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Поиск пути к JDK на Linux после установки с apt-get
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Поиск пути к JDK на Linux после установки с apt-get

#Java Core  #DevOps/Deploy  #Установка софта  
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Быстрый ответ

В Linux системе вы можете найти установленный Java SDK с помощью следующих команд:

Если Java был установлен при помощи пакетного менеджера (например, apt или yum):

Bash
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which java

Чтобы определить директорию, в которой расположен пакет Java, можно использовать следующие команды:

Bash
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dpkg-query -L <имя-пакета-java>  # Для систем Debian
rpm -ql <имя-пакета-java>        # Для систем RedHat

Для переключения между несколькими версиями Java используйте:

Bash
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update-alternatives --config java

Чтобы проверить значение переменной JAVA_HOME:

Bash
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echo $JAVA_HOME

Можно также проверить стандартные директории установки:

Bash
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ls /usr/lib/jvm/       
ls /usr/local/java/    
ls /opt/java/
Пошаговый план для смены профессии

Методы поиска JDK: ваш личный детективский квест

Если JDK замаскировался, стандартные методы могут быть недостаточны. В таком случае рекомендуется использовать следующие подходы:

Освещение темных углов: комплексный поиск файлов

Если ни одна из стандартных директорий не подошла, можно использовать поиск по всей файловой системе:

Bash
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find / -type f -name javac 2>/dev/null

Декодирование терминала: анализ PATH

Терминал хранит множество секретов, которые можно раскрыть:

Bash
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readlink -f $(which java)

Показано, куда ведут символические ссылки, ключи ко всему JDK.

Настройка среды: конфигурация окружения

После успешного поиска добавьте путь к JDK в файл ~/.bashrc или ~/.profile:

Bash
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export JAVA_HOME='/путь/к/jdk' 
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Чтобы применить изменения, используйте source ~/.bashrc или откройте новую сессию терминала.

Изучение альтернативных путей к Java

Важно не только знать текущий путь, но и быть в курсе всех его вариантов:

Bash
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update-java-alternatives -l

Визуализация

Представим Java SDK как метрополитен:

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🚂 Установка Java SDK на Linux 🚂
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Вы купили билет (установили программу), теперь выбирайте маршрут (путь):

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$ whereis java
java: /usr/bin/java /usr/lib/java /etc/java /usr/share/java

Визуальная аналогия:

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Метрополитен Java в Linuxville: 🚇
- Платформа A (usr/bin): 🅰️ -> Экспресс до исполняемых файлов Java 🚄
- Платформа B (usr/lib): 🅱️ -> Пригород до библиотек Java 🚈
- Платформа C (etc/java): 🆎 -> Товарняк до конфигураций Java 🚚

PATH – это расписание поездов на каждой станции.

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Расписание: [...] 🕒 Экспресс (/usr/bin/java) 🕒 [...]

Из любой точки маршрут следует строго по расписанию! 🚂✨

Берём командование: преодоление проблем с Linux

Изучаем общедоступные ресурсы

Обращайтесь за информацией к форумам, блогам, официальной документации. Избегайте ненадежных источников!

Разбираемся с ошибками

Сообщения об ошибках часто содержат ответы. Каждая ошибка – это шаг на пути к решению.

Документируем открытия

Записывайте полученные знания, чтобы в дальнейшем ими поделиться. Это поможет не только вам, но и другим пользователям.

Устанавливаем всё вручную

Java SDK также можно установить вручную, распаковав .tar.gz архив. Это ваш персональный подарок с Java внутри!

Bash
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tar -xzf <архив-java>.tar.gz

Полезные материалы

  1. Скачать Java | Oracle — основной источник для скачивания Java SDK от Oracle.
  2. Reddit – погружение в Java — место для обсуждения вопросов, связанных с Java.
  3. Пошаговое руководство по установке Java.
  4. Как найти Java Home и настроить переменную JAVA_HOME в Linux — настоящий гид по настройке JAVA_HOME.
  5. Переменные среды Java для Windows, Linux, macOS — собрание самых важных переменных среды для Java.
  6. Как выбрать версию Java SDK? — сравнение различных версий Java.
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Элина Баранова

разработчик Android

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