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Отображение подсказок параметров метода в IntelliJ IDEA
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Отображение подсказок параметров метода в IntelliJ IDEA

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Быстрый ответ

Для просмотра параметров методов в IntelliJ IDEA используйте функцию Параметр информация (Parameter Info). Эту функцию можно активировать, нажав Ctrl + P в операционных системах Windows и Linux, или Cmd + P на macOS. Просто переместите курсор в круглые скобки вызова метода и нажмите указанные комбинации клавиш. Информация о параметрах, включая их типы и названия, появится мгновенно. Правильная настройка этой функции осуществляется через меню Editor | General | Code Completion вашей IDE.

Это делается очень просто:

Java
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myMethod( // нажмите Ctrl-P или Cmd-P прямо здесь, и всё готово!

И вы получите необходимую информацию:

plaintext
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myMethod(String name, int number) // "Смотри, мама, я – программист!"
Пошаговый план для смены профессии

Улучшаем подсказки

Автоматические подсказки: Мгновенно

Если вам не нравится задержка появления подсказок, перейдите в Settings | Editor | General | Code Completion и измените задержку автоматического всплывания. Здесь вы можете настроить скорость, соответствующую вашему темпу кодирования.

Комбинации клавиш: Пользовательский подход

Если вам мешают стандартные горячие клавиши, у IntelliJ IDEA есть возможность индивидуальных настроек. Просто зайдите в Settings | Keymap и настройте горячую клавишу в соответствии с вашими предпочтениями.

Полная подпись: Максимум информации

Если у вас есть методы с одинаковыми названиями, но с разными параметрами, то включение отображения полных сигнатур методов в Settings | Editor | General | Code Completion может быть полезным. Дополнительная информация никогда не будет лишней.

Параметры сторонних библиотек: Всё под рукой

Не забывайте о параметрах из сторонних библиотек. Подключите их к вашему проекту, чтобы получить максимально полную информацию. Это похоже на приглашение всех друзей на ваши код-вечеринки: никто не останется незамеченным!

Визуализация

Представьте себе, что вам принесли блюдо в ресторан...

Java
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chef.makeDish('Спагетти Карбонара'); // "А что входит в состав?"

А официант прямо на ходу даёт вам полное описание каждого ингредиента. Вот так удобно!

Markdown
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👩‍🍳: ("Паста" 🍜, "Яйца" 🥚, "Сыр" 🧀, "Панчетта" 🥓) // "Как в ресторане, только в коде."

Знакомьтесь: подсказки параметров от IntelliJ – ваш личный помощник в мире кода! Просто и наглядно:

plaintext
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Ctrl + P  // "Волшебство! И перед вами параметры метода."

Возможности подсказок Parameter Info

Настраиваемые подсказки

Если подсказки мешают вам при работе, настройте их отображение по своему усмотрению в Settings | Editor | General | Code Completion. Если в вашем проекте используются перегруженные методы, IntelliJ поможет выбрать нужные параметры, став настоящей опорой для программиста.

Подсказки для Builder-ов и Stream-ов

При работе с цепочками методов IntelliJ предоставляет подсказки для каждого элемента. Достаточно переместить курсор после точки и открывающей скобки и воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl + P или Cmd + P. Как поиск сокровищ, только в коде!

Устранение проблем

Если подсказки вдруг перестали отображаться, убедитесь, что режим энергосбережения не влияет на вашу работу. Ваш код без ошибок? Замечательно! Теперь вы можете наблюдать, как IntelliJ работает на вас.

Полезные материалы

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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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