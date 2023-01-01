Не могу десериализовать ArrayList из START_OBJECT token#Java Core #Ошибки Java #Коллекции Java
Быстрый ответ
Сообщение об ошибке
"Невозможно десериализовать экземпляр java.util.ArrayList из START_OBJECT" указывает на несоответствие между структурой пришедшего JSON-объекта и структурой данных в Java, которой предполагается быть список. Возможные решения:
Если JSON представляет из себя массив: убедитесь, что ваша переменная в Java имеет тип
List или
ArrayList.
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
// Для десериализации массива в JSON используйте List.
List<MyClass> myList = mapper.readValue(jsonInput, new TypeReference<List<MyClass>>() {});
Если JSON — это объект, внутри которого присутствует массив: отобразите этот объект на класс Java с соответствующим полем типа List.
class Container {
public List<MyClass> items;
}
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
// Воспользуйте свойством контейнера, чтобы правильно распознать массив.
Container container = mapper.readValue(jsonInput, Container.class);
Анализ сложных структур JSON
Основная проблема при работе со сложными структурами JSON в том, что форматы входных данных весьма разнообразны. Одиночные объекты, выдающие себя за массивы, и глубокие вложения могут затруднить процесс десериализации. Но на это есть решения!
Пользовательская десериализация: Решение Под Заказ
При несовпадении формата JSON с ожидаемым вступает в игру пользовательская десериализация. Она поможет устранить противоречия.
class MyCustomDeserializer extends JsonDeserializer<List<MyClass>> {
@Override
public List<MyClass> deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt)
throws IOException, JsonProcessingException {
// иногда приходится вручную решать задачи!
}
}
Один — это все равно Массив: Преобразование Одного Объекта в Массив
Бывают случаи, когда JSON отправляет один объект, но ожидает, что его распознают как массив. Используйте флаг
ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY в
ObjectMapper, чтобы преобразовать одиночный объект в массив.
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
mapper.enable(DeserializationFeature.ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY);
// Превращаем одиночный объект JSON в массив элементов!
List<MyClass> myList = mapper.readValue(singleObjectJsonInput, new TypeReference<List<MyClass>>() {});
Работа детектива в стиле Шерлока Холмса
Иногда вам может понадобиться исследовательский подход, чтобы внимательно проанализировать исключения и распознать "преступления" JSON по неправильным строкам и столбцам.
Прохождение замкнутого кольца: Сценарии Решения Проблем
Пришло время внимательно изучить детали и расколоть проблемы JSON.
Сценарий: Импостор JSON
Если JSON выглядит как
{ "item": {...} }, но должен представлять собой массив
[ {...}, {...} ], вам может потребоваться исправление клиентской стороны или серверного кода, чтобы адаптироваться к корректному формату JSON.
Сценарий: Потерянный в переводе
Некорректные имена свойств JSON требуют использования
@JsonProperty для обеспечения соответствия полей в Java.
class MyClassWrapper {
@JsonProperty("my_items")
private List<MyClass> myClassList; // Освещаем путь для JSON и Java.
}
Сценарий: Динамическое Множество
Если формат JSON меняется между массивом и объектом, создайте обёртку POJO, которая подойдет под все грани этого JSON.
Сценарий: Полиморфное Представление
Используйте аннотации
@JsonTypeInfo и
@JsonSubTypes для корректной десериализации JSON различающихся подклассов.
@JsonTypeInfo(
use = JsonTypeInfo.Id.NAME,
include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY,
property = "type")
@JsonSubTypes({
@JsonSubTypes.Type(value = SubClassA.class, name = "a"),
@JsonSubTypes.Type(value = SubClassB.class, name = "b")
})
// Когда JSON требует особого подхода к полиморфным данным!
public abstract class BaseClass {}
Визуализация
Представьте объекты JSON в виде сундуков (
📦), заполненных сокровищами данных, а списки (массивы) в виде рядов монет (
🪙🪙🪙).
📦: { "gold": "999.9" }
🪙🪙🪙: ['gold1', 'gold2']
Не позволяйте содержимому сундука стать хаотическим. Согласуйте данные, и все сложится так, как нужно.
Защита коридоров десериализации
Для успешной десериализации вам нужен надежный
ObjectMapper и понимание стратегий вашего "соперника" – JSON. Дополнительные методы защиты:
- Всегда анализируйте JSON перед началом десериализации.
- Активно используйте аннотации Jackson для руководства процессом маппинга данных.
- Используйте
instanceofдля обработки динамически меняющихся типов данных.
- Будьте осмотрительны при выборе между
Listи
ArrayList, так как это может существенно повлиять на процесс десериализации.
Полезные материалы
- Как записывать и прочитывать объекты Java из файла – Stack Overflow — ознакомьтесь с основами сериализации в Java.
- python – Lasso в sklearn не сходится – Stack Overflow — здесь рассмотрены проблемы сходимости и анализ ошибок, что может быть полезно при десериализации.
- Особенности десериализации · FasterXML/jackson-databind Wiki · GitHub — собрание стратегий и методов десериализации Jackson.
- Пользовательская десериализация Jackson — подробное руководство по созданию своих десериализаторов для работы с нестандартными форматами JSON.
- Полиморфная обработка типов в Jackson — подробное рассмотрение проблем полиморфной десериализации и управления различными типами JSON.
Олеся Тарасова
Java-разработчик