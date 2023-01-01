Использование null в switch-case в Java: альтернативный подход

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Быстрый ответ

В Java обычный оператор switch не обрабатывает значение null . Однако, начиная с Java 14, представлен улучшенный оператор switch. Дополнительно, возможно сначала провести проверку значения на null :

Java Скопировать код var ответ = (переменная == null) ? "Обработка null" : switch (переменная) { case "A" -> "Выбран вариант A"; default -> "Обработка остальных случаев"; }; System.out.println(ответ);

В этом лаконичном кодовом примере мы наблюдаем элегантную обработку переменной со значением null , используя новаторские особенности Java 14 для краткости и ясности кода.

Обработка null с помощью сопоставления с образцом

В Java было внедрено дополнение JEP 420, оснащенное функцией сопоставления с образцом, позволяющим null участвовать в выражениях switch. Это способствует улучшению читабельности и уменьшению количества ошибок:

Java Скопировать код String str = /* значение строки */; switch (str) { case null -> System.out.println("Строка равна null"); case "Foo", "Bar" -> System.out.println("Обнаружено значение Foo или Bar"); default -> System.out.println("Обработан другой вариант"); }

Применение сопоставления с образцом упрощает код и повышает его надежность.

Использование значений по умолчанию для избегания null

Для предотвращения NullPointerException можно задать значение по умолчанию для переменных, которые могут принимать значение null. Пример:

Java Скопировать код String команда = /* значение переменной */; String безопаснаяКоманда = (команда != null) ? команда : "НЕИЗВЕСТНО"; switch (безопаснаяКоманда) { case "КОМАНДА_A" -> System.out.println("Выполнена команда A"); case "КОМАНДА_B" -> System.out.println("Выполнена команда B"); case "НЕИЗВЕСТНО" -> System.out.println("Команда неизвестна, переходим в режим защиты"); default -> System.out.println("Выполняется стандартный сценарий"); }

Данный подход с использованием значения по умолчанию помогает избежать сбоев из-за null .

Использование класса Optional для работы с null

Класс Optional в Java позволяет предупредить появление значений null , обеспечивая в то же время гибкое управление отсутствующими значениями:

Java Скопировать код Optional<String> optionalValue = /* опциональное значение строки */; optionalValue.ifPresentOrElse( value -> { switch (value) { case "VALUE_A" -> System.out.println("Обработано значение A"); default -> System.out.println("Обработано иное значение"); } }, () -> System.out.println("Значение отсутствует") );

Такой подход повышает читабельность и обеспечивает безопасное исполнение кода.

Визуализация

Вот зрительная аналогия обработки null в операторе switch, представляющая ее как станцию с различными направлениями для каждого случая:

Markdown Скопировать код Соответственно Switch 🚉 ---------------- | Case "A" | 🚂 -> "A" | Case "B" | 🚃 -> "B" | Case null | 🛤️ -> 🚧 (Свой путь для Null) | Default | 🛤️ -> 🔄 (Основной путь к Default)

Значение null имеет свое уникальное направление, способствующее предотвращению появления ошибок и гарантирующее стабильную работу других сценариев.

Справление с проникновением null

Работа с null в операторе switch подразумевает обращение с ним, как с непослушным ребенком: необходимо знать риски, планировать заранее и обеспечивать безопасность. Вот несколько полезных советов:

Проводите предварительную проверку переменных на null

Перед тем как передать переменные в оператор switch, убедитесь, что они не равны null :

Java Скопировать код if (переменная != null) { switch (переменная) { // различные случаи } } else { // обработка null }

Воздерживайтесь от неопределенности

Старайтесь не смешивать null со стандартными сценариями и не создавайте ситуаций, вызывающих NullPointerException . Обрабатывайте null явно.

Документируйте свои предположения

Если вы делаете предположение, что метод или переменная не будут возвращать null , заранее документируйте это, чтобы ваши коллеги были в курсе.

Обработка null в зависимости от контекста

Конечные автоматы

В конечных автоматах null может обозначать неинициализированное состояние. Обратите на это внимание при использовании оператора switch.

Шаблоны команд

При сопоставлении со строками-командами обработка пустой строки в качестве null может повлиять на их корректность. Такие случаи необходимо грамотно интегрировать в ваш оператор switch.

Обработка ответов API

В ответах API null может служить индикатором отсутствия данных. Грациозно спроектированный оператор switch с учетом null может быть полезен в подобных ситуациях.

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