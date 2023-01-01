Улучшение внешнего вида Java Swing приложений: L&F#Java Core
Быстрый ответ
Для изменения внешнего вида и ощущения при работе с Java-приложением используйте метод
UIManager.setLookAndFeel(). В параметрах следует указать имя класса требуемого L&F. Чтобы применить системный стиль, используйте следующий код:
// Наслаждайтесь нативным стилем операционной системы
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
Если вы хотите использовать стандартный стиль Java Metal, примените следующий код:
// Надёжный и привыкший – Java Metal
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());
Обязательно поместите код в блок
try-catch для обработки исключений. Это следует сделать до инициализации графических компонентов.
Выбор подходящего стиля: варианты L&F
Java предоставляет широкие возможности для изменения интерфейса вашего приложения. В этой части статьи мы рассмотрим популярные стили, которые вы можете использовать для улучшения внешнего вида и пользовательского опыта.
Nimbus L&F: Современный стиль
Стиль Nimbus отличается гладким, современным дизайном и идеально подойдёт для придания вашему приложению актуального оформления.
// Освежите внешний вид вашего приложения до современной версии с Nimbus
UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
Перед использованием убедитесь, что ваша среда выполнения поддерживает Nimbus.
Substance L&F: Праздничный акцент
Проект Substance предлагает множество тематических вариантов, помогающих создать праздничное настроение. Просто подключите библиотеку Substance и вызовите соответствующий метод.
Web L&F: Создание трендов
стиль Web упрощает стилизацию компонентов интерфейса Swing и отличается гибкими возможностями настройки и лёгкостью интеграции.
Quaqua L&F: В стиле Mac
стиль Quaqua создан для любителей эстетики macOS X. Он обеспечивает одинаковый внешний вид приложений на различных платформах.
JGoodies L&F: Профессионал
JGoodies предлагает профессиональные решения для дизайна пользовательских интерфейсов, обеспечивая их качество и единое оформление на различных платформах, при этом уделяя внимание удобству использования.
Pluggable L&F: Универсальный выбор
Система подключаемых стилей L&F в Swing позволяет быстро менять стиль без изменений кода компонентов. Это обеспечивает гибкость и возможность оперативного реагирования на меняющиеся требования.
Open Source L&F: Разнообразие выбора
Среда Swing предлагает большой выбор открытых вариантов L&F. Проекты, такие как JTattoo, предлагают разнообразие тем и легко интегрируются с помощью jar-файлов и Maven.
Обработка исключений и учёт пользовательских предпочтений
При тестировании нового стиля L&F обращайте внимание на обработку исключений. Предусмотрите возможность для пользователя выбирать предпочитаемый стиль и сохраняйте этот выбор для будущих сессий.
Визуализация
Java Swing 🎡: ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ – предлагает АТТРАКЦИОНЫ (Компоненты)
Look & Feel 🎨: КОСТЮМЫ для Аттракционов – меняют ВНЕШНИЙ ВИД и ОЩУЩЕНИЯ.
Выбор L&F аналогичен подбору КОСТЮМОВ для аттракционов в вашем парке развлечений:
Metal 🛡️ = Ретро-фестиваль
Nimbus ⛅️ = Футуристический карнавал
System Look 👩💼👨💼 = Местная ярмарка
UIManager и ресурсы Oracle
Класс
UIManager — ваш помощник в мире разнообразия L&F в Java. Oracle предоставляет необходимые ресурсы и инструменты для детальной настройки и создания изящного пользовательского интерфейса.
WebLAF — прекрасный вариант L&F для интеграции с Swing, доступный под лицензиями GPLv3 и коммерческой на GitHub. Мир вариантов открыт для вас – выбирайте лучшее!
Полезные материалы
- Установка Look and Feel (руководство Oracle) — Подробное руководство по настройке L&F от Oracle.
- FlatLaf – Look and Feel для Swing (GitHub) — FlatLaf, стиль для Swing с поддержкой тем.
- Библиотека Look and Feel Substance (GitHub) — Substance, для быстрой настройки стилей в Swing.
- Советы по использованию Java Swing (Примеры Look and Feel) — Практические примеры и советы по настройке L&F в Java Swing.
- Настройка Look and Feel в приложениях Swing (YouTube) – Видеоурок по применению L&F к приложениям Swing.
- Как установить Look and Feel Nimbus (Stack Overflow) — Обсуждение и решения для установки L&F Nimbus.
Олеся Тарасова
Java-разработчик