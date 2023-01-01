Понимаем transitive = true в Gradle: работа с crashlytics

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Быстрый ответ

Опция transitive = true в Gradle говорит системе сборки загружать библиотеку вместе со всеми её зависимостями. При интеграции Crashlytics указание transitive = true обеспечивает подключение всех необходимых зависимостей, исключая ошибки при выполнении, вызванные их отсутствием.

groovy Скопировать код implementation 'com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.10.1' { transitive = true // "Возьмите с собой всех своих друзей" — утверждает Crashlytics о своих зависимостях }

Стандартное поведение Gradle и транзитивность

Если никаких настроек не задано, Gradle автоматически обрабатывает зависимости как транзитивные. Это означает, что добавляя библиотеку в скрипт сборки, Gradle также загружает все зависимости, на которые она ссылается.

Однако, если вы используете аннотацию @aar для подключения только .aar архива Android, исключая его зависимости, параметр transitive = true задаст Gradle загрузить и эти зависимости.

groovy Скопировать код implementation 'com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.10.1@aar' { transitive = true // "Даже в формате .aar, мы возьмём всех ребят с собой!" — объявляет Crashlytics }

Визуализация

Представьте себе железнодорожную систему:

Ваше приложение — это железнодорожная станция 🚉, а crashlytics — это поезд 🚆, который должен пройти через эту станцию.

При transitive = true 🎫 (словно у вас групповой билет):

Поезд перевозит всех «друзей» Crashlytics — транзитивные зависимости 🚂 ➡️ 📚 💼 🛠️ 🚑.

Без transitive = true (как при одиночном билете) 🚫:

Crashlytics прибывает один, что может вызывать проблемы 👷‍♂️.

Таким образом, transitive = true означает беспрепятственное движение Crashlytics через ваш проект 🚂 ➡️ 👌.

Настройка обработки зависимостей

Автоматическая загрузка зависимостей удобна, но иногда требуется гибкость для устранения конфликтов версий или снижения влияния на размер и скорость сборки приложения.

Тонкая настройка с transitive = false

Определяя зависимости вручную с помощью transitive = false , вы получаете полный контроль над сборкой, хотя это может потребовать больше усилий.

groovy Скопировать код implementation 'com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.10.1@aar' { transitive = false // "Только я. Мне нужны границы." – Ваше приложение }

Отладка ошибок зависимостей

При возникновении ошибок сборки или неработоспособности из-за проблем с зависимостями, детальный анализ выданных сообщений поможет найти проблемное место. Не забывайте тщательно просмотреть вывод консоли! 🔍🖥️

Баланс между производительностью и зависимостями

Учитывайте, что каждая новая зависимость увеличивает размер APK и время сборки, поэтому очень важно находить баланс между функциональностью приложения и его производительностью.

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