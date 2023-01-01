Как запустить JAR-файл из командной строки с classpath

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Быстрый ответ

Для выполнения JAR-файла с определенным внешним classpath воспользуйтесь следующей командой:

Java Скопировать код java -cp "libs/*;MyApp.jar" com.myapp.Main

Вместо libs/* вставьте путь к вашим библиотекам, а в операционной системе Windows пути разделяются точкой с запятой ; .

путь к вашим библиотекам, а в операционной системе Windows пути разделяются точкой с запятой . Поменяйте MyApp.jar и com.myapp.Main на имя вашего JAR-файла и основной класс.

Понимание взаимосвязи между -jar и -cp

Использование флага -jar приводит к запуску класса, указанного в поле Main-Class манифеста JAR-файла, при этом исключается classpath, указанный с помощью параметра -cp . Чтобы задать свой classpath:

Включите нужные пути в манифест JAR-файла.

Используйте -cp , при этом отказывайтесь от использования -jar , и укажите полное имя запускаемого класса.

Взаимодействие с classpath и манифестом

Объявление classpath в манифесте

Оптимальнее указывать все JAR-зависимости непосредственно в манифесте JAR-файла:

Добавьте атрибут Class-Path в раздел META-INF/MANIFEST.MF .

в раздел . Используйте относительные пути к библиотекам.

Соблюдайте ограничение в 72 символа для строк, чтобы избежать ошибок, связанных с ограничениями манифеста.

Динамическое включение classpath

Вы также можете определить classpath динамически:

Java Скопировать код java -cp "MyJar.jar:lib/*" com.somepackage.subpackage.Main

Помните, что в Windows используется ; , в то время как в Unix и Linux предпочитают использовать : . Символ * позволяет включить все JAR-файлы из директории.

Обход проблем с пробелами и специальными символами

При использовании путей, содержащих пробелы или спецсимволы, их нужно экранировать, особенно в Windows PowerShell:

powershell Скопировать код java -cp 'C:\Program Files\Java\libs\*;MyApp.jar' com.myapp.Main // "Неудивительно, что работа с путями с пробелами изначально все усложняет, не так ли? 😯"

Применение скриптов и средств сборки

Управление classpath и манифестом удобнее осуществлять при помощи скриптов или сборочных инструментов вроде ANT, Maven или Gradle. Такой подход обеспечивает сохранность кода и надежность работы. Автоматизация — наше всё!

Тестирование в различных средах

Тестирование работы JAR-файла и classpath в разных средах позволит определить несоответствия в путях и скриптах между Unix/Linux и Windows системами. Внимательные тесты – залог успешной работы.

Анализ распространенных сообщений об ошибках

NoClassDefFoundError

Такое сообщение означает, что в classpath не включены все необходимые библиотеки. Проверьте пути и разрешения.

Не найден или не загружен основной класс

Такая ошибка указывает на то, что указан неверный Main-Class . Убедитесь в правильности манифеста и имени класса.

Мимо exec

Избегайте использования Runtime.getRuntime().exec(command) при запуске JAR-файла или управлении classpath. Это часто вызывает проблемы.

Визуализация

Представляйте процесс словно дирижирование оркестром, где вы стоите за дирижерским пультом, а оркестр состоит из JAR-файлов и зависимостей:

Markdown Скопировать код Запуск JAR-файла: java -jar MyProgram.jar // 🎶 Согласие! Добавление classpath: -cp или -classpath "/path/to/library" // 🎼 Еще нотки!

И в конечном итоге у нас сложится симфония:

shell Скопировать код java -cp "/path/to/library*" -jar MyProgram.jar // 🎵 Великий звук!

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