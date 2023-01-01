Комментирование кода в Eclipse: горячие клавиши для Java и XHTML

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Быстрый ответ

В Eclipse для работы с комментариями используются следующие комбинации клавиш:

Переключение комментирования строки : – Ctrl + / (для Windows/Linux) – Cmd + / (для macOS)

Блочное комментирование: – Добавление: Ctrl + Shift + / – Удаление: Ctrl + Shift + \

Если речь идет об отдельных строках, выделение текста не требуется:

До: System.out.println("Active"); // Работает

После: // System.out.println("Commented"); // Комментировано

Для комментирования блока текста, предварительно выделите необходимый фрагмент:

До: /* Ваши выделенные слова в начале... */

После: /*...и в конце. Вы поместили их в комментарии! */

Повышение эффективности кодирования с помощью горячих клавиш

Ярлыки для различных ситуаций

Eclipse предоставляет различные комбинации клавиш для отдельных задач:

Для быстрого переключения комментирования нескольких строк используйте Ctrl + 7 . Так можно легко добавить или удалить комментарий.

используйте . Так можно легко добавить или удалить комментарий. Ctrl + Shift + C является универсальным переключателем для файлов Java и XHTML , благодаря чему управление комментариями становится простым и быстрым.

является универсальным переключателем для файлов и , благодаря чему управление комментариями становится простым и быстрым. При работе с XHTML удобно использовать комбинацию Ctrl + Shift + C для управления комментариями в пределах одной строки.

Быстрые сочетания клавиш для повышения продуктивности

Применение горячих клавиш в процессе программирования может существенно сократить затрачиваемое время:

Ускорьте написание кода: Управляйте комментариями без отвлечения на переключение между клавиатурой и меню.

Управляйте комментариями без отвлечения на переключение между клавиатурой и меню. Оптимизируйте процесс тестирования: Быстро включайте и выключайте блоки кода для четкого процесса отладки или тестирования .

Быстро включайте и выключайте блоки кода для четкого процесса . Концентрируйтесь на важных задачах: Сокращайте количество отвлечений за счет минимизации использования мыши.

Эффективность использования ярлыков

Примеры ситуаций, где ярлыки Eclipse могут ускорить вашу работу:

Отладка кода: Быстрый доступ к комментированию позволяет легко включать и выключать строки вывода в консоль или строки отладки.

Быстрый доступ к комментированию позволяет легко включать и выключать строки вывода в консоль или строки отладки. Поддержание порядка в коде: Сохраняйте читаемость своего кода, временно скрывая экспериментальные изменения.

Сохраняйте своего кода, временно скрывая экспериментальные изменения. Коллективное программирование: Облегчайте процесс ревью кода или парного программирования за счет использования удобных комментариев.

Визуализация

Работа с комментариями в Eclipse напоминает игру в прятки:

До применения ярлыков:

// "Я код — и я громкий!" (🔥) // "И я туда же! Вокруг меня гул!" (🔥)

После использования ярлыков:

// Ш-ш-ш... "Теперь строчка лишь шепчет о себе." (🍃) // Тише... "И я присоединяюсь. Вокруг стало спокойнее." (🍃)

А если нужно вернуть закомментированный код обратно:

Голоса возвращаются:

// "Я снова в действии, мир, готов к борьбе!" (🔊) // "Хор вновь звучит — музыка для ушей программиста!" (🔊)

Философия кодирования в Eclipse

Использование этих ярлыков соответствует философии Eclipse, основным принципом которой является эффективность:

Постоянное совершенствование практики написания кода: Внедрение горячих клавиш в процесс разработки позволяет экономить время, иначе уходящее на рутинные действия.

Внедрение горячих клавиш в процесс разработки позволяет экономить время, иначе уходящее на рутинные действия. Настройка рабочей среды: Подстройте комбинации клавиш под свои нужды в по пути Window > Preferences > General > Keys .

Подстройте комбинации клавиш под свои нужды в по пути . Использование плагинов: Рассмотрите возможность использования плагинов, например, Eclipse Code Formatter, которые могут автоматически обрабатывать комментарии в соответствии с заданными правилами.

Использование функции локальной истории

Функция локальной истории в Eclipse сохраняет историю изменений:

Отслеживайте внесенные изменения, правки в коде и творческие находки.

Откатывайте нежелательные действия с комментариями — у каждого программиста должна быть "кнопка отмены"!

Eclipse против других IDE

Если вы перешли с другой IDE, например, с IntelliJ IDEA, уделите время на привыкание к уникальным горячим клавишам Eclipse:

Сравните и адаптируйте привычные ярлыки из других IDE, что ускорит процесс освоения новой среды.

Сочетания клавиш для комментирования — это только одна из многих причин полюбить Eclipse!

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