Использование null в switch-case в Java: альтернативный подход#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
В Java обычный оператор switch не обрабатывает значение
null. Однако, начиная с Java 14, представлен улучшенный оператор switch. Дополнительно, возможно сначала провести проверку значения на
null:
var ответ = (переменная == null) ? "Обработка null" : switch (переменная) {
case "A" -> "Выбран вариант A";
default -> "Обработка остальных случаев";
};
System.out.println(ответ);
В этом лаконичном кодовом примере мы наблюдаем элегантную обработку переменной со значением
null, используя новаторские особенности Java 14 для краткости и ясности кода.
Обработка null с помощью сопоставления с образцом
В Java было внедрено дополнение JEP 420, оснащенное функцией сопоставления с образцом, позволяющим
null участвовать в выражениях switch. Это способствует улучшению читабельности и уменьшению количества ошибок:
String str = /* значение строки */;
switch (str) {
case null -> System.out.println("Строка равна null");
case "Foo", "Bar" -> System.out.println("Обнаружено значение Foo или Bar");
default -> System.out.println("Обработан другой вариант");
}
Применение сопоставления с образцом упрощает код и повышает его надежность.
Использование значений по умолчанию для избегания null
Для предотвращения
NullPointerException можно задать значение по умолчанию для переменных, которые могут принимать значение null. Пример:
String команда = /* значение переменной */;
String безопаснаяКоманда = (команда != null) ? команда : "НЕИЗВЕСТНО";
switch (безопаснаяКоманда) {
case "КОМАНДА_A" -> System.out.println("Выполнена команда A");
case "КОМАНДА_B" -> System.out.println("Выполнена команда B");
case "НЕИЗВЕСТНО" -> System.out.println("Команда неизвестна, переходим в режим защиты");
default -> System.out.println("Выполняется стандартный сценарий");
}
Данный подход с использованием значения по умолчанию помогает избежать сбоев из-за
null.
Использование класса Optional для работы с null
Класс
Optional в Java позволяет предупредить появление значений
null, обеспечивая в то же время гибкое управление отсутствующими значениями:
Optional<String> optionalValue = /* опциональное значение строки */;
optionalValue.ifPresentOrElse(
value -> {
switch (value) {
case "VALUE_A" -> System.out.println("Обработано значение A");
default -> System.out.println("Обработано иное значение");
}
},
() -> System.out.println("Значение отсутствует")
);
Такой подход повышает читабельность и обеспечивает безопасное исполнение кода.
Визуализация
Вот зрительная аналогия обработки
null в операторе switch, представляющая ее как станцию с различными направлениями для каждого случая:
Соответственно Switch 🚉
----------------
| Case "A" | 🚂 -> "A"
| Case "B" | 🚃 -> "B"
| Case null | 🛤️ -> 🚧 (Свой путь для Null)
| Default | 🛤️ -> 🔄 (Основной путь к Default)
Значение
null имеет свое уникальное направление, способствующее предотвращению появления ошибок и гарантирующее стабильную работу других сценариев.
Справление с проникновением null
Работа с
null в операторе switch подразумевает обращение с ним, как с непослушным ребенком: необходимо знать риски, планировать заранее и обеспечивать безопасность. Вот несколько полезных советов:
Проводите предварительную проверку переменных на null
Перед тем как передать переменные в оператор switch, убедитесь, что они не равны
null:
if (переменная != null) {
switch (переменная) {
// различные случаи
}
} else {
// обработка null
}
Воздерживайтесь от неопределенности
Старайтесь не смешивать
null со стандартными сценариями и не создавайте ситуаций, вызывающих
NullPointerException. Обрабатывайте
null явно.
Документируйте свои предположения
Если вы делаете предположение, что метод или переменная не будут возвращать
null, заранее документируйте это, чтобы ваши коллеги были в курсе.
Обработка null в зависимости от контекста
Конечные автоматы
В конечных автоматах
null может обозначать неинициализированное состояние. Обратите на это внимание при использовании оператора switch.
Шаблоны команд
При сопоставлении со строками-командами обработка пустой строки в качестве
null может повлиять на их корректность. Такие случаи необходимо грамотно интегрировать в ваш оператор switch.
Обработка ответов API
В ответах API
null может служить индикатором отсутствия данных. Грациозно спроектированный оператор switch с учетом
null может быть полезен в подобных ситуациях.
Полезные материалы
- Оператор switch (Руководство по Java) — подробное изучение оператора switch.
- Блоки и операторы (Спецификация Java) — детальные правила для оператора switch в спецификации Java.
- Обсуждение обработки
nullв операторе switch на Stack Overflow.
- Эффективная Java (Книга) — советы по обработке
nullв операторе switch от Джошуа Блоха.
- Подробности о классе
Optional— все о
Optional.
- Сопоставление с образцом для оператора switch в Java 14 (Oracle blog) — о новшествах в сопоставлении с образцом.
- Код, очищенный от DZone — рекомендации по работе с nullable значениями.
Олеся Тарасова
Java-разработчик