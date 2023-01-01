Добавление значений в List<? extends Number> в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Java Скопировать код List<Number> numbers = new ArrayList<>(); numbers.add(42); // Integer, отсылка к главному вопросу жизни, Вселенной и всего остального... numbers.add(3.14); // Double, ведь число Пи любит каждый, не так ли? List<? extends Number> readOnlyNumbers = numbers;

Для начала создайте List<Number> , позволяющий добавлять числа, а затем приведите его к List<? extends Number> , чтобы ограничиться операциями только для чтения. Этот подход обеспечивает полиморфизм и гарантирует, что список может содержать любые подтипы Number, при это обеспечивая типовую безопасность.

Особенности подстановочных символов и обход ограничений

Неизменяемость List<? extends Number>

Список List<? extends Number> запрещает добавление элементов, поскольку во время выполнения Java не может определить, какой именно подтип должен быть использован. Необходимо учитывать этот факт в работе со списком.

Стратегии добавления в список

Рассмотрите использование List<Number> или List<? super Number> , которые предоставляют большую гибкость для добавления объектов класса Number или его подклассов, сохраняя при этом преимущества использования обобщенных типов.

Копирование элементов с помощью Collections.copy()

Метод Collections.copy() отлично подходит для работы с подстановочными символами и позволяет копировать элементы из совместимых списков, устраняя ограничения использования обобщений.

Работа с ключевым словом

Гибкость при добавлении элементов

Использование List<? super Number> предоставляет возможность добавлять любые подклассы Number, делая его идеальным для записи, но оно не ограничено определенным подтипом.

Java Скопировать код List<Object> objects = new ArrayList<>(); List<? super Number> superNumbers = objects; superNumbers.add(42); // Integer, в данном контексте – настоящий супергерой superNumbers.add(3.1415f); // Float, поскольку точность важна

Ограничения при работе с super

Использование List<? super T> прекрасно подходит для записи значений, однако может вызвать сложности при чтении, поскольку все значения будут рассматриваться как объекты класса Object. Здесь стоит найти баланс между гибкостью и удобством использования.

Визуализация

Представьте, что List<? extends Number> – это набор ячеек для определенных форм. Каждая ячейка принимает только объекты своей формы:

Markdown Скопировать код 🔲 /🔼🔽\ ____|____ | | | 🟡🟥🟦 | |_________|

Например:



🟥 (Float)

🟦 (Double)

Markdown Скопировать код Вы можете спустить блок (число) **вниз** в подходящую ячейку... _______ 🔲|___🟦___| /🔼🔽\ {...} // <- Здесь список принимает только объекты Double. ... Однако ни одна другая форма не подойдет, как упрямый осел.

Таким образом, List<? extends Number> – это эгоистичная структура, которая может "смахнуть" вас в сторону, если вы попытаетесь добавить в нее несоответствующий подтип!

Как избежать распространенных проблем

Безопасность операций

Избегайте небезопасных преобразований типов или методов, обходящих проверки типов. Это часто приводит к ошибкам во время выполнения. Помните, что типовая безопасность – это одна из ключевых особенностей Java.

Точность объявления

Выберите List<Number> , если вы планируете управлять содержимым списка. Это поможет избежать ошибок типа capture#1-of ? extends Number и обеспечит возможность чтения и записи.

Осторожность при инициализации

Вы можете задать значения для List<? extends Number> в момент его инициализации. После этого список станет неизменяемым, что гарантирует сохранение его типовой чистоты.

Полезные материалы