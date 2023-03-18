Преобразование LocalDate в LocalDateTime и Timestamp в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать LocalDate в LocalDateTime , устанавливающий начало дня (полночь), используйте метод atStartOfDay() . Затем, для получения Timestamp , примените метод valueOf() :

Java Скопировать код LocalDate date = LocalDate.now(); LocalDateTime dateTime = date.atStartOfDay(); Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(dateTime);

Для прямого преобразования LocalDate в Timestamp , начинающийся также с полуночи, примените следующий фрагмент кода:

Java Скопировать код Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(LocalDate.now().atStartOfDay());

Оба эти метода вернут Timestamp , который соответствует началу текущего дня.

Учет временной зоны при конвертации

Если нужно учесть временную зону, используйте ZonedDateTime :

Java Скопировать код ZonedDateTime zonedDateTime = date.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault()); Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(zonedDateTime.toLocalDateTime());

ZonedDateTime позволяет сохранить информацию о временной зоне при выполнении преобразований.

Совместимость с JPA и JDBC 4.2+

При работе с JPA создайте AttributeConverter для поддержки временных типов Java 8:

Java Скопировать код @Converter(autoApply = true) public class LocalDateConverter implements AttributeConverter<LocalDate, Date> { // Реализуйте здесь методы преобразования }

С драйверами JDBC версии 4.2 и более новыми все гораздо проще, так как они уже поддерживают работу с java.time напрямую.

Как обеспечить потерю дробных секунд при преобразовании

Важно быть внимательными, чтобы не утратить дробные секунды при преобразовании между LocalDate , LocalDateTime и Timestamp :

Java Скопировать код LocalDateTime preciseTime = LocalDateTime.now(); Timestamp preciseTimestamp = Timestamp.valueOf(preciseTime);

Так мы сохраняем точность до наносекунд.

Фиксация текущего момента с помощью

Для получения временной метки в формате UTC используйте Instant :

Java Скопировать код Instant instant = Instant.now(); Timestamp currentTimestamp = Timestamp.from(instant);

Instant удобен для точного фиксирования текущего момента во времени.

Форматирование

DateTimeFormatter позволяет задавать строковое представление даты и времени по заданному формату:

Java Скопировать код DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); String formattedDateTime = timestamp.toLocalDateTime().format(formatter);

Визуализация

Вот у вас есть LocalDate 📅 : [2023-03-18]? Подтверждено ✔️

Преобразуем его в LocalDateTime :

Java Скопировать код LocalDateTime 🕒 : [2023-03-18T00:00] // Мы добавили ВРЕМЯ к ДАТЕ, чтобы получить LocalDateTime

Теперь превратим это в Timestamp :

Java Скопировать код java.sql.Timestamp 🕰️ : [2023-03-18 00:00:00.0] // Timestamp включает в себя метку времени с ДАТОЙ и ВРЕМЕНЕМ до наносекунды

Таким образом, превращение LocalDate в LocalDateTime и Timestamp напоминает детализацию событий в календаре.

Совместимость временных типов Java 8 и баз данных

При использовании временных типов Java 8 необходимо учитывать их совместимость с базой данных:

PostgreSQL (начиная с версии 9.4.1208) и

HSQLDB (начиная с версии 2.4.0)

поддерживают Java 8 Time API без дополнительной конфигурации.

Быстрое и эффективное создание

Вы можете создать Timestamp с текущей датой и временем следующим образом:

Java Скопировать код Timestamp currentTimestamp = new Timestamp(System.currentTimeMillis());

Ключевые аспекты при конвертации

Не забывайте учесть временную зону при конвертации.

Интеграция с JPA и JDBC (начиная с версии 4.2) достигнута на более высоком уровне.

Дробные секунды представляют ценность — старайтесь не терять их.

Воспользуйтесь Instant для фиксации текущего момента времени с максимальной точностью.

для фиксации текущего момента времени с максимальной точностью. Изучите DateTimeFormatter для вывода даты и времени в удобочитаемом формате.

Полезные материалы