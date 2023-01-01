Обработка null в ResultSet Java: проверка и приведение типов#Java Core #Java Web #Ошибки Java
Быстрый ответ
При обращении к возможным
null-значениям при извлечении целых чисел из
ResultSet, немедленно после чтения данных применяйте метод
wasNull():
int value = rs.getInt("column_name");
if (rs.wasNull()) {
// Внимание! Значение равно SQL NULL
} else {
// Отлично! У нас есть реальное значение
}
Не забывайте: Сначала получите значение методом
getInt(), а затем сразу проверьте его на
null, вызвав
wasNull().
Детальный разбор обработки null
Проблема обработки
null возникает, когда мы работаем с
ResultSet и извлекаем примитивные типы данных. Коварный момент состоит в том, что метод
getInt() возвращает 0, если поле имеет значение
null. Это может запутать, особенно если 0 — валидное значение в вашем наборе данных. Вызов метода
wasNull() сразу после
getInt() помогает отличить реальный 0 от
null.
В определённых ситуациях вы можете использовать запасные значения для случаев, когда столкнётесь с
null. Тернарная операция в сочетании с методом
getObject() может оказаться полезной:
Integer valueObj = (Integer) rs.getObject("column_name");
int value = valueObj != null ? valueObj : defaultValue; // defaultValue — это заранее определённое int-значение
Если вы используете
getObject(), убедитесь в совместимости типов, чтобы избежать
ClassCastException.
Сокращение кода с помощью утилитарных методов
Чтобы сделать код более чистым и легким для переиспользования, вы можете создать уtility метод, который будет производить проверку на
null:
public Integer retrieveNullableInt(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException {
Integer value = (Integer) rs.getObject(columnName);
return value != null ? value : null; // 'null' можно заменить на значение по умолчанию, если требуется
}
Такие утилиты позволяют извлекать целые числа единообразно и независимо от контекста в вашем приложении.
Визуализация
Аналогией проверки целочисленного значения на
null в
ResultSet может служить проверка наличия письма в почтовом ящике:
ResultSet почтовыйЯщик = 📥
INT письмо = ✉️
Проверяем: почтовыйЯщик.getInt("письмо") ❓
Если ли письмо ✉️ или ящик пуст (null) 🕳️?
Словно вы проверяете свой реальный почтовый ящик:
int value = почтовыйЯщик.getInt("письмо");
boolean письмоОтсутствует = почтовыйЯщик.wasNull(); // 👀 Смотрим внутрь ящика
Результаты аналогии:
value: реальное письмо ✉️ или 0 по умолчанию ❔
письмоОтсутствует: 👍 письмо есть, когда `false`, 👎 ящик пуст (null), когда `true`
Решения для различных типов данных и замещения null
В редких, но вполне возможных ситуациях столбец может содержать разные типы данных. Метод
getObject() поможет вам адаптироваться к таким условиям:
Object columnValue = rs.getObject("column_name");
if (columnValue == null) {
// Null – что делаем?
} else if (columnValue instanceof Integer) {
int intValue = (Integer) columnValue; // Обрабатываем intValue, если это возможно
} else {
// Сюрприз! Значение не относится к типу int, разбираемся с этим случаем
}
Этот метод обеспечит безопасную по типам работу с разнообразием данных и
null.
Как работать с NULL
Если ваши бизнес-процессы предполагают специфические действия в случае обнаружения
null, вы можете настроить поведение в соответствии со своими требованиями:
int value = rs.getInt("column_name");
if (rs.wasNull()) {
value = computeDefaultValue(); // Метод для получения значения по умолчанию
nullAlert(); // Метод для сигнализации о обнаружении null
}
Методы
computeDefaultValue() и
nullAlert() можно настроить под конкретные требования вашего приложения.
Полезные материалы
- ResultSet (Java Platform SE 8 ) — официальная документация Java SE 8 по
ResultSet.
- Checking for a null int value from a Java ResultSet – Stack Overflow — советы от экспертов и признанные сообществом подходы к обработке
null intв JDBC.
- Retrieving and Modifying Values from Result Sets (The Java™ Tutorials > JDBC Database Access > JDBC Basics) — официальное руководство Java по извлечению и модификации значений из
ResultSet.
- JDBC ResultSet — пошаговое руководство по работе с
ResultSetи управлению nullable значениями.
- Just a moment... — всеобъемлющее руководство от Baeldung по работе с NULL значениями в JDBC
ResultSet.
Рустам Мельников
Java-инженер