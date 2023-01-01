Проход по диапазону дат в Java: правильный цикл итерации

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Быстрый ответ

Для проведения итерации по диапазону дат в Java используйте класс LocalDate и метод plusDays :

Java Скопировать код LocalDate start = LocalDate.of(2023, 1, 1); LocalDate end = LocalDate.of(2023, 1, 5); for (; !start.isAfter(end); start = start.plusDays(1)) { System.out.println(start); }

Помните, что для процесса итерации необходимо перемещаться от начальной даты к конечной, при этом увеличивая значение даты на один день за цикл.

Альтернативные способы перемещения во времени

Потоки: изящный подход

Начиная с Java 9, была введена функция datesUntil() , генерирующая поток Stream<LocalDate> , который идеально подходит для итерации по датам:

Java Скопировать код LocalDate start = LocalDate.of(2023, 1, 1); LocalDate end = LocalDate.of(2023, 1, 5); start.datesUntil(end.plusDays(1)).forEach(System.out::println);

Данный метод обеспечивает функциональное прохождение дат без создания лишних вычислений и учета високосных лет.

Когда необходимо подсчитать «дни»

Если вам требуется узнать количество дней между двумя датами, воспользуйтесь ChronoUnit.DAYS.between :

Java Скопировать код long daysBetween = ChronoUnit.DAYS.between(start, end);

Это позволит получить требуемое количество дней без лишнего программного кода.

Ода классической музыке: цикл while

Цикл while зачастую оказывается удобен и прозрачен благодаря своей традиционности:

Java Скопировать код while (!start.isAfter(end)) { System.out.println(start); start = start.plusDays(1); }

Он идеально подойдет тем, кто отдаёт предпочтение классическим методам.

Визуализация

Воспринимайте каждую дату как своего рода ступеньку. «Переход» с одной ступеньки на следующую осуществляется посредством выполнения plusDays(1) :

Markdown Скопировать код 🗓️1 = Начальная дата 🗓️2 = Каждая последующая дата 🏁 = Конечная дата

Markdown Скопировать код 🗓️1--🗓️2--🗓️2--🗓️2--🏁

Представленная выше иллюстрация наглядно отображает процесс итерации по датам.

Продвинутый раздел: дополнительные сценарии и потенциальные риски

Обратитесь к ДеЛориану для версий Java, предшествующих 8-й версии

Для версий Java, предшествующих 8-й, существует библиотека Joda Time:

Java Скопировать код DateTime start = new DateTime(2023, 1, 1, 0, 0); DateTime end = new DateTime(2023, 1, 5, 0, 0); while (start.isBefore(end)) { System.out.println(start); start = start.plusDays(1); }

Не забудьте добавить Joda Time в зависимости вашего проекта.

Иногда датами управляют при помощи строкового представления

В разработке иногда приходится работать с датами, представленными в строковом формате:

Java Скопировать код LocalDate start = LocalDate.parse("2023-01-01"); LocalDate end = LocalDate.parse("2023-01-05");

Ключевым является то, чтобы строка, содержащая дату, соответствовала стандарту ISO-8601. Это предотвратит возникновение DateTimeParseException .

Погружение в прошлое с помощью Calendar

Classic Java использует класс Calendar для работы с датами:

Java Скопировать код Calendar start = new GregorianCalendar(2023, Calendar.JANUARY, 1); Calendar end = new GregorianCalendar(2023, Calendar.JANUARY, 5); while (start.before(end)) { System.out.println(start.getTime()); start.add(Calendar.DATE, 1); }

Несмотря на то что это самый старомодный и неудобный подход, иногда он оказывается единственно доступным.

Когда вы работаете в окружении старых и новых форматов дат

При работе с java.util.Date рекомендуется преобразовывать его в формат LocalDate :

Java Скопировать код Date oldDate = new Date(); LocalDate newDate = oldDate.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();

Это пригодится в случае работы с устаревшим программным кодом.

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