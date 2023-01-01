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ООП в C++: от теории к практике - задачи и решения для новичков
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ООП в C++: от теории к практике – задачи и решения для новичков

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Для кого эта статья:

  • Начинающие программисты, желающие освоить объектно-ориентированное программирование на C++
  • Студенты и учащиеся, изучающие основы программирования и рассматривающие практические задания

  • Разработчики, желающие улучшить свои навыки в ООП и применении принципов на практике

    Объектно-ориентированное программирование — не просто академическая концепция, а мощный инструмент в руках разработчика. Многие начинающие программисты застревают на границе между пониманием теории ООП и её практическим применением. В этой статье я собрал коллекцию задач по C++, которые позволят вам пройти путь от простых упражнений до создания сложных архитектур. Каждое задание снабжено решением, объяснением и практическими советами, чтобы вы могли не просто писать код, а действительно понимать, как ООП решает реальные проблемы программирования. 🚀

Основы ООП на C++: базовые концепции и задачи

Фундамент объектно-ориентированного программирования строится на трёх китах: инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Прежде чем погружаться в сложные конструкции, давайте убедимся, что вы уверенно владеете базовыми навыками создания и использования классов. 📚

Иван Петров, старший преподаватель программирования

Когда я только начал преподавать ООП, я часто сталкивался с одной и той же проблемой: студенты могли рассказать о принципах объектно-ориентированного программирования, но затруднялись применить их на практике. Тогда я разработал серию пошаговых упражнений, начиная с самых простых. Первое задание всегда одно и то же: создать класс, описывающий студента с именем, возрастом и средним баллом. Многие удивляются такой простоте, но именно здесь закладывается понимание инкапсуляции — как правильно организовать данные, какие методы сделать публичными, а какие приватными. Позже, когда мы переходим к наследованию и полиморфизму, студенты уже имеют твердую основу.

Давайте начнем с простого задания: создание класса для геометрической фигуры.

Задание 1: Создать класс Circle (круг)

Требования:

  • Приватное поле для хранения радиуса
  • Публичные методы для вычисления площади и периметра
  • Конструктор с параметром и без параметров
  • Метод для изменения радиуса с проверкой корректности значения

Решение:

cpp
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#include <iostream>
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <math.h>

class Circle {
private:
double radius;

public:
// Конструктор без параметров
Circle() : radius(1.0) {}

// Конструктор с параметром
Circle(double r) {
setRadius(r);
}

// Геттер для радиуса
double getRadius() const {
return radius;
}

// Сеттер с проверкой корректности
void setRadius(double r) {
if (r > 0) {
radius = r;
} else {
std::cout << "Ошибка: радиус должен быть положительным\n";
radius = 1.0; // Устанавливаем значение по умолчанию
}
}

// Вычисление площади
double area() const {
return M_PI * radius * radius;
}

// Вычисление периметра (длины окружности)
double perimeter() const {
return 2 * M_PI * radius;
}
};

Это простое задание демонстрирует основные концепции ООП:

  • Инкапсуляция: поле radius скрыто от прямого доступа и доступно только через методы
  • Абстракция: класс предоставляет интерфейс для работы с кругом, скрывая детали реализации
  • Валидация данных: метод setRadius проверяет корректность входных данных

Рассмотрим еще несколько базовых заданий для закрепления основных концепций ООП:

Задание 2: Банковский счет

Создайте класс Account, представляющий банковский счет с методами для внесения, снятия денег и проверки баланса. Предусмотрите защиту от некорректных операций (например, отрицательные суммы или снятие больше, чем есть на счете).

Задание 3: Часы с будильником

Разработайте класс AlarmClock, который имеет текущее время, время будильника, методы для установки времени и будильника, а также метод tick(), который увеличивает текущее время на одну минуту и проверяет, не пора ли срабатывать будильнику.

Концепция ООП Применение в задании Что отрабатывается
Инкапсуляция Сокрытие полей класса Защита данных, контроль доступа
Абстракция Предоставление публичного интерфейса Разделение интерфейса и реализации
Конструкторы Инициализация объектов Правильная настройка начального состояния
Методы Реализация поведения объектов Функциональность класса
Пошаговый план для смены профессии

Задания на инкапсуляцию и работу с классами в C++

Инкапсуляция — это не просто сокрытие данных, а механизм контроля целостности объекта и обеспечения его правильного состояния. Давайте перейдем к более сложным заданиям, которые раскрывают мощь этого принципа. 🛡️

Задание 4: Система управления библиотекой

Создайте класс Book, который инкапсулирует информацию о книге: название, автор, ISBN, доступность для выдачи. Затем реализуйте класс Library, который управляет коллекцией книг, позволяя добавлять книги, искать по названию или автору, выдавать и принимать книги.

cpp
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class Book {
private:
std::string title;
std::string author;
std::string isbn;
bool available;

public:
Book(const std::string& t, const std::string& a, const std::string& i)
: title(t), author(a), isbn(i), available(true) {}

// Геттеры
std::string getTitle() const { return title; }
std::string getAuthor() const { return author; }
std::string getISBN() const { return isbn; }
bool isAvailable() const { return available; }

// Методы для выдачи и возврата
bool checkout() {
if (available) {
available = false;
return true;
}
return false;
}

void returnBook() {
available = true;
}

// Метод для вывода информации
void displayInfo() const {
std::cout << "Название: " << title << "\n";
std::cout << "Автор: " << author << "\n";
std::cout << "ISBN: " << isbn << "\n";
std::cout << "Доступность: " << (available ? "Доступна" : "Выдана") << "\n";
}
};

class Library {
private:
std::vector<Book> books;

public:
void addBook(const Book& book) {
books.push_back(book);
}

Book* findBookByTitle(const std::string& title) {
for (auto& book : books) {
if (book.getTitle() == title) {
return &book;
}
}
return nullptr;
}

std::vector<Book*> findBooksByAuthor(const std::string& author) {
std::vector<Book*> result;
for (auto& book : books) {
if (book.getAuthor() == author) {
result.push_back(&book);
}
}
return result;
}

bool checkoutBook(const std::string& title) {
Book* book = findBookByTitle(title);
if (book && book->isAvailable()) {
return book->checkout();
}
return false;
}

void returnBook(const std::string& title) {
Book* book = findBookByTitle(title);
if (book) {
book->returnBook();
}
}

void displayAllBooks() const {
for (const auto& book : books) {
book.displayInfo();
std::cout << "-----------------------\n";
}
}
};

В этом задании мы видим более сложную структуру, где два класса взаимодействуют между собой. Класс Library использует коллекцию объектов Book и предоставляет интерфейс для работы с ними.

Задание 5: Умный массив с проверкой границ

Создайте класс SafeArray, который инкапсулирует обычный массив, но добавляет проверку выхода за границы при доступе по индексу. Класс должен позволять изменять размер массива, сохраняя существующие элементы.

cpp
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class SafeArray {
private:
int* data;
int size;

public:
// Конструктор
SafeArray(int initialSize) : size(initialSize) {
data = new int[size](); // Инициализируем нулями
}

// Деструктор
~SafeArray() {
delete[] data;
}

// Запрещаем копирование для простоты
SafeArray(const SafeArray&) = delete;
SafeArray& operator=(const SafeArray&) = delete;

// Доступ к элементу с проверкой границ
int& at(int index) {
if (index < 0 || index >= size) {
throw std::out_of_range("Index out of bounds");
}
return data[index];
}

// Константный доступ
const int& at(int index) const {
if (index < 0 || index >= size) {
throw std::out_of_range("Index out of bounds");
}
return data[index];
}

// Получение размера
int getSize() const {
return size;
}

// Изменение размера
void resize(int newSize) {
if (newSize <= 0) {
throw std::invalid_argument("Size must be positive");
}

int* newData = new int[newSize]();

// Копируем существующие элементы
int elementsToCopy = std::min(size, newSize);
for (int i = 0; i < elementsToCopy; i++) {
newData[i] = data[i];
}

// Освобождаем старую память и обновляем указатели
delete[] data;
data = newData;
size = newSize;
}
};

Обратите внимание на несколько важных аспектов инкапсуляции в этом задании:

  • Доступ к элементам массива осуществляется только через метод at(), который проверяет границы
  • Память управляется внутри класса (выделение в конструкторе, освобождение в деструкторе)
  • Запрещено копирование объектов для предотвращения ошибок с двойным освобождением памяти
  • Класс предоставляет безопасный интерфейс для работы с массивом

Мария Соколова, разработчик системного ПО

Один из моих первых серьезных проектов на C++ был связан с обработкой финансовых данных. Я быстро поняла, насколько важна инкапсуляция, когда обнаружила ошибку в коде — один из методов позволял установить отрицательную сумму транзакции. Такая ошибка могла привести к серьезным последствиям при работе программы. После этого я полностью переписала класс Transaction, добавив проверки во все сеттеры и переделав часть публичных членов в приватные. Это помогло избежать неконсистентного состояния объектов, а код стал более надежным. Теперь, когда я обучаю новых разработчиков, я всегда подчеркиваю, что инкапсуляция — это не просто теоретическая концепция, а реальный инструмент для предотвращения ошибок и обеспечения стабильной работы программы.

При работе с инкапсуляцией важно понимать, какие операции могут нарушить целостность объекта и обеспечить соответствующие проверки. Вот сравнение часто используемых подходов:

Подход Преимущества Недостатки
Прямой доступ к полям (public) Простота использования, меньше кода Невозможность валидации, невозможность изменить реализацию
Геттеры/сеттеры для всех полей Базовая валидация, возможность изменить реализацию Избыточный код, неполная инкапсуляция логики
Специализированные методы с бизнес-логикой Полная инкапсуляция, поддержка инвариантов объекта Требуется тщательное продумывание API класса
Иммутабельные объекты Гарантированная согласованность, потокобезопасность Необходимость создавать новые объекты при изменениях

Наследование и композиция: практикум с решениями

Наследование и композиция — два фундаментальных механизма построения сложных систем из простых компонентов. Правильный выбор между ними часто определяет гибкость и расширяемость всего программного решения. 🧩

Начнем с задания на классическое наследование.

Задание 6: Иерархия геометрических фигур

Создайте базовый класс Shape и производные классы Rectangle, Circle, Triangle. Каждый класс должен иметь методы для вычисления площади и периметра. Реализуйте возможность вычисления суммарной площади набора разнородных фигур.

cpp
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class Shape {
public:
virtual double area() const = 0;
virtual double perimeter() const = 0;
virtual void display() const {
std::cout << "Shape with area: " << area() 
<< ", perimeter: " << perimeter() << "\n";
}
virtual ~Shape() {} // Виртуальный деструктор для корректного удаления
};

class Circle : public Shape {
private:
double radius;

public:
Circle(double r) : radius(r > 0 ? r : 1.0) {}

double area() const override {
return M_PI * radius * radius;
}

double perimeter() const override {
return 2 * M_PI * radius;
}

void display() const override {
std::cout << "Circle with radius: " << radius << ", area: " 
<< area() << ", perimeter: " << perimeter() << "\n";
}
};

class Rectangle : public Shape {
private:
double width, height;

public:
Rectangle(double w, double h) 
: width(w > 0 ? w : 1.0), height(h > 0 ? h : 1.0) {}

double area() const override {
return width * height;
}

double perimeter() const override {
return 2 * (width + height);
}

void display() const override {
std::cout << "Rectangle with width: " << width << ", height: " << height
<< ", area: " << area() << ", perimeter: " << perimeter() << "\n";
}
};

class Triangle : public Shape {
private:
double a, b, c; // Стороны треугольника

bool isValid() const {
return (a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a);
}

public:
Triangle(double side1, double side2, double side3)
: a(side1), b(side2), c(side3) {
if (!isValid()) {
std::cout << "Invalid triangle sides, using default values\n";
a = b = c = 1.0;
}
}

double area() const override {
double s = (a + b + c) / 2; // Полупериметр
return std::sqrt(s * (s – a) * (s – b) * (s – c)); // Формула Герона
}

double perimeter() const override {
return a + b + c;
}

void display() const override {
std::cout << "Triangle with sides: " << a << ", " << b << ", " << c
<< ", area: " << area() << ", perimeter: " << perimeter() << "\n";
}
};

// Функция для вычисления суммарной площади набора фигур
double totalArea(const std::vector<Shape*>& shapes) {
double sum = 0.0;
for (const auto& shape : shapes) {
sum += shape->area();
}
return sum;
}

Теперь рассмотрим пример, демонстрирующий предпочтение композиции перед наследованием.

Задание 7: Игровые персонажи с разными возможностями

Создайте систему для представления игровых персонажей с различными способностями. Используйте композицию вместо глубокой иерархии наследования.

cpp
Скопировать код
// Компоненты способностей персонажей
class AttackAbility {
private:
int power;
double criticalChance;

public:
AttackAbility(int p, double c) : power(p), criticalChance(c) {}

int calculateDamage() const {
// Упрощенное вычисление урона
if ((rand() % 100) / 100.0 < criticalChance) {
return power * 2; // Критический удар
}
return power;
}
};

class DefenseAbility {
private:
int armor;
double blockChance;

public:
DefenseAbility(int a, double b) : armor(a), blockChance(b) {}

int mitigateDamage(int incomingDamage) const {
// Упрощенное вычисление смягчения урона
if ((rand() % 100) / 100.0 < blockChance) {
return 0; // Полный блок
}
return std::max(0, incomingDamage – armor);
}
};

class MagicAbility {
private:
int spellPower;
int manaPool;

public:
MagicAbility(int sp, int mp) : spellPower(sp), manaPool(mp) {}

bool castSpell(int manaCost) {
if (manaPool >= manaCost) {
manaPool -= manaCost;
return true;
}
return false;
}

int getSpellDamage(int baseSpellDamage) const {
return baseSpellDamage + spellPower;
}

void regenerateMana(int amount) {
manaPool += amount;
}
};

// Базовый класс для всех персонажей
class Character {
private:
std::string name;
int health;
int level;

// Опциональные компоненты (могут быть nullptr)
std::unique_ptr<AttackAbility> attackAbility;
std::unique_ptr<DefenseAbility> defenseAbility;
std::unique_ptr<MagicAbility> magicAbility;

public:
Character(const std::string& n, int h, int l) 
: name(n), health(h), level(l) {}

// Методы для установки способностей
void setAttackAbility(int power, double criticalChance) {
attackAbility = std::make_unique<AttackAbility>(power, criticalChance);
}

void setDefenseAbility(int armor, double blockChance) {
defenseAbility = std::make_unique<DefenseAbility>(armor, blockChance);
}

void setMagicAbility(int spellPower, int manaPool) {
magicAbility = std::make_unique<MagicAbility>(spellPower, manaPool);
}

// Методы для использования способностей
bool canAttack() const { return attackAbility != nullptr; }
bool canDefend() const { return defenseAbility != nullptr; }
bool canUseMagic() const { return magicAbility != nullptr; }

int attack() const {
if (canAttack()) {
return attackAbility->calculateDamage();
}
return 0; // Нет способности атаковать
}

int defend(int incomingDamage) {
int actualDamage = canDefend() 
? defenseAbility->mitigateDamage(incomingDamage) 
: incomingDamage;

health = std::max(0, health – actualDamage);
return actualDamage;
}

bool castSpell(int manaCost, int& spellDamage) {
if (canUseMagic() && magicAbility->castSpell(manaCost)) {
spellDamage = magicAbility->getSpellDamage(manaCost * 2); // Упрощенная формула
return true;
}
spellDamage = 0;
return false;
}

// Геттеры
std::string getName() const { return name; }
int getHealth() const { return health; }
int getLevel() const { return level; }

// Метод для вывода информации
void displayInfo() const {
std::cout << "Character: " << name << ", Level: " << level 
<< ", Health: " << health << "\n";
std::cout << "Abilities: " 
<< (canAttack() ? "Attack " : "")
<< (canDefend() ? "Defense " : "")
<< (canUseMagic() ? "Magic" : "")
<< "\n";
}
};

Сравнение подходов с наследованием и композицией:

  • Наследование: удобно, когда есть четкая иерархия "является" (например, Круг является Фигурой)
  • Композиция: более гибкий подход, когда объект "имеет" разные компоненты (персонаж имеет способности)
  • При использовании наследования изменение в базовом классе влияет на все производные классы
  • Композиция позволяет конфигурировать объекты "на лету", добавляя или удаляя компоненты

Задание 8: Расширяемая система транспортных средств

Разработайте систему для представления различных транспортных средств. Используйте комбинацию наследования и композиции для максимальной гибкости.

Подсказки:

  • Создайте базовый класс Vehicle с общими свойствами (вес, скорость, позиция)
  • Выделите отдельные компоненты: двигатель (Engine), трансмиссию (Transmission), топливную систему (FuelSystem)
  • Реализуйте наследование для основных типов (Car, Motorcycle, Truck)
  • Используйте композицию для добавления компонентов к каждому транспортному средству

Полиморфизм и виртуальные функции в действии

Полиморфизм — это способность объектов с одинаковым интерфейсом иметь различную реализацию. В C++ этот механизм реализуется преимущественно через виртуальные функции. Рассмотрим задания, раскрывающие мощь полиморфизма для создания гибких и расширяемых систем. 🔄

Задание 9: Система обработки документов

Создайте иерархию классов для различных типов документов (текстовые, электронные таблицы, изображения) с общим интерфейсом для открытия, сохранения и печати. Затем реализуйте класс DocumentManager, который может работать с любыми типами документов единообразно.

cpp
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class Document {
public:
virtual void open() = 0;
virtual void save() = 0;
virtual void print() = 0;
virtual std::string getType() const = 0;
virtual ~Document() {}
};

class TextDocument : public Document {
private:
std::string filename;
std::string content;

public:
TextDocument(const std::string& name) : filename(name) {}

void open() override {
std::cout << "Opening text document: " << filename << "\n";
// Здесь был бы код для чтения файла
content = "Sample text content";
}

void save() override {
std::cout << "Saving text document: " << filename << "\n";
// Здесь был бы код для записи в файл
}

void print() override {
std::cout << "Printing text document: " << filename << "\n";
std::cout << "Content: " << content << "\n";
}

std::string getType() const override {
return "Text Document";
}

// Специфический метод для текстовых документов
void spellCheck() {
std::cout << "Spell checking document: " << filename << "\n";
}
};

class SpreadsheetDocument : public Document {
private:
std::string filename;
int rows, cols;

public:
SpreadsheetDocument(const std::string& name, int r = 10, int c = 10)
: filename(name), rows(r), cols(c) {}

void open() override {
std::cout << "Opening spreadsheet: " << filename << "\n";
// Здесь был бы код для чтения файла
}

void save() override {
std::cout << "Saving spreadsheet: " << filename << "\n";
// Здесь был бы код для записи в файл
}

void print() override {
std::cout << "Printing spreadsheet: " << filename << "\n";
std::cout << "Dimensions: " << rows << "x" << cols << "\n";
}

std::string getType() const override {
return "Spreadsheet Document";
}

// Специфический метод для электронных таблиц
void calculateFormulas() {
std::cout << "Calculating formulas in spreadsheet: " << filename << "\n";
}
};

class ImageDocument : public Document {
private:
std::string filename;
int width, height;

public:
ImageDocument(const std::string& name, int w = 800, int h = 600)
: filename(name), width(w), height(h) {}

void open() override {
std::cout << "Opening image: " << filename << "\n";
// Здесь был бы код для чтения файла
}

void save() override {
std::cout << "Saving image: " << filename << "\n";
// Здесь был бы код для записи в файл
}

void print() override {
std::cout << "Printing image: " << filename << "\n";
std::cout << "Resolution: " << width << "x" << height << "\n";
}

std::string getType() const override {
return "Image Document";
}

// Специфический метод для изображений
void resize(int newWidth, int newHeight) {
std::cout << "Resizing image from " << width << "x" << height
<< " to " << newWidth << "x" << newHeight << "\n";
width = newWidth;
height = newHeight;
}
};

class DocumentManager {
private:
std::vector<std::unique_ptr<Document>> documents;

public:
// Добавление документа в менеджер
void addDocument(std::unique_ptr<Document> doc) {
documents.push_back(std::move(doc));
}

// Открытие всех документов
void openAll() {
for (auto& doc : documents) {
doc->open();
}
}

// Сохранение всех документов
void saveAll() {
for (auto& doc : documents) {
doc->save();
}
}

// Печать всех документов
void printAll() {
for (auto& doc : documents) {
doc->print();
}
}

// Получение документа по индексу
Document* getDocument(size_t index) {
if (index < documents.size()) {
return documents[index].get();
}
return nullptr;
}

// Вывод списка всех документов
void listDocuments() {
std::cout << "Document list:\n";
for (size_t i = 0; i < documents.size(); ++i) {
std::cout << i << ": " << documents[i]->getType()
<< "\n";
}
}
};

Демонстрация использования полиморфизма:

cpp
Скопировать код
int main() {
DocumentManager manager;

// Добавляем разные типы документов
manager.addDocument(std::make_unique<TextDocument>("report.txt"));
manager.addDocument(std::make_unique<SpreadsheetDocument>("budget.xlsx", 100, 20));
manager.addDocument(std::make_unique<ImageDocument>("photo.jpg", 1920, 1080));

// Работаем со всеми документами единообразно
manager.listDocuments();
manager.openAll();
manager.printAll();
manager.saveAll();

// Работаем с конкретным документом, используя его специфические методы
Document* doc = manager.getDocument(0);
if (doc && doc->getType() == "Text Document") {
// Для доступа к специфическим методам нужно приведение типа
TextDocument* textDoc = static_cast<TextDocument*>(doc);
textDoc->spellCheck();
}

return 0;
}

Ключевые аспекты полиморфизма:

  • Базовый класс определяет общий интерфейс через чисто виртуальные функции
  • Производные классы переопределяют эти функции, предоставляя собственную реализацию
  • Клиентский код работает с указателями или ссылками на базовый класс
  • При вызове виртуальной функции используется реализация из соответствующего производного класса

Задание 10: Система анимации игровых объектов

Создайте систему для анимации различных игровых объектов. Каждый тип объекта должен иметь свою уникальную анимацию, но управление всеми анимациями должно осуществляться через общий интерфейс.

  • Создайте абстрактный базовый класс AnimatedObject с виртуальными методами update() и render()
  • Реализуйте различные классы для анимации: PlayerCharacter, Enemy, Projectile, ExplosionEffect
  • Создайте класс AnimationManager, который будет обновлять и отрисовывать все анимированные объекты

Сложные проекты: многоуровневая архитектура на C++

Настоящее мастерство в ООП проявляется при создании многоуровневых архитектур, где взаимодействуют десятки классов. Такие проекты требуют продуманного дизайна, соблюдения принципов SOLID и понимания шаблонов проектирования. Рассмотрим финальное, наиболее сложное задание. 🏗️

Задание 11: Разработка упрощенной системы управления отелем

Создайте многоуровневое приложение для управления небольшим отелем, включающее следующие компоненты:

  • Слой моделей данных (комнаты, гости, бронирования, услуги)
  • Слой бизнес-логики (проверка доступности номеров, расчет стоимости, политики отмены)
  • Слой хранения данных (интерфейс репозитория и его реализации)
  • Слой пользовательского интерфейса (консольный интерфейс)

Ниже приведены ключевые части решения (из-за объема полное решение не приводится):

cpp
Скопировать код
// ***** СЛОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ *****

// Комната в отеле
class Room {
private:
int roomNumber;
std::string roomType; // "Single", "Double", "Suite"
double basePrice;
bool hasAC;
bool hasMinibar;

public:
Room(int number, const std::string& type, double price, 
bool ac = false, bool minibar = false)
: roomNumber(number), roomType(type), basePrice(price),
hasAC(ac), hasMinibar(minibar) {}

int getRoomNumber() const { return roomNumber; }
std::string getRoomType() const { return roomType; }
double getBasePrice() const { return basePrice; }
bool hasAirConditioner() const { return hasAC; }
bool hasMiniBar() const { return hasMinibar; }

// Вычисление полной стоимости комнаты с учетом доп. услуг
double calculateFullPrice() const {
double price = basePrice;
if (hasAC) price += 10.0;
if (hasMinibar) price += 15.0;
return price;
}
};

// Гость отеля
class Guest {
private:
int guestId;
std::string name;
std::string contactInfo;
std::string passportNumber;

public:
Guest(int id, const std::string& guestName, 
const std::string& contact, const std::string& passport)
: guestId(id), name(guestName), 
contactInfo(contact), passportNumber(passport) {}

int getGuestId() const { return guestId; }
std::string getName() const { return name; }
std::string getContactInfo() const { return contactInfo; }
std::string getPassportNumber() const { return passportNumber; }
};

// Бронирование
class Booking {
private:
int bookingId;
int roomNumber;
int guestId;
std::time_t checkInDate;
std::time_t checkOutDate;
double totalPrice;
bool isPaid;

public:
Booking(int id, int room, int guest, 
std::time_t checkIn, std::time_t checkOut, double price)
: bookingId(id), roomNumber(room), guestId(guest),
checkInDate(checkIn), checkOutDate(checkOut), 
totalPrice(price), isPaid(false) {}

int getBookingId() const { return bookingId; }
int getRoomNumber() const { return roomNumber; }
int getGuestId() const { return guestId; }
std::time_t getCheckInDate() const { return checkInDate; }
std::time_t getCheckOutDate() const { return checkOutDate; }
double getTotalPrice() const { return totalPrice; }
bool getIsPaid() const { return isPaid; }

void markAsPaid() { isPaid = true; }
};

// ***** СЛОЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ИНТЕРФЕЙСЫ) *****

// Интерфейс репозитория для комнат
class RoomRepository {
public:
virtual void addRoom(const Room& room) = 0;
virtual Room* getRoomByNumber(int roomNumber) = 0;
virtual std::vector<Room*> getAvailableRooms(std::time_t from, std::time_t to) = 0;
virtual std::vector<Room*> getAllRooms() = 0;
virtual ~RoomRepository() {}
};

// Интерфейс репозитория для гостей
class GuestRepository {
public:
virtual void addGuest(const Guest& guest) = 0;
virtual Guest* getGuestById(int guestId) = 0;
virtual std::vector<Guest*> getAllGuests() = 0;
virtual ~GuestRepository() {}
};

// Интерфейс репозитория для бронирований
class BookingRepository {
public:
virtual void addBooking(const Booking& booking) = 0;
virtual Booking* getBookingById(int bookingId) = 0;
virtual std::vector<Booking*> getBookingsByGuest(int guestId) = 0;
virtual std::vector<Booking*> getBookingsByRoom(int roomNumber) = 0;
virtual std::vector<Booking*> getBookingsInDateRange(std::time_t from, std::time_t to) = 0;
virtual std::vector<Booking*> getAllBookings() = 0;
virtual ~BookingRepository() {}
};

// ***** РЕАЛИЗАЦИИ РЕПОЗИТОРИЕВ В ПАМЯТИ *****

class InMemoryRoomRepository : public RoomRepository {
private:
std::vector<Room> rooms;

public:
void addRoom(const Room& room) override {
rooms.push_back(room);
}

Room* getRoomByNumber(int roomNumber) override {
for (auto& room : rooms) {
if (room.getRoomNumber() == roomNumber) {
return &room;
}
}
return nullptr;
}

std::vector<Room*> getAvailableRooms(std::time_t from, std::time_t to) override {
// В реальном приложении здесь была бы логика проверки доступности
// с использованием BookingRepository
std::vector<Room*> available;
for (auto& room : rooms) {
available.push_back(&room);
}
return available;
}

std::vector<Room*> getAllRooms() override {
std::vector<Room*> result;
for (auto& room : rooms) {
result.push_back(&room);
}
return result;
}
};

// Аналогичные реализации для GuestRepository и BookingRepository

// ***** СЛОЙ БИЗНЕС-ЛОГИКИ *****

class BookingService {
private:
RoomRepository& roomRepository;
GuestRepository& guestRepository;
BookingRepository& bookingRepository;
int nextBookingId;

public:
BookingService(RoomRepository& rooms, GuestRepository& guests, BookingRepository& bookings)
: roomRepository(rooms), guestRepository(guests), 
bookingRepository(bookings), nextBookingId(1) {}

bool isRoomAvailable(int roomNumber, std::time_t checkIn, std::time_t checkOut) {
auto bookings = bookingRepository.getBookingsByRoom(roomNumber);
for (const auto& booking : bookings) {
// Проверка на пересечение дат
if (!(checkOut <= booking->getCheckInDate() || 
checkIn >= booking->getCheckOutDate())) {
return false;
}
}
return true;
}

Booking* createBooking(int guestId, int roomNumber, 
std::time_t checkIn, std::time_t checkOut) {
Guest* guest = guestRepository.getGuestById(guestId);
Room* room = roomRepository.getRoomByNumber(roomNumber);

if (!guest || !room) {
return nullptr;
}

if (!isRoomAvailable(roomNumber, checkIn, checkOut)) {
return nullptr;
}

// Расчет количества дней
double days = std::difftime(checkOut, checkIn) / (60 * 60 * 24);
double totalPrice = room->calculateFullPrice() * days;

Booking booking(nextBookingId++, roomNumber, guestId, 
checkIn, checkOut, totalPrice);
bookingRepository.addBooking(booking);

return bookingRepository.getBookingById(booking.getBookingId());
}

bool cancelBooking(int bookingId) {
Booking* booking = bookingRepository.getBookingById(bookingId);
if (!booking) {
return false;
}

// В реальном приложении здесь был бы код для отмены бронирования
// Например, проверка политики отмены и возможное начисление штрафа

return true;
}

std::vector<Room*> findAvailableRooms(std::time_t checkIn, std::time_t checkOut) {
std::vector<Room*> availableRooms;
auto allRooms = roomRepository.getAllRooms();

for (auto room : allRooms) {
if (isRoomAvailable(room->getRoomNumber(), checkIn, checkOut)) {
availableRooms.push_back(room);
}
}

return availableRooms;
}
};

// ***** КОНСОЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ *****

class HotelConsoleUI {
private:
BookingService& bookingService;
RoomRepository& roomRepository;
GuestRepository& guestRepository;

// Вспомогательные методы для взаимодействия с пользователем

public:
HotelConsoleUI(BookingService& service, 
RoomRepository& rooms, GuestRepository& guests)
: bookingService(service), roomRepository(rooms), guestRepository(guests) {}

void displayMainMenu() {
// Вывод главного меню
}

void run() {
bool running = true;
while (running) {
displayMainMenu();
int choice = getUserChoice();

switch (choice) {
case 1:
showAvailableRooms();
break;
case 2:
createNewBooking();
break;
case 3:
cancelExistingBooking();
break;
case 4:
registerNewGuest();
break;
case 5:
running = false;
break;
default:
std::cout << "Неверный выбор. Попробуйте снова.\n";
}
}
}

// Методы для обработки различных действий пользователя
void showAvailableRooms() {
// Код для отображения доступных комнат
}

void createNewBooking() {
// Код для создания нового бронирования
}

void cancelExistingBooking() {
// Код для отмены существующего бронирования
}

void registerNewGuest() {
// Код для регистрации нового гостя
}

int getUserChoice() {
// Код для получения выбора пользователя
int choice;
std::cin >> choice;
return choice;
}
};

// ***** ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ *****

int main() {
// Создание репозиториев
InMemoryRoomRepository roomRepo;
// Другие репозитории...

// Инициализация данных
roomRepo.addRoom(Room(101, "Single", 50.0, true, false));
roomRepo.addRoom(Room(102, "Double", 80.0, true, true));
roomRepo.addRoom(Room(103, "Suite", 120.0, true, true));

// Создание сервиса бронирования
BookingService bookingService(roomRepo, guestRepo, bookingRepo);

// Создание и запуск пользовательского интерфейса
HotelConsoleUI u

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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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