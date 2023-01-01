Решаем ошибку org.xml.sax.SAXParseException в Java: подробное руководство

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Ошибку org.xml.sax.SAXParseException часто вызывают проблемы в начале XML-файла:

Повреждение файла : Чтобы избежать искажений, передавайте файлы по FTP в бинарном режиме, а не в ASCII.

Невидимые символы : Скрытые, непоказываемые символы можно находить и удалять с помощью редактора в шестнадцатеричном режиме.

Метка порядка байтов (BOM) : Если в файле есть BOM, его нужно сохранить без BOM или использовать парсер, который корректно обрабатывает BOM.

Следуя этим рекомендациям, можно устранить указанную ошибку.

Проверка и валидация : Валидация XML с помощью XSD схем поможет выявить ошибки структуры и кодирования .

Потоки байтов и символов : Рассматривайте XML-документы как последовательности байтов для правильного управления кодировкой .

Парсер Xerces : Если вы используете Xerces, его следует настроить так, чтобы исключить проблемы при разборе .

Совместимость веб-сервисов : Версии XML и форматы кодировки на сервере и клиенте должны совпадать для безошибочного взаимодействия.

Глядя исправить ошибку SAXParseException, следуйте этим рекомендациям:

Мебель предназначена для интерьера 🏠:

⚠️ Поддерживайте порядок в XML прологе . Не допускайте содержимого там, где его быть не должно! ⚠️

Подведем итоги:

Скрытые символы: Иногда даже невидимые символы могут стать причиной проблем.

Метка порядка байтов (BOM): Неприглашенный гость, способный стать настоящей проблемой. Убедитесь, что парсер может его обработать или проигнорировать.

Несоответствие кодировки: Это как писать одним языком, а говорить другим. Подтвердите, что заявленное в XML-декларации соответствует реальной кодировке файла.

XML и не-XML ответы: Важно различать одно от другого. Ответ в формате HTML может казаться похожим на XML, но XML'ом он не является.