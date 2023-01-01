Различия команд "mvn clean install" и "mvn install" в Maven

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Быстрый ответ

Команда mvn clean install можно сравнить с началом нового дня: при этом мы принимаем душ и надеваем свежую одежду, чтобы все было чисто и ново. Аналогично, данная команда удаляет директорию target , очищая проект от следов предыдущих сборок.

В свою очередь команда mvn install позволяет сэкономить время посредствам использования уже имеющихся результатов сборки, если таковые присутствуют. Это совершенно удобно и быстро, но иногда может вызвать проблемы, если в проекте произошли значительные изменения после предыдущего билда.

mvn clean install // Начинаем с чистого листа: очищаем и возобновляем сборку проекта. mvn install // Экономим время: используем уже готовые модули, если они актуальны.

Когда использовать каждую команду

Свежая сборка с "mvn clean install"

Запускайте mvn clean install , когда:

Вы внесли значительные изменения в проект, в том числе добавили или удалили модули.

Добавились или изменились зависимости, которые могут прийти в конфликт со старыми скомпилированными файлами.

Предыдущая сборка была осуществлена некорректно и могла оставить нерешенные проблемы.

Быстрая сборка с "mvn install"

Используйте mvn install , когда:

Требуется быстро проверить незначительные изменения в коде.

Хотите экономить время на этапах тестирования и развертывания.

Уверены, что старые артефакты не повлияют на новую сборку.

Опасности, скрывающиеся за каждой командой

Важно понимать, когда и как правильно использовать каждую команду:

Если проект начинает проявлять непредсказуемое поведение, выполнение mvn install может привести к переплетению старых ошибок. Чтобы предотвратить это, лучше запустить mvn clean install .

может привести к переплетению старых ошибок. Чтобы предотвратить это, лучше запустить . Не забывайте, что команда clean полностью удаляет содержимое директории target . Так что будьте внимательны и не утратите важные результаты предыдущих сборок.

полностью удаляет содержимое директории . Так что будьте внимательны и не утратите важные результаты предыдущих сборок. Для оптимизации сборок в больших проектах стоит очищать только отдельные модули, а не весь проект сразу.

Визуализация

Программирование лишь семейство садоводства: мы заботимся о своем коде и ждем, когда сможем собрать плоды нашего труда.

При использовании mvn install :

Markdown Скопировать код Мы собираем готовые артефакты и помещаем их в локальный репозиторий, оставляя остальной код без изменений.

При использовании mvn clean install :

Markdown Скопировать код Мы сперва очищаем проект от всех ненужных элементов, затем создаем и сохраняем чистые и свежие артефакты.

Основная визуализация:

🚮🌿 -> 🌱🌷 -> 🍅 -> 📦

(Убираем старое, высаживаем новое, убираем урожай, сохраняем его)

Освоение жизненного цикла Maven

Выполнение команды mvn clean install позволяет обеспечить стабильность и воспроизводимость сборок, что имеет критическое значение для процессов CI/CD. Это гарантирует, что любые изменения в коде будут пройдены через полный цикл проверки, и в результате получатся надежные и протестированные артефакты.

Ускорение процесса сборки с помощью фаз и целей

С помощью использования только необходимых целей и фаз можно существенно ускорить процесс сборки:

Определите свои собственные этапы очистки и сборки, при этом настроив определенные цели плагинов к нужным фазам.

Воспользуйтесь условной очисткой с помощью профилей Maven для оптимизации времени на сборку.

В больших проектах экономьте время, используя поэтапную сборку и раздел <dependencyManagement> для инкрементных изменений.

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