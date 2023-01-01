Проверка наличия ключа в JSON: исключение JSONException

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Быстрый ответ

Для проверки существования ключа в объекте JSON вам пригодится метод has() из класса JSONObject .

Java Скопировать код import org.json.JSONObject; JSONObject jsonObj = new JSONObject("{\"exampleKey\":\"value\"}"); boolean keyExists = jsonObj.has("exampleKey"); // Возвращает true, если ключ "exampleKey" находится в JSON объекте

Просто замените "exampleKey" на требуемый ключ. Метод has() возвращает булево значение, подтверждающее наличие или отсутствие ключа.

Если воспользоваться getString() , то при отсутствии ключа выскочит исключение JSONException . Чтобы этого избежать, лучше использовать optString() , который при отсутствии ключа вернёт пустую строку.

Детальнее: Обработка

Анализ: метод isNull()

Если ключ есть в JSON, но его значение равно null , то применение isNull() позволит понять, что ключ присутствует, а значения нет.

Java Скопировать код if (jsonObj.has("exampleKey") && !jsonObj.isNull("exampleKey")) { // Ключ есть, но он не равен null }

Безопасное извлечение: optString()

Функция optString() извлекает значение ключа или отдает пустую строку в случае его отсутствия, защищая программу от выбрасывания JSONException .

Java Скопировать код String value = jsonObj.optString("exampleKey", "DefaultValue"); // "DefaultValue" подставится на место ключа, если "exampleKey" будет отсутствовать

Условия присутствия ключа

Применяйте условные операторы if-else для обработки ситуаций, когда ключ может послеutar или отсутсвовать.

Java Скопировать код if (jsonObj.has("exampleKey")) { // Ключь присутствует } else { // Ключ отсутствует }

Завершение

Избегайте излишних has()

Не стоит увлекаться проверками has() , если вполне можно использовать метод optString() для безопасного получения значения.

Java Скопировать код String value = jsonObj.optString("exampleKey", "DefaultValue");

Проверка на null при маппинге

При подготовке объекта из JSON всегда производите проверку на наличие и не null значение ключа, избегая тем самым ошибок.

Java Скопировать код MyObject myObj = null; if (jsonObj.has("myObjectKey") && !jsonObj.isNull("myObjectKey")) { myObj = new MyObject(jsonObj.getJSONObject("myObjectKey")); // Объект успешно создан! }

Работа с неоднозначной структурой JSON

Когда работаете с JSON, где ключи могут отсутствовать, применяйте has() для формирования стабильной стратегии.

Java Скопировать код JSONArray items = jsonObj.optJSONArray("items"); if (items != null) { // Выполняем обработку данных }

Визуализация

Допустим, у вас есть JSON с эмоджи дома (🏠), и вам надо проверить существование ключа библиотека :

Markdown Скопировать код 🏠: { "кухня": "Буррито на завтрак 🌯", "гостиная": "PS5", "ванная": "Резиновая уточка 🦆" }

Проверяем наличие ключа библиотека :

Java Скопировать код if (jsonObject.has("библиотека")) { // Библиотека есть! 📚✔️ } else { // Библиотеки нет. 📚❌ }

Подробнее

Варианты существования ключей

Ключ может отсутствовать или содержать значение null . Будьте готовы к любому из этих случаев.

Обязательные и дополнительные ключи

Выделите, какие ключи обязательны, а какие нет. Это будет иметь значение при принятии решений в вашем коде.

Сложные структуры JSON

В сложных структурах JSON используйте комбинацию has() , optJSONObject() и optJSONArray() для правильной обработки данных.

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