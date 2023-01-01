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Причина использования переменной "clazz" в Java: история и смысл
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Причина использования переменной "clazz" в Java: история и смысл

#Java Core  
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Быстрый ответ

В Java идентификатор clazz помогает избегать конфликта с ключевым зарезервированным словом class. Этот подход облегчает работу с объектом Class, становясь элементом оборонительного программирования, направленного на предотвращение ошибок и упрощение понимания кода.

Ниже приведен пример:

Java
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public void printClassName(Object obj) {
    Class<?> clazz = obj.getClass(); // "clazz" здесь — это то, что нам нужно
    System.out.println(clazz.getSimpleName());
}

В данном коде переменная clazz используется для выявления и вывода имени класса объекта, что наглядно демонстрирует удобство и эффективность использования clazz в Java коде.

Пошаговый план для смены профессии

Исторический фон: Появление "clazz"

Использование clazz связано с началом существования Java Development Kit (JDK) 1.0. Эта договоренность зародилась в исходном коде Java и учебных материалах, укрепляясь в сфере программирования на протяжении десятилетий.

Этимологический аспект

Термин "clazz" для нерусскоязычной аудитории не вызывает трудностей в понимании, так как замена s на z является довольно распространённой в международном английском. Это возможно способствовало его распространению.

Превосходство читаемости

Несмотря на то что "тип Class" точно и ясно описывает сущность, термин clazz предпочтителен за его лаконичность и однозначность.

В честь java-традиций

Происхождение "clazz" в JDK

Исторически, clazz появился в самой первой версии JDK, где оно уже было применено. Это послужило основанием для восприятия clazz разработчиками как приемлемого стандарта.

Обеспечение консистентности кода с использованием "clazz"

Clazz помогает сохранить единообразность в больших проектах, улучшая читаемость и восприятие кода.

Альтернативы "clazz"

Помимо clazz часто используется менее длинная форма cls. Однако прочная связь с clazz позволяет его выбирать чаще всего.

Визуализация

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Школа Java-программирования 🏫:

У каждого класса (🏛) есть своя маркировка:
- Math.class = "Математика 🧮"
- Sci.class = "Наука 🔬"

Но в Java ключевое слово `class` не может быть использовано! 🚫💻

Поэтому разработчики выбирают:
- clazz = "маркировка класса 🏷️"

Воспринимайте **clazz** как "Это наш уникальный ярлык класса Java, который не вызывает конфликтов с ключевыми словами!" 🚨

Этот пример показывает, что clazz, подобно ярлыку, способствует идентификации класса, избегая конфликтов с зарезервированными словами.

Резюме и выводы

Практичность впереди всего

Причина использования clazz заключается в его полезности — он помогает избегать ошибок и явно указывает на объекты класса.

Традиционное и современное применение

Соблюдение старинных традиций, таких как clazz, может показаться немного устаревшим, но это значительно улучшает читаемость кода. Вместе с тем, разработчикам всегда стоит быть открытыми для нововведений, способных определить будущее Java.

Пространство для новаторства

Возможно, с течением времени появятся новые договоренности, которые заменят clazz. Но на текущий момент это название идеально выполняет свою роль, зарекомендовав себя как уникальное решение.

Полезные материалы

  1. Почему Java-разработчики любят называть переменную "clazz"? – Stack Overflow – обсуждение использования clazz.
  2. Глава 3. Лексическая структура – Спецификация языка Java – список ключевых слов в Java и их влияние на именование переменных.
  3. Глоссарий терминов – Oracle – справка по терминологии Java.
  4. java.lang.reflect (Java SE platform 8) – описание API Reflection и использование clazz.
  5. Переменные – рекомендованные подходы к именованию переменных.
  6. Effective Java, 3-е издание – полезные советы по Java, включая именование переменных.
  7. За кулисами: Как работают API Java Reflection? – Блог Oracle – понимание принципов работы Java Reflection и применение clazz.
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Почему в Java используется переменная 'clazz'?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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