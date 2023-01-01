Установка значений по умолчанию для колонок в JPA#Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Для задания значений по умолчанию в JPA используйте атрибут
columnDefinition аннотации
@Column. Он позволяет устанавливать эти значения на уровне SQL, обеспечивая целостность данных на уровне базы данных. Кроме того, для поддержания консистентности на уровне приложения стоит инициализировать поля Java-классов со значениями по умолчанию.
Пример для логической переменной:
@Column(columnDefinition = "boolean default true")
private boolean active = true;
Итог: Столбец
active будет по умолчанию иметь значение true как в базе данных, так и в вашем Java-приложении.
Стремление к когерентности в мультиприложенческой среде
Если с одной базой данных работают несколько приложений, поддержание целостности и согласованности данных становится критически важно. Задание значений по умолчанию на уровне приложения может быть не эффективно, поскольку требует согласованности всех приложений. В этом случае наиболее надежным решением становится определение значений по умолчанию на уровне базы данных при помощи
columnDefinition.
Достигаем целостности данных с помощью @PrePersist
Следует использовать метод
@PrePersist для задания значений по умолчанию, основанных на сложнейшей бизнес-логике, которую невозможно выразить константным значением. Этот метод вызывается перед сохранением сущности и позволяет предотвратить перезапись уже установленных значений.
@PrePersist
public void preInsert() {
if (this.someValue == null) {
this.someValue = calculateDefaultValue();
}
}
Визуализация
Процесс установки значений по умолчанию в JPA можно представить как подготовку новобранца к битве, где каждому предоставляется стандартный набор ресурсов:
Новобранец, готов к сражению! 🎮:
- Оружие (стандарт: 🔫)
- Броня (стандарт: 🦺)
- Аптечка (стандарт: 💊)
Каждому новобранцу выдаются стандартные снаряжение и боеприпасы без исключения и индивидуальных предпочтений.
@Entity
public class Recruit {
@Column(nullable = false, columnDefinition = "varchar(255) default '🔫'")
private String weapon;
@Column(nullable = false, columnDefinition = "integer default 100")
private int stamina = 100; // Да, стартовая выносливость — это 100. Ешьте больше моркови!
@PrePersist
protected void onEnlist() {
if (armor == null) { armor = "🦺"; }
if (firstAid == null) { firstAid = "💊"; }
}
// ...
}
JPA оптимизирует процесс инициализации сущностей, исключая необходимость вручную задавать стандартные значения для каждого атрибута.
Использование значений по умолчанию на уровне полей vs. @PrePersist
Инициализация полей значение по умолчанию при объявлении в классе — это простой и понятный путь задания начальных значений.
public class DefaultEntity {
private String defaultAttitude = "Расслаблен";
// Нам всем необходима немного больше расслабленности, не правда ли?
// ...
}
Однако,
@PrePersist может оказаться более полезным в следующих случаях:
- Если значение по умолчанию зависит от результатов обработки других атрибутов.
- Когда значение должно вычисляться на основе динамических расчетов или данных от внешних сервисов.
- Если есть необходимость сохранить исходное значение
null.
Выбор метода должен определится исходя из конкретных требований и специфики задачи.
Делаем код яснее с помощью интуитивных имен методов @PrePersist
Важно давать методам аннотации
@PrePersist легко узнаваемые и понятные названия, такие как
preInsert. Это улучшает читаемость кода, облегчая его поддержку и в значительной мере снижая потенциальные трудности для разработчиков в будущем!
Полезные материалы
- DZone: JPA Tips – Providing Default Values — Статья с полезными советами о том, как устанавливать значения по умолчанию для JPA-сущностей.
- javascript – Dynamically load i18n Angular locale depending on select – Stack Overflow — Пример использования
@CreationTimestampдля задания значений по умолчанию в Angular.
- Just a moment... – Baeldung — Статья Baeldung с подробным обзором возможностей установки значений по умолчанию в JPA.
Рустам Мельников
Java-инженер