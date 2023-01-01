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Volatile и Atomic в Java: обеспечение атомарности операций
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Volatile и Atomic в Java: обеспечение атомарности операций

#Java Core  #Потоки Java  #JVM и память  
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Быстрый ответ

В Java ключевое слово volatile обеспечивает немедленное отражение изменений переменной в основной памяти, тем самым поддерживая актуальность данных во всех потоках. Однако, volatile не способно решить проблему неатомарных операций, таких как, например, инкремент, который предполагает одновременное чтение и запись переменной.

Атомарные классы, вроде AtomicInteger, создаются специально для реализации сложных операций в многопоточной среде, чтобы избежать проблемы состояния гонки:

Java
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import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

AtomicInteger atomicCounter = new AtomicInteger(0);

// Атомарное увеличение счетчика
int newValue = atomicCounter.incrementAndGet();
// Java работает безупречно, как меткий стрелок.

Метод incrementAndGet() позволяет увеличивать счетчик без блокировок, гарантируя точность операции даже при параллельном доступе потоков.

Пошаговый план для смены профессии

Разбираемся с видимостью и атомарностью

Понимание концепций видимости и атомарности критически важно при создании надежных многопоточных приложений на Java. Переменные, помеченные ключевым словом volatile, обновляются в реальном времени для всех потоков:

Java
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volatile int sharedVariable = 0;
// Это следует представить как бегущую строку с новостями в социальной сети.

Но если два потока одновременно попытаются изменить такую переменную, это может привести к потере данных из-за условий гонки.

В свою очередь, AtomicInteger и другие атомарные классы из пакета java.util.concurrent.atomic реализуют потокобезопасные операции с помощью механизма compare-and-set (CAS):

Java
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AtomicInteger atomicVariable = new AtomicInteger(0);
// Внутренняя "магия" Java для обеспечения целостности данных.

Благодаря CAS, операции, увеличивающие значение переменной atomicVariable, не конфликтуют между собой.

Когда применять volatile

Переменные с модификатором volatile имеют следующие преимущества:

  • Гарантированная видимость памяти и соблюдение последовательности happen-before, что актуально при чтении свежих данных.

  • Предотвращение перестановки инструкций в многопоточной среде, что может повысить производительность.

При этом стоит знать ограничения:

  • Volatile не подойдет для составных операций, требующих атомарности.

  • Для 64-битных чисел (long, double) использование volatile необходимо для атомарности чтения и записи, иначе операции могут быть двухэтапными.

Принцип действия атомарных переменных

Классы из набора Atomic, например AtomicInteger, предоставляют целый ряд атомарных операций:

  • getAndSet()
  • getAndIncrement()
  • getAndDecrement()
  • incrementAndGet()

Эти методы позволяют управлять состоянием объектов без блокировок, что обычно обязательно для такого рода операций, и корректно контролировать состояние объекта благодаря операции compareAndSet(expectedValue, updateValue), что ценно для неблокирующих алгоритмов.

Визуализация

Вот наглядное сравнение:

Динозавр Характеристика Аналог в Java
Стегозавр 🍃 Миролюбив, но уязвим без защиты volatile
Тираннозавр Рекс 🍖✴️ Мощный и неотразим atomic

Стегозавр (volatile) — это миролюбивое животное, спокойно гуляющее и беззаботно жующее траву, но потенциально уязвимое при общении с другими "сородичами".

Тираннозавр Рекс (atomic) — это царь динозавров, могущественный хищник, решающий любые задачи, точно так же атомарные операции обеспечивают целостность и безопасность операций в потоках.

Markdown
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// ПРИМЕР С ДИНОЗАВРАМИ
- 🦕🦕🦕 (Возможны проблемы)
   🍃               ⬅️ `volatile`
- 🦖🦖🦖 (Абсолютное доминирование)
   🍖✴️              ⬅️ `atomic`

Выбор между двумя вариантами

Необходимость в использовании volatile или Atomic зависит от конкретной ситуации:

  • Для управления простыми флагами сгодится volatile.

  • Для сложных операций, таких как i++, в многопоточной среде безопасней выбрать Atomic.

Нужно помнить, что атомарные операции требуют больше ресурсов по сравнению с volatile из-за их сложной реализации.

Ловушки и подводные камни

При использовании volatile и атомарных переменных существует несколько моментов, которые стоит учесть:

  • Ложное разделение: атомарным переменным может угрожать данная проблема, если они неизолированы на уровне кеш-линий процессора.

  • Избыточность памяти: Объекты Atomic требуют больше памяти, что может быть важно при работе с большими массивами.

  • Сборка мусора: частое использование атомарных объектов увеличивает нагрузку на сборщика мусора.

Изучение механизма работы volatile и атомарных операций поможет укрепить ваш технический арсенал для реализации неблокирующих алгоритмов и понимания механизмов работы CAS-циклов.

Полезные материалы

  1. Атомарные операции (Учебные материалы Java™)
  2. В чем разница между atomic/volatile/synchronized? – Stack Overflow
  3. java.util.concurrent.atomic (Платформа Java SE 8 )
  4. Ключевое слово synchronized в Java: использование блокировок
  5. Учебник по многопоточности и параллельным вычислениям в Java
  6. Механическая симпатия
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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