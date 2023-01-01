Автоматическое определение типа в Java: аналог "auto" в C++#Java Core
Быстрый ответ
Java обеспечивает вывод типов для локальных переменных с использованием
var. Определите переменную с
var, и Java самостоятельно определит её тип на основе присвоенного значения:
var число = 123; // int
var сообщение = "Привет"; // String
Обратите внимание:
var может быть применено только в основном теле метода, классовые поля, параметры метода или возвращаемые значений эту возможность не поддерживают. Это делает код более лаконичным и эффективным, при этом сохраняя безопасность типов.
Еволюция вывода типов в Java
До Java 10: Эпоха подробных объявлений
До появления Java 10 приходилось применять подробные объявления типов. Они были функционально эффективны, но чрезвычайно объёмны.
List<String> списокСПространнымОбъявлением = new ArrayList<String>(); // Не самый краткий вариант, не так ли?
В Java 7 был представлен оператор алмаза (
<>), который сократил эту избыточность.
List<String> менееМногословныйСписок = new ArrayList<>(); // Так гораздо лучше!
Переход к Java 8: Появление лямбда-выражений
Java 8 внесла лямбда-выражения и ссылки на методы, что сделало язык менее многословным и более читаемым.
// Старый способ:
new Thread(new Runnable() {
public void run() {
System.out.println("Бегу, словно гепард!");
}
}).start();
// Новый стиль:
new Thread(() -> System.out.println("Бегу, словно гепард!")).start();
Встроенные функии, например
forEach, и ссылки на методы, такие как
System.out::println, упростили код и облегчили понимание типов.
После Java 10: 'var' меняет подход
С Java 10 пришел
var, позволивший использовать вывод типов для локальных переменных, что существенно изменило процесс написания кода.
// Вот как это было ранее:
ArrayList<String> список = new ArrayList<String>();
// Вот что изменилось с Java 10:
var список = new ArrayList<String>(); // Кратко и понятно!
Это сократило объемность, повысило производительность и сделало код более понятным.
Лучшие практики и подводные камни
Находите баланс между читабельностью и выводом
Не злоупотребляйте использованием
var – он идеален, когда тип очевидно следует из контекста. Однако, если явное определение типа улучшает читабельность кода, стоит отказаться от
var.
var название = "Изумрудный склон"; // Очевидно, что это String
var с = new Сотрудник(); // 'с' это что? Сокращение? Снаряд?
Сотрудник сотрудник = new Сотрудник(); // Тут все ясно от начала и до конца.
'var' не для всех типов
Используйте
var для облегчения работы со сложными типами, но избегайте его перегрузки – новички не оценят.
Использование с осторожностью
var применим только при определении локальных переменных. При инициализации переменных
var требует ясного значения для определения типа. Неинициализированные переменные – это не про
var.
var имя; // Не сработает
var пустойСписок = null; // Так тоже не прокатит
Визуализация
Рассмотрим вывод типов в Java на простых примерах:
| До Java 7 | После Java 10 с 'var' |
| -------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Вручную указываем каждый тип | Умная корзина сама понимает, что в ней |
| `List<String> корзина = new ArrayList<String>();` | `var корзина = new ArrayList<String>();` |
var работает как умная корзина, определяя содержимое по тому, что вы в неё положили:
Традиционный подход: [🍎String, 🍌String, 🍊String]
Современный подход: [🍎, 🍌, 🍊] // Всё равно понятно, что это фрукты (Strings)!
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик