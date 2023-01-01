Расшифровка метода values() в Enum классе Java#Java Core
Быстрый ответ
Метод
values() — это дополнительный инструмент при работе с перечислениями в Java. Он возвращает массив значений перечисления. В исходном коде и документации Javadoc вы не найдёте об этом методе информацию, потому что он добавляется в класс перечисления автоматически на этапе компиляции.
Пример использования:
public enum Direction {
NORTH, EAST, SOUTH, WEST;
}
// Массив всех направлений
Direction[] directions = Direction.values();
// Вывод направлений
for (Direction dir : directions) {
System.out.println(dir);
}
Для получения полного списка значений
enum необходимо воспользоваться выражением
enumName.values().
Незаметная работа метода
Объявление и внедрение
Метод
values() генерируется компилятором Java. Несмотря на то, что его нет в исходном коде перечисления, компилятор вставляет его на этапе компиляции.
Порядок следования
Метод
values() «запоминает» и сохраняет порядок объявления констант перечисления в возвращаемом массиве. Это играет важную роль для логики, основанной на данном порядке.
Метод вне Javadoc
Если вы не нашли
values() в Javadoc, не стоит беспокоиться: методы, которые добавляет компилятор, часто отсутствуют в документации, и
values() не является исключением.
Взгляд на реализацию
Если вам интересно, как устроен метод
values(), вы можете просмотреть декомпилированный код своих перечислений и изучить функционал этого и других скрытых методов.
Существование константы перечисления
Появление константы
Каждая константа в вашем перечислении:
public enum Season {
SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER; // Доступные варианты...
}
подобна герою в новом сезоне любимого телешоу.
Большое выступление
При вызове
Season.values() представьте, как герои телешоу по одному выходят на сцену по порядку их появления.
for (Season season : Season.values()) {
System.out.println(season); // Начало шоу!
}
Каждая константа в перечислении имеет своё имя и порядковый номер, что позволяет взаимодействовать с ними в определённом порядке.
Обзор через
values()
Метод
values() облегчает итерацию по всем константам, например, при создании UI элементов, требующих полного списка вариантов перечисления.
Визуализация
Возьмём к примеру перечисление в виде дерева фруктов 🌳, на котором растут разные фрукты 🍎🍊🍐:
enum Fruit { APPLE, ORANGE, PEAR }
Вызов
values() можно сравнить с тряской дерева:
Fruit[] allFruits = Fruit.values(); // 🌳➡️🍎🍊🍐
В этом случае все фрукты собираются в корзину: [🍎, 🍊, 🍐]
// Метод
values() собирает все значения ENUM естественным образом!
Не забывайте, что каждое перечисление Enum обладает своим процессом «сбора урожая»! 🌳✨🧺
Полезные материалы
Работа с константами перечисления
values() часто используется для перебора значений перечисления:
for (Color c : Color.values()) {
System.out.println(c); // Выводим цвета
}
Метод становится незаменимым при разработке UI компонентов, позволяя отобразить все доступные варианты или реализовать соответствующую логику.
Важность именования
Понятные и последовательные соглашения об именовании в перечислениях становятся особо значимыми, учитывая, что код генерируется компилятором и легкочитаемый набор констант облегчает понимание кода.
Олеся Тарасова
Java-разработчик