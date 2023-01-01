Обход элементов в Java 8 stream: аналог Continue в forEach#Java Core #Java Streams
Быстрый ответ
Для ручного перехода между элементами потока можно использовать итератор. Он предлагает управляющие методы, вроде next(). В отличие от forEach, этот инструмент предоставляет больше контроля над итерациями.
Iterator<YourType> it = myStream.iterator();
while(it.hasNext()) {
YourType item = it.next();
// Обработка элемента
}
Итак, при с помощью итератора мы контролируем процесс итерации, обходя ограничения, которые ставит forEach. Важно помнить: потоки идеализированы для работы с каждым элементом в отдельности, но для детального контроля итераций следует прибегать к итератору.
Лямбды в контексте Java
В лямбда-выражениях forEach команда return не останавливает цикл, а лишь прекращает обработку текущего элемента. Каждый элемент обрабатывается лямбдами как отдельный метод.
list.stream().forEach(item -> {
if (item.isSkipWorthy()) { // Запрос на пропуск элемента
return; // Выход только из обработки текущего элемента
}
// Продолжение обработки
});
Здесь return выполняет функцию, аналогичную continue в обычных for и while циклах, но только в рамках лямбды.
Отсев элементов: плюсы, минусы и подводные камни
Метод filter предлагает возможность применения логики continue в инвертированном виде.
list.stream().filter(item -> !item.isSkipWorthy()).forEach(item -> {
// Обработка только принятых элементов
});
С применением обратной логики (!condition) в условии вы сможете сосредоточиться на элементах, которые соответствуют вашему условию.
Улучшение читаемости кода
Превращение лямбд в явные методы усовершенствовывает читаемость и упрощает управление кодом.
list.stream().forEach(this::itemProcessor); // Метод-ссылка
private void itemProcessor(YourType item) {
if (item.needsEarlyExit()) {
return; // Только выход из текущей обработки
}
// Продолжение выполнения
}
В данном случае вполне очевидно, что return означает больше похож на небольшой перерыв, а не окончательный выход.
Всемогущий
В Java 9 был добавлен метод takeWhile, который прекращает обработку элементов, как только встречает условие.
list.stream().takeWhile(item -> !item.stopOmeterReadingHigh()).forEach(this::itemProcessor);
С помощью takeWhile можно прекратить выполнение при условии, которое было задано.
Старшые методы все еще в строю!
Когда работа с потоками становится излишне сложной, вы всегда можете использовать обычные циклы с предварительной фильтрацией списка:
List<YourType> VIPsOnly = list.stream()
.filter(item -> !item.isSkipWorthy())
.collect(Collectors.toList());
for (YourType item : VIPsOnly) {
// Здесь можно все: break, continue и даже изменять индекс цикла за чашкой кофе.
}
Классический цикл for-each возвращает объекту полный контроль над итерацией.
Визуализация
Поток можно представить как автобус, перевозящий элементы:
stream.forEach(item -> {
System.out.println("Посетитель: " + item);
// Билеты только в один конец, нет выходов и пропусков.
});
Маршрут:
Первая остановка: 🌳 (Наслаждаемся, без пропусков)
Следующая остановка: 🌴 (Хотелось бы пропустить, но у forEach нет такой функции)
Конечная остановка: 🎄 (Нет прямого пути к финишу)
Как бы мы не хотели сделать пересадку или выйти на определенной станции, потоки не предусматривают такой возможности 🚂💨
Объяснение при применении своего итератора
Для реализации сложных итераций вы можете применить свой итератор:
StreamEx.of(list).forEachIndexed((index, item) -> {
if (itsASkipDay(item, index)) {
return; // Действует как continue, готовы к следующему шагу
}
// Начало обработки элементов
});
Используя библиотеки вроде StreamEx и похожие инструменты, вы расширяете свои возможности и получаете более гибкое управление итерациями.
При использовании "поточной" обработки
Прежде чем воспользоваться потоками, рассмотрите следующие советы:
- Сложные сценарии с вложенными циклами: Здесь обычные циклы могут быть эффективнее.
- Множественные состояния или условия: Потоки могут лишь усложнить код.
- Тоска по break или continue: Вероятно, вам стоит вернуться к классическим методам.
Замечания по использованию потоков и их альтернатив
Будьте внимательны с потоками:
- Параллельные потоки: Они не гарантируют порядок выполнения для forEach.
- Состояние лямбд: Изменение состояния внутри лямбды может привести к неожиданному поведению.
Возможные альтернативы:
- flatMap, map, reduce: Используйте эти методы или библиотеку StreamEx для реализации сложных сценариев итерации.
Полезные материалы
- Oracle JavaDocs: Stream Interface — подробно о Stream API от Oracle.
- Break or return from Java 8 stream forEach? — обсуждение возможностей прерывания или выхода из stream.forEach.
- Java Stream findFirst() with Example — шаг за шагом об использовании findFirst в потоках.
Олеся Тарасова
Java-разработчик