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Не могу десериализовать ArrayList из START_OBJECT token
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Не могу десериализовать ArrayList из START_OBJECT token

#Java Core  #Ошибки Java  #Коллекции Java  
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Быстрый ответ

Сообщение об ошибке "Невозможно десериализовать экземпляр java.util.ArrayList из START_OBJECT" указывает на несоответствие между структурой пришедшего JSON-объекта и структурой данных в Java, которой предполагается быть список. Возможные решения:

Если JSON представляет из себя массив: убедитесь, что ваша переменная в Java имеет тип List или ArrayList.

Java
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ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
// Для десериализации массива в JSON используйте List.
List<MyClass> myList = mapper.readValue(jsonInput, new TypeReference<List<MyClass>>() {});

Если JSON — это объект, внутри которого присутствует массив: отобразите этот объект на класс Java с соответствующим полем типа List.

Java
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class Container {
    public List<MyClass> items;
}
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
// Воспользуйте свойством контейнера, чтобы правильно распознать массив.
Container container = mapper.readValue(jsonInput, Container.class);
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Анализ сложных структур JSON

Основная проблема при работе со сложными структурами JSON в том, что форматы входных данных весьма разнообразны. Одиночные объекты, выдающие себя за массивы, и глубокие вложения могут затруднить процесс десериализации. Но на это есть решения!

Пользовательская десериализация: Решение Под Заказ

При несовпадении формата JSON с ожидаемым вступает в игру пользовательская десериализация. Она поможет устранить противоречия.

Java
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class MyCustomDeserializer extends JsonDeserializer<List<MyClass>> {
    @Override
    public List<MyClass> deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt) 
            throws IOException, JsonProcessingException {
        // иногда приходится вручную решать задачи!
    }
}

Один — это все равно Массив: Преобразование Одного Объекта в Массив

Бывают случаи, когда JSON отправляет один объект, но ожидает, что его распознают как массив. Используйте флаг ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY в ObjectMapper, чтобы преобразовать одиночный объект в массив.

Java
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ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
mapper.enable(DeserializationFeature.ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY);
// Превращаем одиночный объект JSON в массив элементов!
List<MyClass> myList = mapper.readValue(singleObjectJsonInput, new TypeReference<List<MyClass>>() {});

Работа детектива в стиле Шерлока Холмса

Иногда вам может понадобиться исследовательский подход, чтобы внимательно проанализировать исключения и распознать "преступления" JSON по неправильным строкам и столбцам.

Прохождение замкнутого кольца: Сценарии Решения Проблем

Пришло время внимательно изучить детали и расколоть проблемы JSON.

Сценарий: Импостор JSON

Если JSON выглядит как { "item": {...} }, но должен представлять собой массив [ {...}, {...} ], вам может потребоваться исправление клиентской стороны или серверного кода, чтобы адаптироваться к корректному формату JSON.

Сценарий: Потерянный в переводе

Некорректные имена свойств JSON требуют использования @JsonProperty для обеспечения соответствия полей в Java.

Java
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class MyClassWrapper {
    @JsonProperty("my_items")
    private List<MyClass> myClassList;   // Освещаем путь для JSON и Java.
}

Сценарий: Динамическое Множество

Если формат JSON меняется между массивом и объектом, создайте обёртку POJO, которая подойдет под все грани этого JSON.

Сценарий: Полиморфное Представление

Используйте аннотации @JsonTypeInfo и @JsonSubTypes для корректной десериализации JSON различающихся подклассов.

Java
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@JsonTypeInfo(
  use = JsonTypeInfo.Id.NAME,
  include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY,
  property = "type")
@JsonSubTypes({
  @JsonSubTypes.Type(value = SubClassA.class, name = "a"),
  @JsonSubTypes.Type(value = SubClassB.class, name = "b")
})
// Когда JSON требует особого подхода к полиморфным данным!
public abstract class BaseClass {}

Визуализация

Представьте объекты JSON в виде сундуков (📦), заполненных сокровищами данных, а списки (массивы) в виде рядов монет (🪙🪙🪙).

Markdown
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📦: { "gold": "999.9" }
🪙🪙🪙: ['gold1', 'gold2']

Не позволяйте содержимому сундука стать хаотическим. Согласуйте данные, и все сложится так, как нужно.

Защита коридоров десериализации

Для успешной десериализации вам нужен надежный ObjectMapper и понимание стратегий вашего "соперника" – JSON. Дополнительные методы защиты:

  • Всегда анализируйте JSON перед началом десериализации.
  • Активно используйте аннотации Jackson для руководства процессом маппинга данных.
  • Используйте instanceof для обработки динамически меняющихся типов данных.
  • Будьте осмотрительны при выборе между List и ArrayList, так как это может существенно повлиять на процесс десериализации.

Полезные материалы

  1. Как записывать и прочитывать объекты Java из файла – Stack Overflow — ознакомьтесь с основами сериализации в Java.
  2. python – Lasso в sklearn не сходится – Stack Overflow — здесь рассмотрены проблемы сходимости и анализ ошибок, что может быть полезно при десериализации.
  3. Особенности десериализации · FasterXML/jackson-databind Wiki · GitHub — собрание стратегий и методов десериализации Jackson.
  4. Пользовательская десериализация Jackson — подробное руководство по созданию своих десериализаторов для работы с нестандартными форматами JSON.
  5. Полиморфная обработка типов в Jackson — подробное рассмотрение проблем полиморфной десериализации и управления различными типами JSON.
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Что означает ошибка "Невозможно десериализовать экземпляр java.util.ArrayList из START_OBJECT"?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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