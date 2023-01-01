Поиск пути к JDK на Linux после установки с apt-get

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Быстрый ответ

В Linux системе вы можете найти установленный Java SDK с помощью следующих команд:

Если Java был установлен при помощи пакетного менеджера (например, apt или yum ):

Bash Скопировать код which java

Чтобы определить директорию, в которой расположен пакет Java, можно использовать следующие команды:

Bash Скопировать код dpkg-query -L <имя-пакета-java> # Для систем Debian rpm -ql <имя-пакета-java> # Для систем RedHat

Для переключения между несколькими версиями Java используйте:

Bash Скопировать код update-alternatives --config java

Чтобы проверить значение переменной JAVA_HOME :

Bash Скопировать код echo $JAVA_HOME

Можно также проверить стандартные директории установки:

Bash Скопировать код ls /usr/lib/jvm/ ls /usr/local/java/ ls /opt/java/

Методы поиска JDK: ваш личный детективский квест

Если JDK замаскировался, стандартные методы могут быть недостаточны. В таком случае рекомендуется использовать следующие подходы:

Освещение темных углов: комплексный поиск файлов

Если ни одна из стандартных директорий не подошла, можно использовать поиск по всей файловой системе:

Bash Скопировать код find / -type f -name javac 2>/dev/null

Декодирование терминала: анализ PATH

Терминал хранит множество секретов, которые можно раскрыть:

Bash Скопировать код readlink -f $(which java)

Показано, куда ведут символические ссылки, ключи ко всему JDK.

Настройка среды: конфигурация окружения

После успешного поиска добавьте путь к JDK в файл ~/.bashrc или ~/.profile :

Bash Скопировать код export JAVA_HOME='/путь/к/jdk' export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Чтобы применить изменения, используйте source ~/.bashrc или откройте новую сессию терминала.

Изучение альтернативных путей к Java

Важно не только знать текущий путь, но и быть в курсе всех его вариантов:

Bash Скопировать код update-java-alternatives -l

Визуализация

Представим Java SDK как метрополитен:

Markdown Скопировать код 🚂 Установка Java SDK на Linux 🚂 -----------------------------------

Вы купили билет (установили программу), теперь выбирайте маршрут (путь):

Bash Скопировать код $ whereis java java: /usr/bin/java /usr/lib/java /etc/java /usr/share/java

Визуальная аналогия:

Markdown Скопировать код Метрополитен Java в Linuxville: 🚇 - Платформа A (usr/bin): 🅰️ -> Экспресс до исполняемых файлов Java 🚄 - Платформа B (usr/lib): 🅱️ -> Пригород до библиотек Java 🚈 - Платформа C (etc/java): 🆎 -> Товарняк до конфигураций Java 🚚

PATH – это расписание поездов на каждой станции.

Markdown Скопировать код Расписание: [...] 🕒 Экспресс (/usr/bin/java) 🕒 [...]

Из любой точки маршрут следует строго по расписанию! 🚂✨

Берём командование: преодоление проблем с Linux

Изучаем общедоступные ресурсы

Обращайтесь за информацией к форумам, блогам, официальной документации. Избегайте ненадежных источников!

Разбираемся с ошибками

Сообщения об ошибках часто содержат ответы. Каждая ошибка – это шаг на пути к решению.

Документируем открытия

Записывайте полученные знания, чтобы в дальнейшем ими поделиться. Это поможет не только вам, но и другим пользователям.

Устанавливаем всё вручную

Java SDK также можно установить вручную, распаковав .tar.gz архив. Это ваш персональный подарок с Java внутри!

Bash Скопировать код tar -xzf <архив-java>.tar.gz

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