладочную сессию, это позволит Eclipse «увидеть» эти изменения и прекратит вывод ошибок отсутствия исходного кода.

Перекомпиляция с включенной информацией для отладки

Если между исходным кодом и скомпилированными классами проекта наблюдается несоответствие, произведите повторную компиляцию с активированной информацией для отладки. Для этого в настройках компилятора JVM включите опцию “-g”, чтобы всю необходимую информацию для отладки интегрировать в проект.

Подключение исходников Maven

Применяя Maven, установите плагин M2E. Он автоматом загрузит необходимые исходники Maven артефактов, что исключает их ручное подключение.

Подключение исходного кода JDK

Для отладки классов JDK в Eclipse подключите исходный код JDK через настройки в разделе Java > Installed JREs. Обычно исходные коды размещаются в директории установки JDK.

Визуализация

Ощущения от ошибки "исходный код не найден" в Eclipse можно сравнить с неприятными переживаниями, но они могут быть легко исправлены, если:

Подключить недоступные исходники Проверить пути поиска Обновить проект

Таким образом, загадка Eclipse будет разгадана.

Диагностика Classpath

Если возникают проблемы с настройкой classpath, выполните команду mvn clean eclipse:eclipse . Она позволит Maven автоматически создать актуальные записи .classpath , что облегчит вашу работу.

Динамический поиск исходников

Если исходники отображаются не корректно, настройте динамический поиск исходников в настройках отладки Eclipse. Таким образом, среда разработки сама будет обнаруживать необходимые ресурсы.

Дополнительные советы

Убедитесь в согласованности всех исходников, используемых при исполнении классов.

Доверьте Maven или другой системе сборки подключение исходников – в этом и заключается прелесть автоматизации.

В отладочных сессиях для быстрой работы с исходниками удобно использовать контекстное меню потоков.

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