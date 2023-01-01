Volatile и Atomic в Java: обеспечение атомарности операций#Java Core #Потоки Java #JVM и память
Быстрый ответ
В Java ключевое слово
volatile обеспечивает немедленное отражение изменений переменной в основной памяти, тем самым поддерживая актуальность данных во всех потоках. Однако,
volatile не способно решить проблему неатомарных операций, таких как, например, инкремент, который предполагает одновременное чтение и запись переменной.
Атомарные классы, вроде
AtomicInteger, создаются специально для реализации сложных операций в многопоточной среде, чтобы избежать проблемы состояния гонки:
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
AtomicInteger atomicCounter = new AtomicInteger(0);
// Атомарное увеличение счетчика
int newValue = atomicCounter.incrementAndGet();
// Java работает безупречно, как меткий стрелок.
Метод
incrementAndGet() позволяет увеличивать счетчик без блокировок, гарантируя точность операции даже при параллельном доступе потоков.
Разбираемся с видимостью и атомарностью
Понимание концепций видимости и атомарности критически важно при создании надежных многопоточных приложений на Java. Переменные, помеченные ключевым словом
volatile, обновляются в реальном времени для всех потоков:
volatile int sharedVariable = 0;
// Это следует представить как бегущую строку с новостями в социальной сети.
Но если два потока одновременно попытаются изменить такую переменную, это может привести к потере данных из-за условий гонки.
В свою очередь,
AtomicInteger и другие атомарные классы из пакета
java.util.concurrent.atomic реализуют потокобезопасные операции с помощью механизма compare-and-set (CAS):
AtomicInteger atomicVariable = new AtomicInteger(0);
// Внутренняя "магия" Java для обеспечения целостности данных.
Благодаря CAS, операции, увеличивающие значение переменной
atomicVariable, не конфликтуют между собой.
Когда применять volatile
Переменные с модификатором
volatile имеют следующие преимущества:
Гарантированная видимость памяти и соблюдение последовательности happen-before, что актуально при чтении свежих данных.
Предотвращение перестановки инструкций в многопоточной среде, что может повысить производительность.
При этом стоит знать ограничения:
Volatileне подойдет для составных операций, требующих атомарности.
Для 64-битных чисел (
long,
double) использование
volatileнеобходимо для атомарности чтения и записи, иначе операции могут быть двухэтапными.
Принцип действия атомарных переменных
Классы из набора
Atomic, например
AtomicInteger, предоставляют целый ряд атомарных операций:
getAndSet()
getAndIncrement()
getAndDecrement()
incrementAndGet()
Эти методы позволяют управлять состоянием объектов без блокировок, что обычно обязательно для такого рода операций, и корректно контролировать состояние объекта благодаря операции
compareAndSet(expectedValue, updateValue), что ценно для неблокирующих алгоритмов.
Визуализация
Вот наглядное сравнение:
|Динозавр
|Характеристика
|Аналог в Java
|Стегозавр
|🍃
|Миролюбив, но уязвим без защиты
|
volatile
|Тираннозавр Рекс
|🍖✴️
|Мощный и неотразим
|
atomic
Стегозавр (
volatile) — это миролюбивое животное, спокойно гуляющее и беззаботно жующее траву, но потенциально уязвимое при общении с другими "сородичами".
Тираннозавр Рекс (
atomic) — это царь динозавров, могущественный хищник, решающий любые задачи, точно так же атомарные операции обеспечивают целостность и безопасность операций в потоках.
// ПРИМЕР С ДИНОЗАВРАМИ
- 🦕🦕🦕 (Возможны проблемы)
🍃 ⬅️ `volatile`
- 🦖🦖🦖 (Абсолютное доминирование)
🍖✴️ ⬅️ `atomic`
Выбор между двумя вариантами
Необходимость в использовании
volatile или
Atomic зависит от конкретной ситуации:
Для управления простыми флагами сгодится
volatile.
Для сложных операций, таких как
i++, в многопоточной среде безопасней выбрать
Atomic.
Нужно помнить, что атомарные операции требуют больше ресурсов по сравнению с
volatile из-за их сложной реализации.
Ловушки и подводные камни
При использовании
volatile и атомарных переменных существует несколько моментов, которые стоит учесть:
Ложное разделение: атомарным переменным может угрожать данная проблема, если они неизолированы на уровне кеш-линий процессора.
Избыточность памяти: Объекты
Atomicтребуют больше памяти, что может быть важно при работе с большими массивами.
Сборка мусора: частое использование атомарных объектов увеличивает нагрузку на сборщика мусора.
Изучение механизма работы
volatile и атомарных операций поможет укрепить ваш технический арсенал для реализации неблокирующих алгоритмов и понимания механизмов работы CAS-циклов.
Полезные материалы
- Атомарные операции (Учебные материалы Java™)
- В чем разница между atomic/volatile/synchronized? – Stack Overflow
- java.util.concurrent.atomic (Платформа Java SE 8 )
- Ключевое слово synchronized в Java: использование блокировок
- Учебник по многопоточности и параллельным вычислениям в Java
- Механическая симпатия
Олеся Тарасова
Java-разработчик