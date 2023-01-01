Правильное именование getter и setter для boolean в Java

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Быстрый ответ

Применяйте префикс 'is' для геттеров булевых полей в Java:

Java Скопировать код private boolean active; public boolean isActive() { // Префикс 'is' следует общей конвенции! return active; } // И для сеттера сохраняйте стандарты public void setActive(boolean active) { // Чётко и понятно! this.active = active; }

Если применение is кажется неподходящим, рассмотрите альтернативные варианты — has , can , should :

Java Скопировать код private boolean hasAccount; public boolean hasAccount() { // Полностью соответствует смыслу return hasAccount; } public void setHasAccount(boolean hasAccount) { // Логично и понятно this.hasAccount = hasAccount; }

Ясность коммуникации важнее строгих правил.

Анализ контекста: Как выбрать префикс?

Применение 'is', 'has', 'can', 'should'

Префикс зависит от значения булевого поля. Рассмотрим примеры:

Существование или владение : Если имеется поле hasLicense , то public boolean hasLicense() будет уместно.

: Если имеется поле , то будет уместно. Способность : Для поля canDoTask идеально подходит public boolean canDoTask() .

: Для поля идеально подходит . Рекомендация: Поле shouldContinue обозначает целесообразность, поэтому public boolean shouldContinue() великолепно подходит.

Грамотный выбор префикса повышает понимание кода и улучшает его читаемость.

Как усовершенствовать именование полей и методов

Избегайте злоупотребления 'is'

Не подойдёт isIsAvailable() для поля isAvailable , не так ли?

Java Скопировать код // Выглядит нелепо private boolean isAvailable; public boolean isIsAvailable() { // Не самый лучший вариант return isAvailable; }

Лучше назвать поле available и метод isAvailable() .

Распространённые ошибки и способы избежать их

Избегайте абстрактных имен

Применяйте конкретные названия вместо путаницы, как status или flag . Вместо isStatus лучше isOrderConfirmed .

Учёт различий между классами-обёртками и примитивами

При работе с Boolean и boolean , учтите различия:

Java Скопировать код private Boolean isActive; // Объектный тип Boolean public Boolean getActive() { // Для класса-обёртки используется 'get' return isActive; } private boolean active; // Примитивный тип public boolean isActive() { // Для примитивного типа подходит 'is' return active; }

Визуализация

В Java булевые поля функционируют как выключатели в доме:

Действие Метод 💡 Проверить свет isLightOn() 🔛 Включить свет setLightOn() 🔚 Выключить свет setLightOff()

is — это индикатор необходимости в свете.

— это необходимости в свете. set — регулятор света.

🏡 До: isLightOn() -> 💡Нет, 🏡 После: setLightOn(true) -> 💡Теперь светло!

'Функциональная' сторона программирования: Дополнительные советы

Согласованность важна при работе в команде

Важно согласовать правила именования методов в команде. Это сократит путаницу и освободит время для перерывов!

Для авторов библиотек: Четкость — ключ к успеху

Если вы разрабатываете API или библиотеку, стремитесь к интуитивно понятному интерфейсу. Взаимодействие с кодом должно быть комфортным.

Тестируйте геттеры, чтобы избежать ошибок

Геттеры для булевых полей активно используются в модульных тестах. Чем понятнее имена методов, тем проще тестировать их.

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