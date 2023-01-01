Различия команд "mvn clean install" и "mvn install" в Maven#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Команда
mvn clean install можно сравнить с началом нового дня: при этом мы принимаем душ и надеваем свежую одежду, чтобы все было чисто и ново. Аналогично, данная команда удаляет директорию
target, очищая проект от следов предыдущих сборок.
В свою очередь команда
mvn install позволяет сэкономить время посредствам использования уже имеющихся результатов сборки, если таковые присутствуют. Это совершенно удобно и быстро, но иногда может вызвать проблемы, если в проекте произошли значительные изменения после предыдущего билда.
mvn clean install // Начинаем с чистого листа: очищаем и возобновляем сборку проекта.
mvn install // Экономим время: используем уже готовые модули, если они актуальны.
Когда использовать каждую команду
Свежая сборка с "mvn clean install"
Запускайте
mvn clean install, когда:
- Вы внесли значительные изменения в проект, в том числе добавили или удалили модули.
- Добавились или изменились зависимости, которые могут прийти в конфликт со старыми скомпилированными файлами.
- Предыдущая сборка была осуществлена некорректно и могла оставить нерешенные проблемы.
Быстрая сборка с "mvn install"
Используйте
mvn install, когда:
- Требуется быстро проверить незначительные изменения в коде.
- Хотите экономить время на этапах тестирования и развертывания.
- Уверены, что старые артефакты не повлияют на новую сборку.
Опасности, скрывающиеся за каждой командой
Важно понимать, когда и как правильно использовать каждую команду:
- Если проект начинает проявлять непредсказуемое поведение, выполнение
mvn installможет привести к переплетению старых ошибок. Чтобы предотвратить это, лучше запустить
mvn clean install.
- Не забывайте, что команда
cleanполностью удаляет содержимое директории
target. Так что будьте внимательны и не утратите важные результаты предыдущих сборок.
- Для оптимизации сборок в больших проектах стоит очищать только отдельные модули, а не весь проект сразу.
Визуализация
Программирование лишь семейство садоводства: мы заботимся о своем коде и ждем, когда сможем собрать плоды нашего труда.
При использовании
mvn install:
Мы собираем готовые артефакты и помещаем их в локальный репозиторий, оставляя остальной код без изменений.
При использовании
mvn clean install:
Мы сперва очищаем проект от всех ненужных элементов, затем создаем и сохраняем чистые и свежие артефакты.
Основная визуализация:
🚮🌿 -> 🌱🌷 -> 🍅 -> 📦
(Убираем старое, высаживаем новое, убираем урожай, сохраняем его)
Освоение жизненного цикла Maven
Выполнение команды
mvn clean install позволяет обеспечить стабильность и воспроизводимость сборок, что имеет критическое значение для процессов CI/CD. Это гарантирует, что любые изменения в коде будут пройдены через полный цикл проверки, и в результате получатся надежные и протестированные артефакты.
Ускорение процесса сборки с помощью фаз и целей
С помощью использования только необходимых целей и фаз можно существенно ускорить процесс сборки:
- Определите свои собственные этапы очистки и сборки, при этом настроив определенные цели плагинов к нужным фазам.
- Воспользуйтесь условной очисткой с помощью профилей Maven для оптимизации времени на сборку.
- В больших проектах экономьте время, используя поэтапную сборку и раздел
<dependencyManagement>для инкрементных изменений.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик