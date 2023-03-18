Преобразование LocalDate в LocalDateTime и Timestamp в Java#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать
LocalDate в
LocalDateTime, устанавливающий начало дня (полночь), используйте метод
atStartOfDay(). Затем, для получения
Timestamp, примените метод
valueOf():
LocalDate date = LocalDate.now();
LocalDateTime dateTime = date.atStartOfDay();
Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(dateTime);
Для прямого преобразования
LocalDate в
Timestamp, начинающийся также с полуночи, примените следующий фрагмент кода:
Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(LocalDate.now().atStartOfDay());
Оба эти метода вернут
Timestamp, который соответствует началу текущего дня.
Учет временной зоны при конвертации
Если нужно учесть временную зону, используйте
ZonedDateTime:
ZonedDateTime zonedDateTime = date.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault());
Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(zonedDateTime.toLocalDateTime());
ZonedDateTime позволяет сохранить информацию о временной зоне при выполнении преобразований.
Совместимость с JPA и JDBC 4.2+
При работе с JPA создайте
AttributeConverter для поддержки временных типов Java 8:
@Converter(autoApply = true)
public class LocalDateConverter implements AttributeConverter<LocalDate, Date> {
// Реализуйте здесь методы преобразования
}
С драйверами JDBC версии 4.2 и более новыми все гораздо проще, так как они уже поддерживают работу с
java.time напрямую.
Как обеспечить потерю дробных секунд при преобразовании
Важно быть внимательными, чтобы не утратить дробные секунды при преобразовании между
LocalDate,
LocalDateTime и
Timestamp:
LocalDateTime preciseTime = LocalDateTime.now();
Timestamp preciseTimestamp = Timestamp.valueOf(preciseTime);
Так мы сохраняем точность до наносекунд.
Фиксация текущего момента с помощью
Для получения временной метки в формате UTC используйте
Instant:
Instant instant = Instant.now();
Timestamp currentTimestamp = Timestamp.from(instant);
Instant удобен для точного фиксирования текущего момента во времени.
Форматирование
DateTimeFormatter позволяет задавать строковое представление даты и времени по заданному формату:
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String formattedDateTime = timestamp.toLocalDateTime().format(formatter);
Визуализация
Вот у вас есть
LocalDate 📅 : [2023-03-18]? Подтверждено ✔️
Преобразуем его в
LocalDateTime:
LocalDateTime 🕒 : [2023-03-18T00:00]
// Мы добавили ВРЕМЯ к ДАТЕ, чтобы получить LocalDateTime
Теперь превратим это в
Timestamp:
java.sql.Timestamp 🕰️ : [2023-03-18 00:00:00.0]
// Timestamp включает в себя метку времени с ДАТОЙ и ВРЕМЕНЕМ до наносекунды
Таким образом, превращение
LocalDate в
LocalDateTime и
Timestamp напоминает детализацию событий в календаре.
Совместимость временных типов Java 8 и баз данных
При использовании временных типов Java 8 необходимо учитывать их совместимость с базой данных:
- PostgreSQL (начиная с версии 9.4.1208) и
- HSQLDB (начиная с версии 2.4.0)
поддерживают Java 8 Time API без дополнительной конфигурации.
Быстрое и эффективное создание
Вы можете создать
Timestamp с текущей датой и временем следующим образом:
Timestamp currentTimestamp = new Timestamp(System.currentTimeMillis());
Ключевые аспекты при конвертации
- Не забывайте учесть временную зону при конвертации.
- Интеграция с JPA и JDBC (начиная с версии 4.2) достигнута на более высоком уровне.
- Дробные секунды представляют ценность — старайтесь не терять их.
- Воспользуйтесь
Instantдля фиксации текущего момента времени с максимальной точностью.
- Изучите
DateTimeFormatterдля вывода даты и времени в удобочитаемом формате.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик