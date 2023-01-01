Решение проблемы десериализации enum в Java с Jackson

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Быстрый ответ

Для выполнения операций сериализации и десериализации перечислений (enum) в Jackson применяются аннотации @JsonValue и @JsonCreator . Аннотация @JsonValue отмечает метод, возвращающий значение для сериализации, в то время как @JsonCreator используется для статического метода, который восстанавливает перечисление из его сериализованной формы:

Java Скопировать код public enum Type { YES("Y"), NO("N"); private final String code; Type(String code) { this.code = code; } @JsonValue public String getCode() { return code; } @JsonCreator public static Type fromCode(String code) { return Arrays.stream(Type.values()) .filter(type -> type.code.equals(code)) .findFirst() .orElseThrow(() -> new IllegalStateException("Нераспознанный код: " + code)); } }

Данный пример демонстрирует, что значение Type.YES будет сериализовано как "Y" и, в свою очередь, десериализовано из "Y" в Type.YES .

Регистр, проверка на ошибки и прочие особенности

При наличии нестандартных правил привязки перечислений или в случае, когда JSON не учитывает регистр, можно создать Map для регистронезависимой десериализации.

Java Скопировать код public static Type forValue(String code) { return stringToEnumMap.get(StringUtils.lowerCase(code)); }

Также стоит задуматься об обработке неожиданных значений в сериализаторе. Вы можете предусмотреть возврат null из метода toValue() или выброс исключения.

Пользовательские сериализаторы/десериализаторы: делайте по-своему!

Для более точного контроля над процессами сериализации и десериализации вы можете использовать свои собственные классы сериализаторов и десериализаторов. Это позволяет реализовывать более сложную логику и обеспечивает гибкость при работе с нестандартными формами перечислений.

Java Скопировать код public class MySerializer extends StdSerializer<MyEnum> { public MySerializer() { super(MyEnum.class); } @Override public void serialize(MyEnum value, JsonGenerator gen, SerializerProvider provider) throws IOException { gen.writeString(value.getCustomString()); } }

С версии Jackson 2.6 можно использовать аннотацию @JsonProperty для определения имени каждого значения перечисления при сериализации.

Java Скопировать код public enum Role { @JsonProperty("Admin") ADMINISTRATOR, @JsonProperty("Janitor") SUPER_USER }

Крайние случаи: возвращение Enum!

При работе с перечислениями, имеющими дополнительные характеристики, или когда необходима полиморфная десериализация, настройте ваши решения таким образом, чтобы Jackson мог корректно их обработать.

Для обработки неопределённых или устаревших значений перечислений можно использовать аннотацию @JsonEnumDefaultValue .

Визуализация

Работа с сериализацией/десериализацией перечислений в Jackson напоминает работу с конструктором LEGO:

Markdown Скопировать код Блок (🟨 Enum) - Блок A (🟥 Индикатор) - Блок B (🟩 Основное содержание) - Блок C (🟦 Завершение)

Сериализация аналогична разбиранию конструктора:

Java Скопировать код @JsonValue public String toJson() { return name().toLowerCase(Locale.ROOT); }

После этого 🟦 преобразуется в JSON в виде "завершение" .

Десериализация — это сборка конструктора обратно:

Java Скопировать код @JsonCreator public static Dish fromJson(String jsonValue) { return Dish.valueOf(jsonValue.toUpperCase(Locale.ROOT)); }

Таким образом, "завершение" вновь становится 🟦.

К размышлению: хорошее, плохое и ужасное

Настройка ObjectMapper

Настройте ObjectMapper , чтобы глобально управлять обработкой перечислений в вашем приложении.

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.enable(SerializationFeature.WRITE_ENUMS_USING_TO_STRING);

Логика десериализации

Логика десериализации должна быть готова к эффективной работе с разнообразными данными, обеспечивая таким образом надёжность всего приложения.

Правильная работа!

Убедитесь, что ваши сериализаторы/десериализаторы совместимы с используемыми версиями Java и Jackson.

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