Добавление значений в List<? extends Number> в Java#Java Core #Ошибки Java #Коллекции Java
Быстрый ответ
List<Number> numbers = new ArrayList<>();
numbers.add(42); // Integer, отсылка к главному вопросу жизни, Вселенной и всего остального...
numbers.add(3.14); // Double, ведь число Пи любит каждый, не так ли?
List<? extends Number> readOnlyNumbers = numbers;
Для начала создайте
List<Number>, позволяющий добавлять числа, а затем приведите его к
List<? extends Number>, чтобы ограничиться операциями только для чтения. Этот подход обеспечивает полиморфизм и гарантирует, что список может содержать любые подтипы Number, при это обеспечивая типовую безопасность.
Особенности подстановочных символов и обход ограничений
Неизменяемость
List<? extends Number>
Список
List<? extends Number> запрещает добавление элементов, поскольку во время выполнения Java не может определить, какой именно подтип должен быть использован. Необходимо учитывать этот факт в работе со списком.
Стратегии добавления в список
Рассмотрите использование
List<Number> или
List<? super Number>, которые предоставляют большую гибкость для добавления объектов класса Number или его подклассов, сохраняя при этом преимущества использования обобщенных типов.
Копирование элементов с помощью
Collections.copy()
Метод
Collections.copy() отлично подходит для работы с подстановочными символами и позволяет копировать элементы из совместимых списков, устраняя ограничения использования обобщений.
Работа с ключевым словом
Гибкость при добавлении элементов
Использование
List<? super Number> предоставляет возможность добавлять любые подклассы Number, делая его идеальным для записи, но оно не ограничено определенным подтипом.
List<Object> objects = new ArrayList<>();
List<? super Number> superNumbers = objects;
superNumbers.add(42); // Integer, в данном контексте – настоящий супергерой
superNumbers.add(3.1415f); // Float, поскольку точность важна
Ограничения при работе с
super
Использование
List<? super T> прекрасно подходит для записи значений, однако может вызвать сложности при чтении, поскольку все значения будут рассматриваться как объекты класса Object. Здесь стоит найти баланс между гибкостью и удобством использования.
Визуализация
Представьте, что
List<? extends Number> – это набор ячеек для определенных форм. Каждая ячейка принимает только объекты своей формы:
🔲
/🔼🔽\
____|____
| |
| 🟡🟥🟦 |
|_________|
Например:
- 🟥 (Float)
- 🟦 (Double)
Вы можете спустить блок (число) **вниз** в подходящую ячейку...
_______
🔲|___🟦___|
/🔼🔽\
{...} // <- Здесь список принимает только объекты Double.
... Однако ни одна другая форма не подойдет, как упрямый осел.
Таким образом,
List<? extends Number> – это эгоистичная структура, которая может "смахнуть" вас в сторону, если вы попытаетесь добавить в нее несоответствующий подтип!
Как избежать распространенных проблем
Безопасность операций
Избегайте небезопасных преобразований типов или методов, обходящих проверки типов. Это часто приводит к ошибкам во время выполнения. Помните, что типовая безопасность – это одна из ключевых особенностей Java.
Точность объявления
Выберите
List<Number>, если вы планируете управлять содержимым списка. Это поможет избежать ошибок типа capture#1-of ? extends Number и обеспечит возможность чтения и записи.
Осторожность при инициализации
Вы можете задать значения для
List<? extends Number> в момент его инициализации. После этого список станет неизменяемым, что гарантирует сохранение его типовой чистоты.
Полезные материалы
- Дженерики с подстановочными символами (The Java™ Tutorials > Бонус > Дженерики) — официальное руководство Oracle по использованию подстановочных символов в дженериках.
- Урок: Дженерики (Обновлено) (The Java™ Tutorials > Изучение языка Java) – полный гайд по дженерикам в Java от Oracle.
- java – Что такое PECS (Producer Extends Consumer Super)? – Stack Overflow – дискуссия о применении PECS в дженериках в сообществе разработчиков.
- AngelikaLanger.com – ЧаВо о Дженериках Java – Часто Задаваемые Вопросы – Тренинги/Консультации Ангелики Лангер — подробный FAQ о дженериках Java от Ангелики Лангер.
- Effective Java, 3rd Edition [Book] — авторитетное издание о лучших практиках в Java, включая дженерики.
- Подстановочные символы в Java – GeeksforGeeks — обучающая статья, объясняющая подстановочные символы в дженериках Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик