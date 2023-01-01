Автоматическое определение типа в Java: аналог "auto" в C++

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Быстрый ответ

Java обеспечивает вывод типов для локальных переменных с использованием var . Определите переменную с var , и Java самостоятельно определит её тип на основе присвоенного значения:

Java Скопировать код var число = 123; // int var сообщение = "Привет"; // String

Обратите внимание: var может быть применено только в основном теле метода, классовые поля, параметры метода или возвращаемые значений эту возможность не поддерживают. Это делает код более лаконичным и эффективным, при этом сохраняя безопасность типов.

Еволюция вывода типов в Java

До Java 10: Эпоха подробных объявлений

До появления Java 10 приходилось применять подробные объявления типов. Они были функционально эффективны, но чрезвычайно объёмны.

Java Скопировать код List<String> списокСПространнымОбъявлением = new ArrayList<String>(); // Не самый краткий вариант, не так ли?

В Java 7 был представлен оператор алмаза ( <> ), который сократил эту избыточность.

Java Скопировать код List<String> менееМногословныйСписок = new ArrayList<>(); // Так гораздо лучше!

Переход к Java 8: Появление лямбда-выражений

Java 8 внесла лямбда-выражения и ссылки на методы, что сделало язык менее многословным и более читаемым.

Java Скопировать код // Старый способ: new Thread(new Runnable() { public void run() { System.out.println("Бегу, словно гепард!"); } }).start(); // Новый стиль: new Thread(() -> System.out.println("Бегу, словно гепард!")).start();

Встроенные функии, например forEach , и ссылки на методы, такие как System.out::println , упростили код и облегчили понимание типов.

После Java 10: 'var' меняет подход

С Java 10 пришел var , позволивший использовать вывод типов для локальных переменных, что существенно изменило процесс написания кода.

Java Скопировать код // Вот как это было ранее: ArrayList<String> список = new ArrayList<String>(); // Вот что изменилось с Java 10: var список = new ArrayList<String>(); // Кратко и понятно!

Это сократило объемность, повысило производительность и сделало код более понятным.

Лучшие практики и подводные камни

Находите баланс между читабельностью и выводом

Не злоупотребляйте использованием var – он идеален, когда тип очевидно следует из контекста. Однако, если явное определение типа улучшает читабельность кода, стоит отказаться от var .

Java Скопировать код var название = "Изумрудный склон"; // Очевидно, что это String var с = new Сотрудник(); // 'с' это что? Сокращение? Снаряд? Сотрудник сотрудник = new Сотрудник(); // Тут все ясно от начала и до конца.

'var' не для всех типов

Используйте var для облегчения работы со сложными типами, но избегайте его перегрузки – новички не оценят.

Использование с осторожностью

var применим только при определении локальных переменных. При инициализации переменных var требует ясного значения для определения типа. Неинициализированные переменные – это не про var .

Java Скопировать код var имя; // Не сработает var пустойСписок = null; // Так тоже не прокатит

Визуализация

Рассмотрим вывод типов в Java на простых примерах:

Markdown Скопировать код | До Java 7 | После Java 10 с 'var' | | -------------------------------------- | ------------------------------------- | | Вручную указываем каждый тип | Умная корзина сама понимает, что в ней | | `List<String> корзина = new ArrayList<String>();` | `var корзина = new ArrayList<String>();` |

var работает как умная корзина, определяя содержимое по тому, что вы в неё положили:

Markdown Скопировать код Традиционный подход: [🍎String, 🍌String, 🍊String] Современный подход: [🍎, 🍌, 🍊] // Всё равно понятно, что это фрукты (Strings)!

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