ООП в C++: от теории к практике – задачи и решения для новичков

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// ***** СЛОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ ***** // Комната в отеле class Room { private: int roomNumber; std::string roomType; // "Single", "Double", "Suite" double basePrice; bool hasAC; bool hasMinibar; public: Room(int number, const std::string& type, double price, bool ac = false, bool minibar = false) : roomNumber(number), roomType(type), basePrice(price), hasAC(ac), hasMinibar(minibar) {} int getRoomNumber() const { return roomNumber; } std::string getRoomType() const { return roomType; } double getBasePrice() const { return basePrice; } bool hasAirConditioner() const { return hasAC; } bool hasMiniBar() const { return hasMinibar; } // Вычисление полной стоимости комнаты с учетом доп. услуг double calculateFullPrice() const { double price = basePrice; if (hasAC) price += 10.0; if (hasMinibar) price += 15.0; return price; } }; // Гость отеля class Guest { private: int guestId; std::string name; std::string contactInfo; std::string passportNumber; public: Guest(int id, const std::string& guestName, const std::string& contact, const std::string& passport) : guestId(id), name(guestName), contactInfo(contact), passportNumber(passport) {} int getGuestId() const { return guestId; } std::string getName() const { return name; } std::string getContactInfo() const { return contactInfo; } std::string getPassportNumber() const { return passportNumber; } }; // Бронирование class Booking { private: int bookingId; int roomNumber; int guestId; std::time_t checkInDate; std::time_t checkOutDate; double totalPrice; bool isPaid; public: Booking(int id, int room, int guest, std::time_t checkIn, std::time_t checkOut, double price) : bookingId(id), roomNumber(room), guestId(guest), checkInDate(checkIn), checkOutDate(checkOut), totalPrice(price), isPaid(false) {} int getBookingId() const { return bookingId; } int getRoomNumber() const { return roomNumber; } int getGuestId() const { return guestId; } std::time_t getCheckInDate() const { return checkInDate; } std::time_t getCheckOutDate() const { return checkOutDate; } double getTotalPrice() const { return totalPrice; } bool getIsPaid() const { return isPaid; } void markAsPaid() { isPaid = true; } }; // ***** СЛОЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ИНТЕРФЕЙСЫ) ***** // Интерфейс репозитория для комнат class RoomRepository { public: virtual void addRoom(const Room& room) = 0; virtual Room* getRoomByNumber(int roomNumber) = 0; virtual std::vector<Room*> getAvailableRooms(std::time_t from, std::time_t to) = 0; virtual std::vector<Room*> getAllRooms() = 0; virtual ~RoomRepository() {} }; // Интерфейс репозитория для гостей class GuestRepository { public: virtual void addGuest(const Guest& guest) = 0; virtual Guest* getGuestById(int guestId) = 0; virtual std::vector<Guest*> getAllGuests() = 0; virtual ~GuestRepository() {} }; // Интерфейс репозитория для бронирований class BookingRepository { public: virtual void addBooking(const Booking& booking) = 0; virtual Booking* getBookingById(int bookingId) = 0; virtual std::vector<Booking*> getBookingsByGuest(int guestId) = 0; virtual std::vector<Booking*> getBookingsByRoom(int roomNumber) = 0; virtual std::vector<Booking*> getBookingsInDateRange(std::time_t from, std::time_t to) = 0; virtual std::vector<Booking*> getAllBookings() = 0; virtual ~BookingRepository() {} }; // ***** РЕАЛИЗАЦИИ РЕПОЗИТОРИЕВ В ПАМЯТИ ***** class InMemoryRoomRepository : public RoomRepository { private: std::vector<Room> rooms; public: void addRoom(const Room& room) override { rooms.push_back(room); } Room* getRoomByNumber(int roomNumber) override { for (auto& room : rooms) { if (room.getRoomNumber() == roomNumber) { return &room; } } return nullptr; } std::vector<Room*> getAvailableRooms(std::time_t from, std::time_t to) override { // В реальном приложении здесь была бы логика проверки доступности // с использованием BookingRepository std::vector<Room*> available; for (auto& room : rooms) { available.push_back(&room); } return available; } std::vector<Room*> getAllRooms() override { std::vector<Room*> result; for (auto& room : rooms) { result.push_back(&room); } return result; } }; // Аналогичные реализации для GuestRepository и BookingRepository // ***** СЛОЙ БИЗНЕС-ЛОГИКИ ***** class BookingService { private: RoomRepository& roomRepository; GuestRepository& guestRepository; BookingRepository& bookingRepository; int nextBookingId; public: BookingService(RoomRepository& rooms, GuestRepository& guests, BookingRepository& bookings) : roomRepository(rooms), guestRepository(guests), bookingRepository(bookings), nextBookingId(1) {} bool isRoomAvailable(int roomNumber, std::time_t checkIn, std::time_t checkOut) { auto bookings = bookingRepository.getBookingsByRoom(roomNumber); for (const auto& booking : bookings) { // Проверка на пересечение дат if (!(checkOut <= booking->getCheckInDate() || checkIn >= booking->getCheckOutDate())) { return false; } } return true; } Booking* createBooking(int guestId, int roomNumber, std::time_t checkIn, std::time_t checkOut) { Guest* guest = guestRepository.getGuestById(guestId); Room* room = roomRepository.getRoomByNumber(roomNumber); if (!guest || !room) { return nullptr; } if (!isRoomAvailable(roomNumber, checkIn, checkOut)) { return nullptr; } // Расчет количества дней double days = std::difftime(checkOut, checkIn) / (60 * 60 * 24); double totalPrice = room->calculateFullPrice() * days; Booking booking(nextBookingId++, roomNumber, guestId, checkIn, checkOut, totalPrice); bookingRepository.addBooking(booking); return bookingRepository.getBookingById(booking.getBookingId()); } bool cancelBooking(int bookingId) { Booking* booking = bookingRepository.getBookingById(bookingId); if (!booking) { return false; } // В реальном приложении здесь был бы код для отмены бронирования // Например, проверка политики отмены и возможное начисление штрафа return true; } std::vector<Room*> findAvailableRooms(std::time_t checkIn, std::time_t checkOut) { std::vector<Room*> availableRooms; auto allRooms = roomRepository.getAllRooms(); for (auto room : allRooms) { if (isRoomAvailable(room->getRoomNumber(), checkIn, checkOut)) { availableRooms.push_back(room); } } return availableRooms; } }; // ***** КОНСОЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ***** class HotelConsoleUI { private: BookingService& bookingService; RoomRepository& roomRepository; GuestRepository& guestRepository; // Вспомогательные методы для взаимодействия с пользователем public: HotelConsoleUI(BookingService& service, RoomRepository& rooms, GuestRepository& guests) : bookingService(service), roomRepository(rooms), guestRepository(guests) {} void displayMainMenu() { // Вывод главного меню } void run() { bool running = true; while (running) { displayMainMenu(); int choice = getUserChoice(); switch (choice) { case 1: showAvailableRooms(); break; case 2: createNewBooking(); break; case 3: cancelExistingBooking(); break; case 4: registerNewGuest(); break; case 5: running = false; break; default: std::cout << "Неверный выбор. Попробуйте снова.

"; } } } // Методы для обработки различных действий пользователя void showAvailableRooms() { // Код для отображения доступных комнат } void createNewBooking() { // Код для создания нового бронирования } void cancelExistingBooking() { // Код для отмены существующего бронирования } void registerNewGuest() { // Код для регистрации нового гостя } int getUserChoice() { // Код для получения выбора пользователя int choice; std::cin >> choice; return choice; } }; // ***** ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ***** int main() { // Создание репозиториев InMemoryRoomRepository roomRepo; // Другие репозитории... // Инициализация данных roomRepo.addRoom(Room(101, "Single", 50.0, true, false)); roomRepo.addRoom(Room(102, "Double", 80.0, true, true)); roomRepo.addRoom(Room(103, "Suite", 120.0, true, true)); // Создание сервиса бронирования BookingService bookingService(roomRepo, guestRepo, bookingRepo); // Создание и запуск пользовательского интерфейса HotelConsoleUI u **Читайте также** - [15 лучших книг по ООП: от новичка до профессионального разработчика](/python/luchshie-knigi-po-oop-dlya-nachinayushih/) - [Наследование в Java, Python и C++: ключевые механизмы ООП](/java/oop-razbiraem-nasledovanie/) - [Топ платформ для решения задач программирования: как прокачать навыки](/python/gde-reshat-zadachi-po-programmirovaniyu-onlajn/) - [Программирование для начинающих: изучаем основы с нуля до практики](/python/osnovy-programmirovaniya-dlya-nachinayushih/) - [Полное руководство по разработке ПО: от идеи до внедрения](/profession/osnovy-razrabotki-programmnogo-obespecheniya/) - [За рамками ООП: функциональное и процедурное программирование](/html/alternativy-oop-funkcionalnoe-i-procedurnoe-programmirovanie/) - [ООП в Python: 10 практических заданий для роста от новичка к pro](/python/prakticheskie-zadaniya-po-oop-na-python/) - [Объектно-ориентированное программирование: плюсы и минусы подхода](/javascript/preimushestva-i-nedostatki-oop/) - [ООП: четыре принципа разработки эффективного и чистого кода](/java/chetyre-stolpa-oop-inkapsulyaciya-nasledovanie-polimorfizm-abstrakciya/) - [Исходный код программы: как написать свою первую программу](/python/kak-napisat-ishodnyj-kod-programmy/)