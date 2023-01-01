Замена устаревшего Handler() в Android: новые альтернативы

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Быстрый ответ

Вместо устаревшего Handler() рекомендуется использовать Handler(Looper.getMainLooper()) . Это гарантирует работу с основным Looper и решает проблему обработки задач пользовательского интерфейса корректно:

Java Скопировать код Handler uiHandler = new Handler(Looper.getMainLooper());

Для работы с фоновыми процессами лучше всего подойдут Executor или HandlerThread , предусматривающие явное указание Looper для управления потоками.

Задержка в выполнении

В случае, если вам необходимо обрабатывать задачи с задержкой, используйте метод postDelayed() , поместив код в Runnable :

Java Скопировать код uiHandler.postDelayed(new Runnable() { @Override public void run() { // Здесь происходят операции, выполняемые с задержкой } }, 1000); // Код будет выполнен через 1 секунду

Познакомимся поближе с Looper

Указанный в Handler Looper организует очередь сообщений потока, предотвращая выполнение операций с пользовательским интерфейсом в фоновом потоке и тем самым избегая ошибок выполнения.

Executors – наше всё!

Для не-UI задач идеально подходит Executor , который способствует быстрому выполнению задач и эффективному управлению потоками:

Java Скопировать код Executor executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); executor.execute(() -> { // Здесь происходит обработка тяжелых задач в фоне });

После выполнения задачи не забудьте закрыть executor для освобождения ресурсов:

Java Скопировать код executor.shutdown(); // Рабочий день закончен, можно отдыхать!

Современные подходы Java

Следует обратить внимание на API многопоточности Java, предусмотренное для обработки сложных операций, или использовать корутины Kotlin, для создания приложений на Kotlin для Android.

Kotlin спешит на помощь

Корутины Kotlin эффективно работают с асинхронными задачами:

kotlin Скопировать код val scope = CoroutineScope(Dispatchers.Main) scope.launch { delay(1000) // Теперь выполняем необходимые операции с пользовательским интерфейсом }

Больше не столкнётесь с NullPointerException

В Android Fragments используйте requireContext() для получения контекста, который является non-null, и Context?.let { ... } , когда можно ожидать null:

Java Скопировать код Context context = requireContext(); context?.let { Toast.makeText(it, "Сообщение", Toast.LENGTH_SHORT).show(); };

Управление потоком из одного контекста

Если есть необходимость использовать Handler в текущем потоке, выберите Looper.myLooper() :

Java Скопировать код Handler sameThreadHandler = new Handler(Looper.myLooper()); // Этот Handler работает в том же потоке, что и создавший его код

Устаревание – важный сигнал

Устаревание API является сигналом к переходу на лучшие практики и ключевым аспектом в поддержании совместимости и производительности вашего приложения.

Визуализация

Можно рассматривать устаревший Handler() как старый телефонный коммутатор:

Markdown Скопировать код Старое: 🎛️ (Handler) соединяем вызовы 📞🔗📞

С появлением нового:

Markdown Скопировать код 👋 Прощай, старина! 🎛️ Настало время новых технологий! 🆕🤖

Looper , HandlerThread и Executors предлагают современные решения:

Markdown Скопировать код | Замена | Роль | | --------------------- | --------------------------------------- | | Looper + Handler | 🔄👤 Целенаправленные вызовы | | HandlerThread | 🏭👤 Управляемые вызовы в потоке | | Executors | 🖥️👤 Делегирование фоновых задач |

Эти инструменты предлагают современные решения для ваших задач.

Забота о качестве кода

Внимание к предупреждениям об устаревании — это важная составляющая поддержания качественного кода и учёта новых трендов в Android.

Изменения в Handler

Самую актуальную информацию о стандартах кодирования всегда можно найти в документации Android Developers — здесь представлены наиболее эффективные и современные решения.

Управление задачами стало проще

WorkManager обеспечивает эффективное асинхронное выполнение задач, позволяя выполнять фоновые задачи даже при закрытом приложении.

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