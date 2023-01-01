Решаем проблему в IntelliJ: Cannot resolve symbol on import

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой 'Cannot resolve symbol' в IntelliJ, попробуйте выполнить очистку кэша и перезагрузку среды разработки:

Файл > Очистить кэш / Перезагрузить > Очистить и перезагрузить

Пользователям Maven следует убедиться, что все зависимости подключены корректно:

Проекты Maven > Переимпортировать все проекты Maven

Тем, кто использует Gradle:

Gradle > Обновить все проекты Gradle

Также стоит проверить Project SDK и библиотеки, включенные в classpath:

Структура проекта > SDKs и Проект/Модули > Зависимости

Именно эти действия часто помогают решить проблемы с импортом.

Возможные проблемы с модулями

Удостоверьтесь, что ваш проект не облечен ошибками при настройке модулей:

Файл > Структура проекта > Модули

Проверьте, что директории модуля помечены как src или test. Метки ошибок JVMTI всегда вызывают опасения, не так ли?

Использование Maven и Gradle: Особенности

В использовании Maven и Gradle могут возникать типичные ошибки. Если вы ощущаете путаницу, сгенерируйте исходные коды и обновите папки:

Maven: Правая кнопка мыши по проекту > Maven > Сгенерировать исходники и обновить папки

Gradle: Вид > Окна инструментов > Gradle > Ваш проект > Задачи > build > build (двойной клик)

А также всегда помните, что некорректные пути к выводу компилятора могут привести к хаосу.

Конфликты классов: Разрешение проблем

Непонятно поведение класса? Ищите классы с тем же именем или дубликаты в разных библиотеках – IntelliJ, увы, не может решить все проблемы самостоятельно.

Обработка ошибок импорта: Синхронизация проверок

Синтаксические ошибки в import могут вызвать множество проблем. Уточните полное имя пакета и, при необходимости, протестируйте в другом проекте, чтобы отсечь старые ошибки.

Визуализация

Представьте себя в роли посетителя библиотеки с секциями книг:

Markdown Скопировать код Библиотечная полка (📚): [Java Книга 1, Java Книга 2, Отсутствующая Книга X]

Вы пытаетесь процитировать Книгу X (📘) в своей работе, но:

Java Скопировать код // Это аналогично оператору импорта в IntelliJ import library.SectionX.AbsentBookX;

🚫 IntelliJ преподносит новость: "Книга X не найдена!" (Неожиданность, не правда ли?)

Стратегия Джедая:

Проверьте , действительно ли книга есть в библиотеке (Верен ли путь import ?)

, действительно ли книга есть в библиотеке (Верен ли путь ?) Убедитесь, что база данных библиотеки (🗃️) актуальна (Очистка кэша / Ресинхронизация)

Markdown Скопировать код 🔄 **Шаги исправления**: 1. Если "Книга X" есть в библиотеке, то добавление зависимостей не было бессмысленным. 2. Ресинхронизируйте базу данных библиотеки (Очистка кэшей / Обновление проекта)

Книжная полка после обновления:

Markdown Скопировать код Библиотечная полка (📚): [Java Книга 1, Java Книга 2, ✅ Книга X] // IntelliJ теперь без проблем находит Книгу X.

Анализ ситуации

Вы применили все вышеуказанные решения, но проблема не устранена? Маловероятно, что это проклятие. Возможно, версия IntelliJ просто содержит ошибки. Обновление или смена версии могут помочь.

Команда mvn idea:idea как бы прогоняет тени неразрешённых "import" для проектов Maven.

Поиск ошибок в файловой системе

Сложности с поиском ошибки? Возможно, дело в внутреннем состоянии IntelliJ или файловой системе. Попробуйте переместить проект в другую директорию или проверить состояние файловой системы.

Вмешательство сторонних факторов

Если проблема все еще не решена, вероятно, причина в повреждении плагина или в самой библиотеке. Просмотрите де-компилированный класс; это поможет определить, успешно ли прошли классы процесс сборки библиотеки.

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