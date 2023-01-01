Использование mappedBy в JPA и Hibernate: объяснение

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Быстрый ответ

Атрибут mappedBy в JPA и Hibernate определяет ту сторону двунаправленной ассоциации между сущностями, которая не излагает данное отношение, и ссылается на поле связанной сущности. Это позволяет сократить код и собрать данные об отношениях в одном месте.

Рассмотрим пример отношения "Один ко многим":

Java Скопировать код @Entity public class Team { @OneToMany(mappedBy = "team") private Set<Player> players; } @Entity public class Player { @ManyToOne private Team team; }

mappedBy = "team" говорит о том, что связь между Player и Team осуществляется через поле team . Коллекция players в классе Team отражает структуру базы данных и точно описывает взаимосвязи объектов.

Владение связью и вспомогательные методы

В JPA и Hibernate владельцем связи признаётся та сторона, где установлен внешний ключ, и не указывается атрибут mappedBy . В контексте отношения "Многие к одному" владельцем выступает сторона Player . Аннотация @JoinColumn определяет связанный столбец базы данных.

Вспомогательные методы служат для синхронизации состояний двунаправленной связи:

Java Скопировать код public void addPlayer(Player player) { players.add(player); player.setTeam(this); } public void removePlayer(Player player) { players.remove(player); player.setTeam(null); }

Для распространения операций на связанные сущности используются каскадные типы, например, CascadeType.ALL .

Управление двунаправленными ассоциациями

Для правильного функционирования двунаправленных ассоциаций крайне важно обеспечить согласованность данных:

Чётко определите владельца связи. Обеспечивайте синхронизацию с помощью вспомогательных методов. Аккуратно настраивайте каскадирование операций с сущностями. Размещайте аннотации @JoinColumn на стороне, владеющей связью, а mappedBy — на противоположной.

Не соблюдение приведённых принципов может привести к нарушению целостности данных в Hibernate.

Визуализация

Представьте атрибут mappedBy как управление адресами в городе:

Markdown Скопировать код @OneToOne(mappedBy = "resident") Public House house; Public Resident resident;

🏠 ↔️ 🧍 Дом знает своего жителя

Markdown Скопировать код 🏠 1️⃣ Главная улица — принадлежит [Алисе] 🏠 2️⃣ Главная улица — принадлежит [Бобу] 🏠 3️⃣ Главная улица — информация здесь не нужна, ведь жители помнят свои адреса!

mappedBy своего рода сообщает: "Не беспокойтесь, жители знают свои адреса, домам не надо их запоминать!"

Управление сложными связями

В сложных ситуациях mappedBy играет ключевую роль:

В случаях с @ManyToMany позвольте владеть связью только одной из сторон, в то время как другая должна использовать mappedBy .

позвольте владеть связью только одной из сторон, в то время как другая должна использовать . Для производных сущностей mappedBy должен ссылаться на соответствующее поле суперкласса, чтобы определение связи было однозначным.

должен ссылаться на соответствующее поле суперкласса, чтобы определение связи было однозначным. Если связи не подвержены изменениям, ограничьте mappedBy только чтением, чтобы не допустить случайных изменений сущностей.

Владение информацией о mappedBy — ключ к написанию чёткого и понятного кода.

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