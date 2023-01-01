Расшифровка метода values() в Enum классе Java

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Быстрый ответ

Метод values() — это дополнительный инструмент при работе с перечислениями в Java. Он возвращает массив значений перечисления. В исходном коде и документации Javadoc вы не найдёте об этом методе информацию, потому что он добавляется в класс перечисления автоматически на этапе компиляции.

Пример использования:

Java Скопировать код public enum Direction { NORTH, EAST, SOUTH, WEST; } // Массив всех направлений Direction[] directions = Direction.values(); // Вывод направлений for (Direction dir : directions) { System.out.println(dir); }

Для получения полного списка значений enum необходимо воспользоваться выражением enumName.values() .

Незаметная работа метода

Объявление и внедрение

Метод values() генерируется компилятором Java. Несмотря на то, что его нет в исходном коде перечисления, компилятор вставляет его на этапе компиляции.

Порядок следования

Метод values() «запоминает» и сохраняет порядок объявления констант перечисления в возвращаемом массиве. Это играет важную роль для логики, основанной на данном порядке.

Метод вне Javadoc

Если вы не нашли values() в Javadoc, не стоит беспокоиться: методы, которые добавляет компилятор, часто отсутствуют в документации, и values() не является исключением.

Взгляд на реализацию

Если вам интересно, как устроен метод values() , вы можете просмотреть декомпилированный код своих перечислений и изучить функционал этого и других скрытых методов.

Существование константы перечисления

Появление константы

Каждая константа в вашем перечислении:

Java Скопировать код public enum Season { SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER; // Доступные варианты... }

подобна герою в новом сезоне любимого телешоу.

Большое выступление

При вызове Season.values() представьте, как герои телешоу по одному выходят на сцену по порядку их появления.

Java Скопировать код for (Season season : Season.values()) { System.out.println(season); // Начало шоу! }

Каждая константа в перечислении имеет своё имя и порядковый номер, что позволяет взаимодействовать с ними в определённом порядке.

Обзор через values()

Метод values() облегчает итерацию по всем константам, например, при создании UI элементов, требующих полного списка вариантов перечисления.

Визуализация

Возьмём к примеру перечисление в виде дерева фруктов 🌳, на котором растут разные фрукты 🍎🍊🍐:

Java Скопировать код enum Fruit { APPLE, ORANGE, PEAR }

Вызов values() можно сравнить с тряской дерева:

Java Скопировать код Fruit[] allFruits = Fruit.values(); // 🌳➡️🍎🍊🍐

В этом случае все фрукты собираются в корзину: [🍎, 🍊, 🍐] // Метод values() собирает все значения ENUM естественным образом!

Не забывайте, что каждое перечисление Enum обладает своим процессом «сбора урожая»! 🌳✨🧺

Полезные материалы

Работа с константами перечисления

values() часто используется для перебора значений перечисления:

Java Скопировать код for (Color c : Color.values()) { System.out.println(c); // Выводим цвета }

Метод становится незаменимым при разработке UI компонентов, позволяя отобразить все доступные варианты или реализовать соответствующую логику.

Важность именования

Понятные и последовательные соглашения об именовании в перечислениях становятся особо значимыми, учитывая, что код генерируется компилятором и легкочитаемый набор констант облегчает понимание кода.