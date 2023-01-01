Улучшение внешнего вида Java Swing приложений: L&F

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для изменения внешнего вида и ощущения при работе с Java-приложением используйте метод UIManager.setLookAndFeel() . В параметрах следует указать имя класса требуемого L&F. Чтобы применить системный стиль, используйте следующий код:

Java Скопировать код // Наслаждайтесь нативным стилем операционной системы UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());

Если вы хотите использовать стандартный стиль Java Metal, примените следующий код:

Java Скопировать код // Надёжный и привыкший – Java Metal UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());

Обязательно поместите код в блок try-catch для обработки исключений. Это следует сделать до инициализации графических компонентов.

Выбор подходящего стиля: варианты L&F

Java предоставляет широкие возможности для изменения интерфейса вашего приложения. В этой части статьи мы рассмотрим популярные стили, которые вы можете использовать для улучшения внешнего вида и пользовательского опыта.

Nimbus L&F: Современный стиль

Стиль Nimbus отличается гладким, современным дизайном и идеально подойдёт для придания вашему приложению актуального оформления.

Java Скопировать код // Освежите внешний вид вашего приложения до современной версии с Nimbus UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");

Перед использованием убедитесь, что ваша среда выполнения поддерживает Nimbus.

Substance L&F: Праздничный акцент

Проект Substance предлагает множество тематических вариантов, помогающих создать праздничное настроение. Просто подключите библиотеку Substance и вызовите соответствующий метод.

Web L&F: Создание трендов

стиль Web упрощает стилизацию компонентов интерфейса Swing и отличается гибкими возможностями настройки и лёгкостью интеграции.

Quaqua L&F: В стиле Mac

стиль Quaqua создан для любителей эстетики macOS X. Он обеспечивает одинаковый внешний вид приложений на различных платформах.

JGoodies L&F: Профессионал

JGoodies предлагает профессиональные решения для дизайна пользовательских интерфейсов, обеспечивая их качество и единое оформление на различных платформах, при этом уделяя внимание удобству использования.

Pluggable L&F: Универсальный выбор

Система подключаемых стилей L&F в Swing позволяет быстро менять стиль без изменений кода компонентов. Это обеспечивает гибкость и возможность оперативного реагирования на меняющиеся требования.

Open Source L&F: Разнообразие выбора

Среда Swing предлагает большой выбор открытых вариантов L&F. Проекты, такие как JTattoo, предлагают разнообразие тем и легко интегрируются с помощью jar-файлов и Maven.

Обработка исключений и учёт пользовательских предпочтений

При тестировании нового стиля L&F обращайте внимание на обработку исключений. Предусмотрите возможность для пользователя выбирать предпочитаемый стиль и сохраняйте этот выбор для будущих сессий.

Визуализация

Markdown Скопировать код Java Swing 🎡: ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ – предлагает АТТРАКЦИОНЫ (Компоненты) Look & Feel 🎨: КОСТЮМЫ для Аттракционов – меняют ВНЕШНИЙ ВИД и ОЩУЩЕНИЯ.

Markdown Скопировать код Выбор L&F аналогичен подбору КОСТЮМОВ для аттракционов в вашем парке развлечений: Metal 🛡️ = Ретро-фестиваль Nimbus ⛅️ = Футуристический карнавал System Look 👩‍💼👨‍💼 = Местная ярмарка

UIManager и ресурсы Oracle

Класс UIManager — ваш помощник в мире разнообразия L&F в Java. Oracle предоставляет необходимые ресурсы и инструменты для детальной настройки и создания изящного пользовательского интерфейса.

WebLAF — прекрасный вариант L&F для интеграции с Swing, доступный под лицензиями GPLv3 и коммерческой на GitHub. Мир вариантов открыт для вас – выбирайте лучшее!

Полезные материалы