Не могу десериализовать ArrayList из START_OBJECT token

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Быстрый ответ

Сообщение об ошибке "Невозможно десериализовать экземпляр java.util.ArrayList из START_OBJECT" указывает на несоответствие между структурой пришедшего JSON-объекта и структурой данных в Java, которой предполагается быть список. Возможные решения:

Если JSON представляет из себя массив: убедитесь, что ваша переменная в Java имеет тип List или ArrayList .

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // Для десериализации массива в JSON используйте List. List<MyClass> myList = mapper.readValue(jsonInput, new TypeReference<List<MyClass>>() {});

Если JSON — это объект, внутри которого присутствует массив: отобразите этот объект на класс Java с соответствующим полем типа List.

Java Скопировать код class Container { public List<MyClass> items; } ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // Воспользуйте свойством контейнера, чтобы правильно распознать массив. Container container = mapper.readValue(jsonInput, Container.class);

Анализ сложных структур JSON

Основная проблема при работе со сложными структурами JSON в том, что форматы входных данных весьма разнообразны. Одиночные объекты, выдающие себя за массивы, и глубокие вложения могут затруднить процесс десериализации. Но на это есть решения!

Пользовательская десериализация: Решение Под Заказ

При несовпадении формата JSON с ожидаемым вступает в игру пользовательская десериализация. Она поможет устранить противоречия.

Java Скопировать код class MyCustomDeserializer extends JsonDeserializer<List<MyClass>> { @Override public List<MyClass> deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt) throws IOException, JsonProcessingException { // иногда приходится вручную решать задачи! } }

Один — это все равно Массив: Преобразование Одного Объекта в Массив

Бывают случаи, когда JSON отправляет один объект, но ожидает, что его распознают как массив. Используйте флаг ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY в ObjectMapper , чтобы преобразовать одиночный объект в массив.

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.enable(DeserializationFeature.ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY); // Превращаем одиночный объект JSON в массив элементов! List<MyClass> myList = mapper.readValue(singleObjectJsonInput, new TypeReference<List<MyClass>>() {});

Работа детектива в стиле Шерлока Холмса

Иногда вам может понадобиться исследовательский подход, чтобы внимательно проанализировать исключения и распознать "преступления" JSON по неправильным строкам и столбцам.

Прохождение замкнутого кольца: Сценарии Решения Проблем

Пришло время внимательно изучить детали и расколоть проблемы JSON.

Сценарий: Импостор JSON

Если JSON выглядит как { "item": {...} } , но должен представлять собой массив [ {...}, {...} ] , вам может потребоваться исправление клиентской стороны или серверного кода, чтобы адаптироваться к корректному формату JSON.

Сценарий: Потерянный в переводе

Некорректные имена свойств JSON требуют использования @JsonProperty для обеспечения соответствия полей в Java.

Java Скопировать код class MyClassWrapper { @JsonProperty("my_items") private List<MyClass> myClassList; // Освещаем путь для JSON и Java. }

Сценарий: Динамическое Множество

Если формат JSON меняется между массивом и объектом, создайте обёртку POJO, которая подойдет под все грани этого JSON.

Сценарий: Полиморфное Представление

Используйте аннотации @JsonTypeInfo и @JsonSubTypes для корректной десериализации JSON различающихся подклассов.

Java Скопировать код @JsonTypeInfo( use = JsonTypeInfo.Id.NAME, include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY, property = "type") @JsonSubTypes({ @JsonSubTypes.Type(value = SubClassA.class, name = "a"), @JsonSubTypes.Type(value = SubClassB.class, name = "b") }) // Когда JSON требует особого подхода к полиморфным данным! public abstract class BaseClass {}

Визуализация

Представьте объекты JSON в виде сундуков ( 📦 ), заполненных сокровищами данных, а списки (массивы) в виде рядов монет ( 🪙🪙🪙 ).

Markdown Скопировать код 📦: { "gold": "999.9" } 🪙🪙🪙: ['gold1', 'gold2']

Не позволяйте содержимому сундука стать хаотическим. Согласуйте данные, и все сложится так, как нужно.

Защита коридоров десериализации

Для успешной десериализации вам нужен надежный ObjectMapper и понимание стратегий вашего "соперника" – JSON. Дополнительные методы защиты:

Всегда анализируйте JSON перед началом десериализации.

JSON перед началом десериализации. Активно используйте аннотации Jackson для руководства процессом маппинга данных.

Используйте instanceof для обработки динамически меняющихся типов данных.

для обработки динамически меняющихся типов данных. Будьте осмотрительны при выборе между List и ArrayList , так как это может существенно повлиять на процесс десериализации.

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