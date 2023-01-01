Причина использования переменной "clazz" в Java: история и смысл#Java Core
Быстрый ответ
В Java идентификатор
clazz помогает избегать конфликта с ключевым зарезервированным словом
class. Этот подход облегчает работу с объектом
Class, становясь элементом оборонительного программирования, направленного на предотвращение ошибок и упрощение понимания кода.
Ниже приведен пример:
public void printClassName(Object obj) {
Class<?> clazz = obj.getClass(); // "clazz" здесь — это то, что нам нужно
System.out.println(clazz.getSimpleName());
}
В данном коде переменная
clazz используется для выявления и вывода имени класса объекта, что наглядно демонстрирует удобство и эффективность использования
clazz в Java коде.
Исторический фон: Появление "clazz"
Использование
clazz связано с началом существования Java Development Kit (JDK) 1.0. Эта договоренность зародилась в исходном коде Java и учебных материалах, укрепляясь в сфере программирования на протяжении десятилетий.
Этимологический аспект
Термин "clazz" для нерусскоязычной аудитории не вызывает трудностей в понимании, так как замена
s на
z является довольно распространённой в международном английском. Это возможно способствовало его распространению.
Превосходство читаемости
Несмотря на то что "тип Class" точно и ясно описывает сущность, термин
clazz предпочтителен за его лаконичность и однозначность.
В честь java-традиций
Происхождение "clazz" в JDK
Исторически,
clazz появился в самой первой версии JDK, где оно уже было применено. Это послужило основанием для восприятия
clazz разработчиками как приемлемого стандарта.
Обеспечение консистентности кода с использованием "clazz"
Clazz помогает сохранить единообразность в больших проектах, улучшая читаемость и восприятие кода.
Альтернативы "clazz"
Помимо
clazz часто используется менее длинная форма
cls. Однако прочная связь с
clazz позволяет его выбирать чаще всего.
Визуализация
Школа Java-программирования 🏫:
У каждого класса (🏛) есть своя маркировка:
- Math.class = "Математика 🧮"
- Sci.class = "Наука 🔬"
Но в Java ключевое слово `class` не может быть использовано! 🚫💻
Поэтому разработчики выбирают:
- clazz = "маркировка класса 🏷️"
Воспринимайте **clazz** как "Это наш уникальный ярлык класса Java, который не вызывает конфликтов с ключевыми словами!" 🚨
Этот пример показывает, что
clazz, подобно ярлыку, способствует идентификации класса, избегая конфликтов с зарезервированными словами.
Резюме и выводы
Практичность впереди всего
Причина использования
clazz заключается в его полезности — он помогает избегать ошибок и явно указывает на объекты класса.
Традиционное и современное применение
Соблюдение старинных традиций, таких как
clazz, может показаться немного устаревшим, но это значительно улучшает читаемость кода. Вместе с тем, разработчикам всегда стоит быть открытыми для нововведений, способных определить будущее Java.
Пространство для новаторства
Возможно, с течением времени появятся новые договоренности, которые заменят
clazz. Но на текущий момент это название идеально выполняет свою роль, зарекомендовав себя как уникальное решение.
Полезные материалы
- Почему Java-разработчики любят называть переменную "clazz"? – Stack Overflow – обсуждение использования
clazz.
- Глава 3. Лексическая структура – Спецификация языка Java – список ключевых слов в Java и их влияние на именование переменных.
- Глоссарий терминов – Oracle – справка по терминологии Java.
- java.lang.reflect (Java SE platform 8) – описание API Reflection и использование
clazz.
- Переменные – рекомендованные подходы к именованию переменных.
- Effective Java, 3-е издание – полезные советы по Java, включая именование переменных.
- За кулисами: Как работают API Java Reflection? – Блог Oracle – понимание принципов работы Java Reflection и применение
clazz.
Олеся Тарасова
Java-разработчик