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Улучшение внешнего вида Java Swing приложений: L&F
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Улучшение внешнего вида Java Swing приложений: L&F

#Java Core  
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Быстрый ответ

Для изменения внешнего вида и ощущения при работе с Java-приложением используйте метод UIManager.setLookAndFeel(). В параметрах следует указать имя класса требуемого L&F. Чтобы применить системный стиль, используйте следующий код:

Java
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// Наслаждайтесь нативным стилем операционной системы
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());

Если вы хотите использовать стандартный стиль Java Metal, примените следующий код:

Java
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// Надёжный и привыкший – Java Metal
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());

Обязательно поместите код в блок try-catch для обработки исключений. Это следует сделать до инициализации графических компонентов.

Пошаговый план для смены профессии

Выбор подходящего стиля: варианты L&F

Java предоставляет широкие возможности для изменения интерфейса вашего приложения. В этой части статьи мы рассмотрим популярные стили, которые вы можете использовать для улучшения внешнего вида и пользовательского опыта.

Nimbus L&F: Современный стиль

Стиль Nimbus отличается гладким, современным дизайном и идеально подойдёт для придания вашему приложению актуального оформления.

Java
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// Освежите внешний вид вашего приложения до современной версии с Nimbus
UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");

Перед использованием убедитесь, что ваша среда выполнения поддерживает Nimbus.

Substance L&F: Праздничный акцент

Проект Substance предлагает множество тематических вариантов, помогающих создать праздничное настроение. Просто подключите библиотеку Substance и вызовите соответствующий метод.

Web L&F: Создание трендов

стиль Web упрощает стилизацию компонентов интерфейса Swing и отличается гибкими возможностями настройки и лёгкостью интеграции.

Quaqua L&F: В стиле Mac

стиль Quaqua создан для любителей эстетики macOS X. Он обеспечивает одинаковый внешний вид приложений на различных платформах.

JGoodies L&F: Профессионал

JGoodies предлагает профессиональные решения для дизайна пользовательских интерфейсов, обеспечивая их качество и единое оформление на различных платформах, при этом уделяя внимание удобству использования.

Pluggable L&F: Универсальный выбор

Система подключаемых стилей L&F в Swing позволяет быстро менять стиль без изменений кода компонентов. Это обеспечивает гибкость и возможность оперативного реагирования на меняющиеся требования.

Open Source L&F: Разнообразие выбора

Среда Swing предлагает большой выбор открытых вариантов L&F. Проекты, такие как JTattoo, предлагают разнообразие тем и легко интегрируются с помощью jar-файлов и Maven.

Обработка исключений и учёт пользовательских предпочтений

При тестировании нового стиля L&F обращайте внимание на обработку исключений. Предусмотрите возможность для пользователя выбирать предпочитаемый стиль и сохраняйте этот выбор для будущих сессий.

Визуализация

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Java Swing 🎡: ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ – предлагает АТТРАКЦИОНЫ (Компоненты)

Look & Feel 🎨: КОСТЮМЫ для Аттракционов – меняют ВНЕШНИЙ ВИД и ОЩУЩЕНИЯ.
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Выбор L&F аналогичен подбору КОСТЮМОВ для аттракционов в вашем парке развлечений:

Metal 🛡️ = Ретро-фестиваль
Nimbus ⛅️ = Футуристический карнавал
System Look 👩‍💼👨‍💼 = Местная ярмарка

UIManager и ресурсы Oracle

Класс UIManager — ваш помощник в мире разнообразия L&F в Java. Oracle предоставляет необходимые ресурсы и инструменты для детальной настройки и создания изящного пользовательского интерфейса.

WebLAF — прекрасный вариант L&F для интеграции с Swing, доступный под лицензиями GPLv3 и коммерческой на GitHub. Мир вариантов открыт для вас – выбирайте лучшее!

Полезные материалы

  1. Установка Look and Feel (руководство Oracle) — Подробное руководство по настройке L&F от Oracle.
  2. FlatLaf – Look and Feel для Swing (GitHub) — FlatLaf, стиль для Swing с поддержкой тем.
  3. Библиотека Look and Feel Substance (GitHub) — Substance, для быстрой настройки стилей в Swing.
  4. Советы по использованию Java Swing (Примеры Look and Feel) — Практические примеры и советы по настройке L&F в Java Swing.
  5. Настройка Look and Feel в приложениях Swing (YouTube) – Видеоурок по применению L&F к приложениям Swing.
  6. Как установить Look and Feel Nimbus (Stack Overflow) — Обсуждение и решения для установки L&F Nimbus.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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