Преобразование значений enum в int в Java: метод getTaxValue()

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Быстрый ответ

Для преобразования элемента перечисления enum в целое число в Java используйте метод ordinal() , который возвращает позицию элемента в перечислении, начиная с нуля.

Пример с кодом:

Java Скопировать код enum Day { MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY; } int dayIndex = Day.MONDAY.ordinal(); // Возвращает "0"

Учтите: метод ordinal() возвращает позицию элемента в перечислении. Поменяв порядок элементов, вы измените возвращаемые значения, что может привести к ошибкам в логике программы.

Вариации дальше ordinal(): индивидуальные целочисленные значения для элементов перечисления

В некоторых ситуациях использование порядковых чисел неприемлемо, и требуются точные целочисленные значения для элементов перечисления. Вы можете сделать это следующим образом:

Java Скопировать код public enum TaxCode { EXEMPT(0), STANDARD(10), REDUCED(5); private final int taxValue; TaxCode(int taxValue) { this.taxValue = taxValue; } public int getTaxValue() { return taxValue; } } int tax = TaxCode.EXEMPT.getTaxValue(); // Возвращает '0'

В данном случае применение метода .ordinal() привело бы к неверному соответствию, поэтому мы определили метод getTaxValue() , который обеспечивает правильное целочисленное значение.

Альтернативные методы преобразования перечисления в целое число

Сценарий: необходимость вычислений

Если выраничивание логических операций или вычислений встраивается в ваш алгоритм, используйте выражения switch-case .

Java Скопировать код public int getTaxValue(TaxCode taxCode) { switch (taxCode) { case EXEMPT: return 0; case STANDARD: return 10; case REDUCED: return 5; default: throw new IllegalArgumentException("Неизвестный код налога"); } }

Сценарий: неприменимость перечислений

Если enum не подходит как инструмент, можно прибегнуть к статическим классам с публичными константами, вроде перечислений в C#.

Java Скопировать код public class TaxCode { public static final int EXEMPT = 0; public static final int STANDARD = 10; public static final int REDUCED = 5; // Пример использования int taxValue = TaxCode.EXEMPT; }

Визуализация

Перечисление уровней доступа можно представить как список паролей для входа в систему:

Markdown Скопировать код Уровни перечислений: [GOLD, SILVER, BRONZE]

И каждый уровень имеет уникальный пароль:

Markdown Скопировать код | Уровень перечисления | Пароль (int) | | -------------------- | ------------- | | GOLD | 1 | | SILVER | 2 | | BRONZE | 3 |

Можем установить, что GOLD соответствует паролю 1:

Java Скопировать код int passcode = Level.GOLD.ordinal(); // возвращает '0', а не '1'

На практике нам надо метод, например getAccessLevel , который вернёт истинный пароль (целое число), а не позицию элемента перечисления.

Заключение

Важность последовательности

Если ваш код активно ориентируется на ordinal() , помните, что порядок элементов перечисления должен быть постоянным. Изменяя этот порядок, будьте готовы к последствиям.

Расширение перечислений

Для перечислений, склонных к изменению и расширению, лучше использовать не порядковые номера, а конкретные значения или методы для их получения, связанные с элементами. Это поможет избежать ошибок и сделает ваш код более прозрачным.

Сравнение Enum и int

Хотя перечисления в Java вызывают дополнительные накладные расходы по сравнению с простыми типами, такими как int, они предоставляют типовую надёжность, определённый контекст и улучшают читаемость кода.

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