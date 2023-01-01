По умолчанию FetchType в Hibernate: One-to-One и One-to-Many

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Быстрый ответ

Java Скопировать код @OneToOne // По умолчанию: fetch = FetchType.EAGER private RelatedEntity otoEntity; @ManyToOne // По умолчанию: fetch = FetchType.EAGER private RelatedEntity mtoEntity; @OneToMany // По умолчанию: fetch = FetchType.LAZY private Set<RelatedEntity> otmEntities;

В Hibernate для отношений типа @OneToOne и @ManyToOne используется немедленная загрузка (иначе говоря, применяется стратегия жадной загрузки). Для отношений типа @OneToMany вместо этого используется отложенная загрузка (данные запрашиваются по мере необходимости).

Принципы работы с типами загрузки

Понимание последствий выбора между жадной ( EAGER ) и отложенной ( LAZY ) стратегиями загрузки крайне важно. Если вам важно как можно скорее получить доступ ко всем связанным сущностям – выбирайте стратегию EAGER . Если же вы хотите сэкономить ресурсы при первоначальной загрузке и готовы запрашивать данные по мере их нужды – воспользуйтесь стратегией LAZY .

Переопределение стратегий загрузки

Hibernate предоставляет возможность переопределить стратегии загрузки, если вас не устраивают установленные по умолчанию:

Java Скопировать код @OneToMany(fetch = FetchType.EAGER) private Set<RelatedEntity> otmEntities;

Работа с прокси

При использовании отложенной загрузки Hibernate применяет прокси, представляющие сущности. Это помогает сэкономить ресурсы, в частности, в случае редко используемых отношений One-To-One и Many-To-One .

Бережное отношение к выбору стратегии загрузки

Тщательно анализируйте и оценивайте выбранную стратегию загрузки, чтобы максимально повысить производительность вашего приложения. По умолчанию используйте LAZY загрузку и переключайтесь на EAGER только в случае наличия веской необходимости.

Настройка стратегий загрузки

Выбор подходящей стратегии загрузки — ключевой момент оптимизации. Изучите опции fetch=JOIN и fetch=SELECT , чтобы лучше понять, как можно настроить загрузку данных.

Выбор между 'join' и 'select'

При использовании fetch='JOIN' возможно принудительное обращение Hibernate к загрузке связанных сущностей даже при значении lazy='true' . С другой стороны, стратегия fetch='SELECT' позволяет обращаться к связанным сущностям отдельно, что подходит для отложенной загрузки.

Изучение тонкостей работы с Hibernate

Для глубокого понимания работы Hibernate рекомендуется изучать и пользовательское руководство, и официальную документацию.

Понимание стандартных стратегий загрузки

По умолчанию для коллекций используется стратегия загрузки select , для одиночных ассоциаций предпочтительнее join .

Визуализация

Отношений в Hibernate можно сравнить с соседями в жилом комплексе:

Markdown Скопировать код OneToOne: 🏠 = 🏠 ManyToOne: 🏘️ → 🏠 OneToMany: 🏠 → 🏘️

Стандартные типы загрузки:

Markdown Скопировать код | Связь | Загрузка по умолчанию | | ------------ | --------------------- | | One-to-One | 🚪 LAZY | | Many-to-One | 🏃 EAGER | | One-to-Many | 🚪 LAZY |

Легенда:

🏠 Это сущность

🏘️ Это коллекция сущностей

🚪 Загрузка по требованию (LAZY)

🏃 Немедленная загрузка (EAGER)

Шпаргалка для разработчика

EAGER против LAZY: выбор имеет значение

Выбор между жадной и отложенной загрузкой влияет на производительность приложения. Основывайтесь на требованиях вашего проекта и на их влиянии на производительность при выборе стратегии.

Предотвращение проблем N+1 и LazyInitializationException

При использовании EAGER стоит остерегаться проблемы избыточных запросов, а LAZY может вызвать исключение LazyInitializationException, если сессия Hibernate будет закрыта до загрузки данных.

Все возможности Hibernate в вашем распоряжении

Максимально используйте возможности настройки стратегии загрузки данных путем применения пакетной загрузки и других функций, предоставляемых Hibernate.

Не забывайте обновлять свои знания

Следите за последними обновлениями Hibernate, чтобы оставаться в курсе и обновлять свои навыки.

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