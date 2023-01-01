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Замена устаревшего Handler() в Android: новые альтернативы
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Замена устаревшего Handler() в Android: новые альтернативы

#Java Core  #Android  
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Быстрый ответ

Вместо устаревшего Handler() рекомендуется использовать Handler(Looper.getMainLooper()). Это гарантирует работу с основным Looper и решает проблему обработки задач пользовательского интерфейса корректно:

Java
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Handler uiHandler = new Handler(Looper.getMainLooper());

Для работы с фоновыми процессами лучше всего подойдут Executor или HandlerThread, предусматривающие явное указание Looper для управления потоками.

Пошаговый план для смены профессии

Задержка в выполнении

В случае, если вам необходимо обрабатывать задачи с задержкой, используйте метод postDelayed(), поместив код в Runnable:

Java
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uiHandler.postDelayed(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        // Здесь происходят операции, выполняемые с задержкой
    }
}, 1000);  // Код будет выполнен через 1 секунду

Познакомимся поближе с Looper

Указанный в Handler Looper организует очередь сообщений потока, предотвращая выполнение операций с пользовательским интерфейсом в фоновом потоке и тем самым избегая ошибок выполнения.

Executors – наше всё!

Для не-UI задач идеально подходит Executor, который способствует быстрому выполнению задач и эффективному управлению потоками:

Java
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Executor executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
executor.execute(() -> {
    // Здесь происходит обработка тяжелых задач в фоне
});

После выполнения задачи не забудьте закрыть executor для освобождения ресурсов:

Java
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executor.shutdown();
// Рабочий день закончен, можно отдыхать!

Современные подходы Java

Следует обратить внимание на API многопоточности Java, предусмотренное для обработки сложных операций, или использовать корутины Kotlin, для создания приложений на Kotlin для Android.

Kotlin спешит на помощь

Корутины Kotlin эффективно работают с асинхронными задачами:

kotlin
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val scope = CoroutineScope(Dispatchers.Main)
scope.launch {
    delay(1000)
    // Теперь выполняем необходимые операции с пользовательским интерфейсом
}

Больше не столкнётесь с NullPointerException

В Android Fragments используйте requireContext() для получения контекста, который является non-null, и Context?.let { ... }, когда можно ожидать null:

Java
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Context context = requireContext();
context?.let {
    Toast.makeText(it, "Сообщение", Toast.LENGTH_SHORT).show();
};

Управление потоком из одного контекста

Если есть необходимость использовать Handler в текущем потоке, выберите Looper.myLooper():

Java
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Handler sameThreadHandler = new Handler(Looper.myLooper());
// Этот Handler работает в том же потоке, что и создавший его код

Устаревание – важный сигнал

Устаревание API является сигналом к переходу на лучшие практики и ключевым аспектом в поддержании совместимости и производительности вашего приложения.

Визуализация

Можно рассматривать устаревший Handler() как старый телефонный коммутатор:

Markdown
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Старое: 🎛️ (Handler) соединяем вызовы 📞🔗📞

С появлением нового:

Markdown
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👋 Прощай, старина! 🎛️ Настало время новых технологий! 🆕🤖

Looper, HandlerThread и Executors предлагают современные решения:

Markdown
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| Замена                 | Роль                                   |
| --------------------- | --------------------------------------- |
| Looper + Handler      | 🔄👤 Целенаправленные вызовы          |
| HandlerThread         | 🏭👤 Управляемые вызовы в потоке       |
| Executors             | 🖥️👤 Делегирование фоновых задач      |

Эти инструменты предлагают современные решения для ваших задач.

Забота о качестве кода

Внимание к предупреждениям об устаревании — это важная составляющая поддержания качественного кода и учёта новых трендов в Android.

Изменения в Handler

Самую актуальную информацию о стандартах кодирования всегда можно найти в документации Android Developers — здесь представлены наиболее эффективные и современные решения.

Управление задачами стало проще

WorkManager обеспечивает эффективное асинхронное выполнение задач, позволяя выполнять фоновые задачи даже при закрытом приложении.

Полезные материалы

  1. Документация Handler на Android Developers — официальное руководство по Android Handlers.
  2. Использование корутин Kotlin с учётом жизненного цикла компонентов в Android Developers — корутины Kotlin в качестве альтернативы Handlers.
  3. Stack Overflow: AsyncTask устарел в Android 11. Какие есть альтернативы? — обсуждение устаревания Handler и возможных вариантов замены.
  4. Medium: понимание взаимосвязи Android's Handler и Thread — детальный анализ Handler и Thread.
  5. Документация по процессам и потокам на Android Developers — обзор процессов и потоков в Android-приложении.
  6. Документация по Executors на Android Developers — применение Executors для решения фоновых задач.
  7. Oracle Java Docs: ScheduledExecutorService — описание ScheduledExecutorService для планирования заданий.
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Какой метод рекомендуется использовать вместо устаревшего Handler() для работы с основным Looper?
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Элина Баранова

разработчик Android

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