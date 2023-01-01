Отключение автоматического сворачивания пакетов в Intellij IDEA

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Быстрый ответ

Для того чтобы развернуть все пакеты в IntelliJ IDEA, следует использовать горячие клавиши:

На Windows/Linux : Ctrl + NumPad +

: + На macOS: ⌘ + NumPad +

Чтобы развернуть определённый пакет:

Кликните правой кнопкой мыши и выберите пункт Развернуть

и выберите пункт Используйте комбинацию клавиш: Alt + Стрелка вправо (на Windows/Linux), ⌥ + Стрелка вправо (на macOS)

Если требуется открыть отдельные пакеты, кликните на стрелку около названия пакета.

Структура директорий: управляй своим пространством

Хотите детально контролировать иерархию пакетов из-за сложного проекта или личных предпочтений? Отключите в настройках отображения проекта пункт "Скрывать пустые промежуточные пакеты", чтобы полноценно управлять отображением директорий.

Настройка отображения пакетов

Переключение режимов: Вид пакетов

Для временной корректировки отображения пакетов достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на вкладке проекта и выбрать "Сгруппировать промежуточные пакеты". Это действие позволит вам быстро перемещаться между сгруппированным и детализированным видом.

Избавляемся от автосжатия: Постоянное решение

Чтобы пакеты не сгруппировались автоматически, отключите соответствующую опцию в настройках IntelliJ IDEA. Ваша структура пакетов будет отображаться полностью.

Java Скопировать код // Привет, IntelliJ, не трогай мои пакеты! // Кофе для людей, сгруппированные пакеты для машин.

Визуализация

Когда пакеты сгруппированы, вы видите только верхний уровень, словно вы смотрите на закрытую книгу 📕.

Markdown Скопировать код Сгруппировано (🔒): - src – main – java (🔒)

Развертывание позволяет увидеть полноценную структуру, как если бы вы открыли книгу и последовательно просматривали разделы 📖.

Markdown Скопировать код Развернуто (🔓) - src – main – java (🔓) – com – example – myapp

Развертывание структуры представляется как открытие секретного сундука с сокровищами 🥳.

Markdown Скопировать код 📕🔒 -> 📖🔓 // Это не магия, всего лишь пара кликов мышью!

Расширенное управление пакетами

Эксплорер пакетов: ваш путеводитель

Панель Project View в IntelliJ IDEA служит навигатором по вашим папкам и файлам. Уметь эффективно управлять этой панелью — важный навык, влияющий на эффективность работы.

Разные версии — разные интерфейсы

С каждым обновлением IntelliJ IDEA появляются новые функции и изменяются элементы пользовательского интерфейса. В IntelliJ IDEA 2021.3.2 некоторые настройки могут находиться в иных местах, чем в предыдущих версиях. Следите за официальными обновлениями!

Суть важнее краткости

Четко видеть структуру ваших пакетов — значит быстрее навигироваться и уменьшать вероятность ошибок. Иногда полное, развернутое представление лучше скомпонованной, но более трудоемкой для понимания сгруппированной структуры.