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Проход по диапазону дат в Java: правильный цикл итерации
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Проход по диапазону дат в Java: правильный цикл итерации

#Java Core  #Ошибки Java  #Даты и время  
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Быстрый ответ

Для проведения итерации по диапазону дат в Java используйте класс LocalDate и метод plusDays:

Java
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LocalDate start = LocalDate.of(2023, 1, 1);
LocalDate end = LocalDate.of(2023, 1, 5);
for (; !start.isAfter(end); start = start.plusDays(1)) {
    System.out.println(start);
}

Помните, что для процесса итерации необходимо перемещаться от начальной даты к конечной, при этом увеличивая значение даты на один день за цикл.

Пошаговый план для смены профессии

Альтернативные способы перемещения во времени

Потоки: изящный подход

Начиная с Java 9, была введена функция datesUntil(), генерирующая поток Stream<LocalDate>, который идеально подходит для итерации по датам:

Java
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LocalDate start = LocalDate.of(2023, 1, 1);
LocalDate end = LocalDate.of(2023, 1, 5);
start.datesUntil(end.plusDays(1)).forEach(System.out::println);

Данный метод обеспечивает функциональное прохождение дат без создания лишних вычислений и учета високосных лет.

Когда необходимо подсчитать «дни»

Если вам требуется узнать количество дней между двумя датами, воспользуйтесь ChronoUnit.DAYS.between:

Java
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long daysBetween = ChronoUnit.DAYS.between(start, end);

Это позволит получить требуемое количество дней без лишнего программного кода.

Ода классической музыке: цикл while

Цикл while зачастую оказывается удобен и прозрачен благодаря своей традиционности:

Java
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while (!start.isAfter(end)) {
    System.out.println(start);
    start = start.plusDays(1);
}

Он идеально подойдет тем, кто отдаёт предпочтение классическим методам.

Визуализация

Воспринимайте каждую дату как своего рода ступеньку. «Переход» с одной ступеньки на следующую осуществляется посредством выполнения plusDays(1):

Markdown
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🗓️1 = Начальная дата
🗓️2 = Каждая последующая дата
🏁 = Конечная дата
Markdown
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🗓️1--🗓️2--🗓️2--🗓️2--🏁

Представленная выше иллюстрация наглядно отображает процесс итерации по датам.

Продвинутый раздел: дополнительные сценарии и потенциальные риски

Обратитесь к ДеЛориану для версий Java, предшествующих 8-й версии

Для версий Java, предшествующих 8-й, существует библиотека Joda Time:

Java
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DateTime start = new DateTime(2023, 1, 1, 0, 0);
DateTime end = new DateTime(2023, 1, 5, 0, 0);
while (start.isBefore(end)) {
    System.out.println(start);
    start = start.plusDays(1);
}

Не забудьте добавить Joda Time в зависимости вашего проекта.

Иногда датами управляют при помощи строкового представления

В разработке иногда приходится работать с датами, представленными в строковом формате:

Java
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LocalDate start = LocalDate.parse("2023-01-01");
LocalDate end = LocalDate.parse("2023-01-05");

Ключевым является то, чтобы строка, содержащая дату, соответствовала стандарту ISO-8601. Это предотвратит возникновение DateTimeParseException.

Погружение в прошлое с помощью Calendar

Classic Java использует класс Calendar для работы с датами:

Java
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Calendar start = new GregorianCalendar(2023, Calendar.JANUARY, 1);
Calendar end = new GregorianCalendar(2023, Calendar.JANUARY, 5);
while (start.before(end)) {
    System.out.println(start.getTime());
    start.add(Calendar.DATE, 1);
}

Несмотря на то что это самый старомодный и неудобный подход, иногда он оказывается единственно доступным.

Когда вы работаете в окружении старых и новых форматов дат

При работе с java.util.Date рекомендуется преобразовывать его в формат LocalDate:

Java
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Date oldDate = new Date();
LocalDate newDate = oldDate.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();

Это пригодится в случае работы с устаревшим программным кодом.

Полезные материалы

  1. java.time (Java Platform SE 8) — официальная документация по API Java 8 для работы со временем и датами.
  2. Руководство по работе с Date and Time в Java — все, что стоит знать о работе с временем и датами в Java.
  3. Stream (Java Platform SE 8) — глубокое погружение в потоки в контексте Java 8.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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