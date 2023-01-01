Поиск пути к JDK на Linux после установки с apt-get#Java Core #DevOps/Deploy #Установка софта
Быстрый ответ
В Linux системе вы можете найти установленный Java SDK с помощью следующих команд:
Если Java был установлен при помощи пакетного менеджера (например,
apt или
yum):
which java
Чтобы определить директорию, в которой расположен пакет Java, можно использовать следующие команды:
dpkg-query -L <имя-пакета-java> # Для систем Debian
rpm -ql <имя-пакета-java> # Для систем RedHat
Для переключения между несколькими версиями Java используйте:
update-alternatives --config java
Чтобы проверить значение переменной
JAVA_HOME:
echo $JAVA_HOME
Можно также проверить стандартные директории установки:
ls /usr/lib/jvm/
ls /usr/local/java/
ls /opt/java/
Методы поиска JDK: ваш личный детективский квест
Если JDK замаскировался, стандартные методы могут быть недостаточны. В таком случае рекомендуется использовать следующие подходы:
Освещение темных углов: комплексный поиск файлов
Если ни одна из стандартных директорий не подошла, можно использовать поиск по всей файловой системе:
find / -type f -name javac 2>/dev/null
Декодирование терминала: анализ PATH
Терминал хранит множество секретов, которые можно раскрыть:
readlink -f $(which java)
Показано, куда ведут символические ссылки, ключи ко всему JDK.
Настройка среды: конфигурация окружения
После успешного поиска добавьте путь к JDK в файл
~/.bashrc или
~/.profile:
export JAVA_HOME='/путь/к/jdk'
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
Чтобы применить изменения, используйте
source ~/.bashrc или откройте новую сессию терминала.
Изучение альтернативных путей к Java
Важно не только знать текущий путь, но и быть в курсе всех его вариантов:
update-java-alternatives -l
Визуализация
Представим Java SDK как метрополитен:
🚂 Установка Java SDK на Linux 🚂
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Вы купили билет (установили программу), теперь выбирайте маршрут (путь):
$ whereis java
java: /usr/bin/java /usr/lib/java /etc/java /usr/share/java
Визуальная аналогия:
Метрополитен Java в Linuxville: 🚇
- Платформа A (usr/bin): 🅰️ -> Экспресс до исполняемых файлов Java 🚄
- Платформа B (usr/lib): 🅱️ -> Пригород до библиотек Java 🚈
- Платформа C (etc/java): 🆎 -> Товарняк до конфигураций Java 🚚
PATH – это расписание поездов на каждой станции.
Расписание: [...] 🕒 Экспресс (/usr/bin/java) 🕒 [...]
Из любой точки маршрут следует строго по расписанию! 🚂✨
Берём командование: преодоление проблем с Linux
Изучаем общедоступные ресурсы
Обращайтесь за информацией к форумам, блогам, официальной документации. Избегайте ненадежных источников!
Разбираемся с ошибками
Сообщения об ошибках часто содержат ответы. Каждая ошибка – это шаг на пути к решению.
Документируем открытия
Записывайте полученные знания, чтобы в дальнейшем ими поделиться. Это поможет не только вам, но и другим пользователям.
Устанавливаем всё вручную
Java SDK также можно установить вручную, распаковав
.tar.gz архив. Это ваш персональный подарок с Java внутри!
tar -xzf <архив-java>.tar.gz
Полезные материалы
- Скачать Java | Oracle — основной источник для скачивания Java SDK от Oracle.
- Reddit – погружение в Java — место для обсуждения вопросов, связанных с Java.
- Пошаговое руководство по установке Java.
- Как найти Java Home и настроить переменную JAVA_HOME в Linux — настоящий гид по настройке
JAVA_HOME.
- Переменные среды Java для Windows, Linux, macOS — собрание самых важных переменных среды для Java.
- Как выбрать версию Java SDK? — сравнение различных версий Java.
Элина Баранова
разработчик Android