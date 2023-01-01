Отключение автоматического сворачивания пакетов в Intellij IDEA#Java Core #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Для того чтобы развернуть все пакеты в IntelliJ IDEA, следует использовать горячие клавиши:
- На Windows/Linux:
Ctrl+
NumPad +
- На macOS:
⌘+
NumPad +
Чтобы развернуть определённый пакет:
- Кликните правой кнопкой мыши и выберите пункт
Развернуть
- Используйте комбинацию клавиш:
Alt+
Стрелка вправо(на Windows/Linux),
⌥+
Стрелка вправо(на macOS)
Если требуется открыть отдельные пакеты, кликните на стрелку около названия пакета.
Структура директорий: управляй своим пространством
Хотите детально контролировать иерархию пакетов из-за сложного проекта или личных предпочтений? Отключите в настройках отображения проекта пункт "Скрывать пустые промежуточные пакеты", чтобы полноценно управлять отображением директорий.
Настройка отображения пакетов
Переключение режимов: Вид пакетов
Для временной корректировки отображения пакетов достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на вкладке проекта и выбрать "Сгруппировать промежуточные пакеты". Это действие позволит вам быстро перемещаться между сгруппированным и детализированным видом.
Избавляемся от автосжатия: Постоянное решение
Чтобы пакеты не сгруппировались автоматически, отключите соответствующую опцию в настройках IntelliJ IDEA. Ваша структура пакетов будет отображаться полностью.
// Привет, IntelliJ, не трогай мои пакеты!
// Кофе для людей, сгруппированные пакеты для машин.
Визуализация
Когда пакеты сгруппированы, вы видите только верхний уровень, словно вы смотрите на закрытую книгу 📕.
Сгруппировано (🔒):
- src
– main
– java (🔒)
Развертывание позволяет увидеть полноценную структуру, как если бы вы открыли книгу и последовательно просматривали разделы 📖.
Развернуто (🔓)
- src
– main
– java (🔓)
– com
– example
– myapp
Развертывание структуры представляется как открытие секретного сундука с сокровищами 🥳.
📕🔒 -> 📖🔓
// Это не магия, всего лишь пара кликов мышью!
Расширенное управление пакетами
Эксплорер пакетов: ваш путеводитель
Панель Project View в IntelliJ IDEA служит навигатором по вашим папкам и файлам. Уметь эффективно управлять этой панелью — важный навык, влияющий на эффективность работы.
Разные версии — разные интерфейсы
С каждым обновлением IntelliJ IDEA появляются новые функции и изменяются элементы пользовательского интерфейса. В IntelliJ IDEA 2021.3.2 некоторые настройки могут находиться в иных местах, чем в предыдущих версиях. Следите за официальными обновлениями!
Суть важнее краткости
Четко видеть структуру ваших пакетов — значит быстрее навигироваться и уменьшать вероятность ошибок. Иногда полное, развернутое представление лучше скомпонованной, но более трудоемкой для понимания сгруппированной структуры.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель