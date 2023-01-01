Обход элементов в Java 8 stream: аналог Continue в forEach

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Быстрый ответ

Для ручного перехода между элементами потока можно использовать итератор. Он предлагает управляющие методы, вроде next(). В отличие от forEach, этот инструмент предоставляет больше контроля над итерациями.

Java Скопировать код Iterator<YourType> it = myStream.iterator(); while(it.hasNext()) { YourType item = it.next(); // Обработка элемента }

Итак, при с помощью итератора мы контролируем процесс итерации, обходя ограничения, которые ставит forEach. Важно помнить: потоки идеализированы для работы с каждым элементом в отдельности, но для детального контроля итераций следует прибегать к итератору.

Лямбды в контексте Java

В лямбда-выражениях forEach команда return не останавливает цикл, а лишь прекращает обработку текущего элемента. Каждый элемент обрабатывается лямбдами как отдельный метод.

Java Скопировать код list.stream().forEach(item -> { if (item.isSkipWorthy()) { // Запрос на пропуск элемента return; // Выход только из обработки текущего элемента } // Продолжение обработки });

Здесь return выполняет функцию, аналогичную continue в обычных for и while циклах, но только в рамках лямбды.

Отсев элементов: плюсы, минусы и подводные камни

Метод filter предлагает возможность применения логики continue в инвертированном виде.

Java Скопировать код list.stream().filter(item -> !item.isSkipWorthy()).forEach(item -> { // Обработка только принятых элементов });

С применением обратной логики (!condition) в условии вы сможете сосредоточиться на элементах, которые соответствуют вашему условию.

Улучшение читаемости кода

Превращение лямбд в явные методы усовершенствовывает читаемость и упрощает управление кодом.

Java Скопировать код list.stream().forEach(this::itemProcessor); // Метод-ссылка private void itemProcessor(YourType item) { if (item.needsEarlyExit()) { return; // Только выход из текущей обработки } // Продолжение выполнения }

В данном случае вполне очевидно, что return означает больше похож на небольшой перерыв, а не окончательный выход.

Всемогущий

В Java 9 был добавлен метод takeWhile, который прекращает обработку элементов, как только встречает условие.

Java Скопировать код list.stream().takeWhile(item -> !item.stopOmeterReadingHigh()).forEach(this::itemProcessor);

С помощью takeWhile можно прекратить выполнение при условии, которое было задано.

Старшые методы все еще в строю!

Когда работа с потоками становится излишне сложной, вы всегда можете использовать обычные циклы с предварительной фильтрацией списка:

Java Скопировать код List<YourType> VIPsOnly = list.stream() .filter(item -> !item.isSkipWorthy()) .collect(Collectors.toList()); for (YourType item : VIPsOnly) { // Здесь можно все: break, continue и даже изменять индекс цикла за чашкой кофе. }

Классический цикл for-each возвращает объекту полный контроль над итерацией.

Визуализация

Поток можно представить как автобус, перевозящий элементы:

Java Скопировать код stream.forEach(item -> { System.out.println("Посетитель: " + item); // Билеты только в один конец, нет выходов и пропусков. });

Маршрут:

Первая остановка: 🌳 (Наслаждаемся, без пропусков) Следующая остановка: 🌴 (Хотелось бы пропустить, но у forEach нет такой функции) Конечная остановка: 🎄 (Нет прямого пути к финишу)

Как бы мы не хотели сделать пересадку или выйти на определенной станции, потоки не предусматривают такой возможности 🚂💨

Объяснение при применении своего итератора

Для реализации сложных итераций вы можете применить свой итератор:

Java Скопировать код StreamEx.of(list).forEachIndexed((index, item) -> { if (itsASkipDay(item, index)) { return; // Действует как continue, готовы к следующему шагу } // Начало обработки элементов });

Используя библиотеки вроде StreamEx и похожие инструменты, вы расширяете свои возможности и получаете более гибкое управление итерациями.

При использовании "поточной" обработки

Прежде чем воспользоваться потоками, рассмотрите следующие советы:

Сложные сценарии с вложенными циклами: Здесь обычные циклы могут быть эффективнее. Множественные состояния или условия: Потоки могут лишь усложнить код. Тоска по break или continue: Вероятно, вам стоит вернуться к классическим методам.

Замечания по использованию потоков и их альтернатив

Будьте внимательны с потоками:

Параллельные потоки : Они не гарантируют порядок выполнения для forEach.

: Они не гарантируют порядок выполнения для forEach. Состояние лямбд: Изменение состояния внутри лямбды может привести к неожиданному поведению.

Возможные альтернативы:

flatMap, map, reduce: Используйте эти методы или библиотеку StreamEx для реализации сложных сценариев итерации.

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