Решение ошибки "Java: version 5 not supported" в IntelliJ

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Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку компиляции в IntelliJ, вам нужно обновить версию байт-кода вашего проекта. Откройте "Структуру проекта" (Ctrl+Alt+Shift+S), выберите подходящую версию JDK в разделе "Настройки проекта > Project SDK" и установите соответствующий "Уровень языка проекта":

Ctrl+Alt+Shift+S > Проект > Project SDK: 11 (или выше) Уровень языка проекта: 11 (должен соответствовать версии SDK)

Примените изменения и пересоберите проект.

Настройка Maven: Образец файла

Убедитесь, что Maven поддерживает Java 11, исправив файл pom.xml следующим образом:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.0</version> <!-- Новые горизонты --> <configuration> <source>11</source> <target>11</target> <!-- Держим руку на пульсе времени --> </configuration> </plugin>

Эта настройка обеспечит совместимость байт-кода source и target с Java 11. Проверьте также, что настройки среды разработки для компиляции проекта Maven в заданы верно:

Настройки > Сборка, выполнение, развертывание > Компилятор > Java компилятор

Установите "Версию байт-кода для модуля" равной 11.

Обновление JDK: Держимся в авангарде прогресса

Если вы используете устаревшую версию JDK, загрузите и установите последнюю версию. Убедитесь, что новая версия совпадает с той, что указана в pom.xml . Используйте надежные источники, например Adoptium:

Зайдите на сайт Adoptium и выберите нужную версию JDK.

Следуйте инструкциям по установке.

Добавьте новый JDK в IntelliJ через "Структуру проекта".

Ctrl+Alt+Shift+S > Платформа > SDKs > Добавить новый JDK

Настройка компилятора в IntelliJ: Решение кроссворда

Убедитесь, что версия Java компилятора в IntelliJ согласуется с общими системными настройками:

Настройки (или Preferences для macOS) > Сборка, выполнение, развертывание > Компилятор > Java компилятор

Здесь установите "Версию байт-кода проекта" равной 11 и сохраните изменения.

Визуализация

Представьте себе следующую ситуацию: вы пытаетесь открыть входную дверь дома, но замок был заменен на более современный:

Markdown Скопировать код 🔑 У вас: старый ключ (Java 5) 🚪 Замок: биометрический с управлением голосом (Поддерживаемые версии)

🚫 Ваш ключ не подходит, он устарел! 🚫

Markdown Скопировать код | Ваш ключ (Java 5) | 🗝️ | | Новый замок (поддерживаемая версия)| 🔒 |

РЕШЕНИЕ : Обновите свои инструменты!

Markdown Скопировать код | Старый ключ | Новый ключ (или более современная версия) | | ------------- | -------------------------- | | Java 5 | Java 8+ |

🔑✨ Теперь дверь открывается без проблем! ✨🔑

Кодировка и Согласованность: Избегаем нежелательных символов

Чтобы обеспечить единство кодировки и избежать ненужных символов в pom.xml , задайте параметр project.build.sourceEncoding равным UTF-8:

xml Скопировать код <properties> <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> <!-- Да будет кодировка едина! --> </properties>

Правильный Синтаксис: groupId и artifactId

Проверьте правильность указания groupId и artifactId для maven-compiler-plugin:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <!-- Аутентичность — залог успеха --> </plugin>

Это позволит избежать ошибок при поиске и гарантирует использование корректной версии плагина.

Maven vs IntelliJ: Битва за версию байт-кода

Переберите настройки Maven-проекта в IntelliJ и удостоверьтесь, что конфликтующих версий байт-кода нет:

Проекты Maven > Ваш проект > Жизненный цикл > компиляция

Достигните полной согласованности настроек.

Устаревшие Версии Java: Время двигаться вперед

Не используйте устаревшие версии Java для настройки своего проекта. Java 5 уже давно устарела. Современные проекты основаны на релизах начиная от Java 6 и выше, часто встречаются Java 8 и Java 11, благодаря их актуальности и совместимости с различными библиотеками.

Особые требования проекта: Индивидуальные настройки

Каждый проект имеет свои особенности, которые могут потребовать особых настроек maven-compiler-plugin для соответствия специфическим требованиям, но при этом необходимо соблюдать общие стандарты и требования.

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