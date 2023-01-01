Как установить OpenJDK на Windows с долгосрочными обновлениями

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Быстрая и простая установка

Процесс загрузки и установки OpenJDK в Windows совсем не сложный:

Перейдите на сайт Adoptium по ссылке: https://adoptium.net/ .

. Выберите версию OpenJDK 11 , соответствующую архитектуре вашей системы.

, соответствующую архитектуре вашей системы. Загрузите файл с расширением .msi .

. Для завершения процесса, воспользуйтесь мастером установки.

Для сокращения времени на установку можно использовать менеджер пакетов chocolatey. Требуется лишь выполнить это действие в командной строке:

shell Скопировать код choco install adoptopenjdk11 // Установка – проще простого!

И вуаля! OpenJDK 11 уже установлен на вашем компьютере под управлением Windows и готов к использованию для разработки на Java.

Широкий спектр предложений OpenJDK для Windows

Adoptium – это отличный вариант, но также существуют несколько других надежных альтернатив, каждая со своими особенностями и обновлениями:

Azul Zulu : Сборки OpenJDK, настроенные для Windows, обновления бесплатные.

: Сборки OpenJDK, настроенные для Windows, обновления бесплатные. Amazon Corretto : Дистрибутив OpenJDK с множеством дополнений, готов к использованию в production.

: Дистрибутив OpenJDK с множеством дополнений, готов к использованию в production. Bellsoft's Liberica : Стабильный выбор, отлично подходящий для различных версий Windows.

: Стабильный выбор, отлично подходящий для различных версий Windows. SAPMachine : Версия OpenJDK от SAP, рассчитанная на ресурсоемкие корпоративные приложения.

: Версия OpenJDK от SAP, рассчитанная на ресурсоемкие корпоративные приложения. Red Hat OpenJDK : Обеспечивает совместимость с продукцией JBoss Middleware, ориентирован на разработку под ОС Windows.

: Обеспечивает совместимость с продукцией JBoss Middleware, ориентирован на разработку под ОС Windows. OpenLogic OpenJDK: Надежный вариант с поддержкой от сообщества.

Интересный факт: Microsoft сформировала собственную сборку OpenJDK, оптимизированную для эффективной работы на Windows.

Визуализация

OpenJDK служит ключевым элементом, обеспечивающим функционирование Java в различных операционных системах:

Markdown Скопировать код OpenJDK 🔑 🌐🖥️🌐 Windows OS Другие

OpenJDK идеально интегрирован в окружение Windows, гарантируя надежную работу Java наравне с другими платформами.

Markdown Скопировать код Activate the power of Java: 🔑 + 🪟 = ✅ (Java is activated)

OpenJDK можно рассмотреть как адаптер, гарантирующий стабильную работу Java на любой платформе.💡

Осознанный выбор дистрибутивов OpenJDK исходя из ваших потребностей

Безопасные загрузки из надежных источников

На GitHub можно найти множество репозиториев с OpenJDK для Windows и расширенной поддержкой. Предпочтение следует отдавать сборкам от проверенных источников, таким как Java Champions. Обратите внимание:

OpenJDK Updates Project Builds : Предоставляют последние версии OpenJDK 8 и 11.

: Предоставляют последние версии OpenJDK 8 и 11. OJDKBuild: Доступны установщики Windows для OpenJDK 8 & 11 LTS.

Плотная интеграция с инструментами разработки

Интеграция IcedTeaWeb в MSI-инсталлятор от Adoptium значительно упрощает развертывание Java Web Start (JWS) приложений и их интеграцию в окружение Windows.

Баланс ключевых параметров для корпоративного развертывания

Безопасность и обновления

Для корпоративного пользователя жизненно важно, чтобы дистрибутив обеспечивал своевременные обновления безопасности для сохранения безопасности приложений.

Надежная производительность

Оптимизация производительности OpenJDK для работы в окружении Windows – ключевой критерий при выборе дистрибутива.

Очевидные условия лицензирования

Важно внимательно изучить условия лицензирования дистрибутива. Например, многие используют GPL v2 with CPE или Apache License 2.0, что важно принять во внимание при определении прав на использование.

Поддержка со стороны сообщества и поставщиков

Чем активнее сообщество, тем лучше поддержка. Дистрибутивы от Zulu Community и Red Hat OpenJDK предлагают разнообразные возможности для получения информации о релизах и дополнительной поддержки.

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