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По умолчанию FetchType в Hibernate: One-to-One и One-to-Many
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По умолчанию FetchType в Hibernate: One-to-One и One-to-Many

#Java Core  #Hibernate/JPA  
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Быстрый ответ

Java
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@OneToOne  // По умолчанию: fetch = FetchType.EAGER
private RelatedEntity otoEntity;

@ManyToOne // По умолчанию: fetch = FetchType.EAGER
private RelatedEntity mtoEntity;

@OneToMany // По умолчанию: fetch = FetchType.LAZY
private Set<RelatedEntity> otmEntities;

В Hibernate для отношений типа @OneToOne и @ManyToOne используется немедленная загрузка (иначе говоря, применяется стратегия жадной загрузки). Для отношений типа @OneToMany вместо этого используется отложенная загрузка (данные запрашиваются по мере необходимости).

Пошаговый план для смены профессии

Принципы работы с типами загрузки

Понимание последствий выбора между жадной (EAGER) и отложенной (LAZY) стратегиями загрузки крайне важно. Если вам важно как можно скорее получить доступ ко всем связанным сущностям – выбирайте стратегию EAGER. Если же вы хотите сэкономить ресурсы при первоначальной загрузке и готовы запрашивать данные по мере их нужды – воспользуйтесь стратегией LAZY.

Переопределение стратегий загрузки

Hibernate предоставляет возможность переопределить стратегии загрузки, если вас не устраивают установленные по умолчанию:

Java
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@OneToMany(fetch = FetchType.EAGER)
private Set<RelatedEntity> otmEntities;

Работа с прокси

При использовании отложенной загрузки Hibernate применяет прокси, представляющие сущности. Это помогает сэкономить ресурсы, в частности, в случае редко используемых отношений One-To-One и Many-To-One.

Бережное отношение к выбору стратегии загрузки

Тщательно анализируйте и оценивайте выбранную стратегию загрузки, чтобы максимально повысить производительность вашего приложения. По умолчанию используйте LAZY загрузку и переключайтесь на EAGER только в случае наличия веской необходимости.

Настройка стратегий загрузки

Выбор подходящей стратегии загрузки — ключевой момент оптимизации. Изучите опции fetch=JOIN и fetch=SELECT, чтобы лучше понять, как можно настроить загрузку данных.

Выбор между 'join' и 'select'

При использовании fetch='JOIN' возможно принудительное обращение Hibernate к загрузке связанных сущностей даже при значении lazy='true'. С другой стороны, стратегия fetch='SELECT' позволяет обращаться к связанным сущностям отдельно, что подходит для отложенной загрузки.

Изучение тонкостей работы с Hibernate

Для глубокого понимания работы Hibernate рекомендуется изучать и пользовательское руководство, и официальную документацию.

Понимание стандартных стратегий загрузки

По умолчанию для коллекций используется стратегия загрузки select, для одиночных ассоциаций предпочтительнее join.

Визуализация

Отношений в Hibernate можно сравнить с соседями в жилом комплексе:

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OneToOne:     🏠 = 🏠
ManyToOne:    🏘️ → 🏠
OneToMany:    🏠 → 🏘️

Стандартные типы загрузки:

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| Связь        | Загрузка по умолчанию |
| ------------ | --------------------- |
| One-to-One   | 🚪 LAZY               |
| Many-to-One  | 🏃 EAGER              |
| One-to-Many  | 🚪 LAZY               |

Легенда:

  • 🏠 Это сущность
  • 🏘️ Это коллекция сущностей
  • 🚪 Загрузка по требованию (LAZY)
  • 🏃 Немедленная загрузка (EAGER)

Шпаргалка для разработчика

EAGER против LAZY: выбор имеет значение

Выбор между жадной и отложенной загрузкой влияет на производительность приложения. Основывайтесь на требованиях вашего проекта и на их влиянии на производительность при выборе стратегии.

Предотвращение проблем N+1 и LazyInitializationException

При использовании EAGER стоит остерегаться проблемы избыточных запросов, а LAZY может вызвать исключение LazyInitializationException, если сессия Hibernate будет закрыта до загрузки данных.

Все возможности Hibernate в вашем распоряжении

Максимально используйте возможности настройки стратегии загрузки данных путем применения пакетной загрузки и других функций, предоставляемых Hibernate.

Не забывайте обновлять свои знания

Следите за последними обновлениями Hibernate, чтобы оставаться в курсе и обновлять свои навыки.

Полезные материалы

  1. Hibernate – Annotations — детальное руководство по аннотациям Hibernate.
  2. Hibernate ORM 5.4.33.Final User Guide — официальное руководство пользователя Hibernate.
  3. Лучший способ отображения связей @OneToOne с JPA и Hibernate – Vlad Mihalcea — экспертные рекомендации по маппингу @OneToOne.
  4. Чем различаются FetchType LAZY и EAGER в Java Persistence API? – Stack Overflow — обсуждение различий FetchType на Stack Overflow.
  5. Hibernate — официальный форум для обсуждений Hibernate.
  6. Example ManyToOne JoinColumn Hibernate — практические примеры использования @ManyToOne и @JoinColumn.
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Какой тип загрузки по умолчанию используется для отношений типа @OneToOne?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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