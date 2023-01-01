Управление программной клавиатурой в Android: показ и скрытие

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы скрыть клавиатуру, используйте метод hideSoftInputFromWindow класса InputMethodManager с windowToken ваших элементов управления:

Java Скопировать код InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); if (imm != null) { imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0); }

Чтобы отобразить клавиатуру, вызовите метод showSoftInput , указав соответствующий элемент:

Java Скопировать код InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); if (imm != null) { imm.showSoftInput(view, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT); }

Помните, что для выполнения этих операций элемент должен быть в фокусе.

Улучшенное управление виртуальной клавиатурой

Изучим продвинутые методы управления виртуальной клавиатурой:

Использование Runnable

Запуск Runnable в методе onResume обеспечивает надёжное отображение клавиатуры:

Java Скопировать код @Override protected void onResume() { super.onResume(); myEditText.post(() -> { myEditText.requestFocus(); // Отвлекаем внимание InputMethodManager mgr = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); mgr.showSoftInput(myEditText, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT); // Магия в действии! }); }

Фокус на EditText

Напоминаем о важных моментах:

Добавьте android:focusableInTouchMode="true" для EditText в XML-разметке. Это важно!

для в XML-разметке. Это важно! Программно вызовите myEditText.requestFocus(); . Концентрированность – залог успеха!

InputMethodManager – дирижер клавиатуры

Всегда проверяйте InputMethodManager на null . Не забывайте о резервном пути:

Java Скопировать код InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); if (imm != null) { // Готовимся к действию! imm.showSoftInput(view, 0); // Или ко исполнению imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0); }

Настройка файла AndroidManifest.xml

Для управления поведением клавиатуры при изменении ориентации экрана сконфигурируйте ваш AndroidManifest.xml :

xml Скопировать код <activity android:name=".MyActivity" android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateHidden" />

Гибкое управление через пользовательские view

Если вы используете пользовательские представления (view), примените метод onFinishInflate() , чтобы управлять клавиатурой как профессионал.

Переключение состояния клавиатуры: раскройте новые возможности

Иногда вам просто нужно переключить состояние клавиатуры:

Java Скопировать код InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); if (imm != null) { // Переключаем состояние! imm.toggleSoftInput(InputMethodManager.SHOW_FORCED, 0); // И переключаем обратно: imm.toggleSoftInput(0, InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS); }

Визуализация

Метод showSoftInput открывает клавиатуру:

Java Скопировать код InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); imm.showSoftInput(view, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);

Это как приглашение гостей входить (👋📲).

Метод hideSoftInputFromWindow закрывает клавиатуру:

Java Скопировать код imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0);

На таком вежливом прощании закончиваем наше общение (👋🚪🔒).

Подготовка и открытие клавиатуры

Не спешите показывать клавиатуру до того, как view будет готов:

Java Скопировать код editText.post(() -> { editText.requestFocus(); InputMethodManager mgr = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); mgr.showSoftInput(editText, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT); });

Управление отображением клавиатуры: очищаем сцену!

Если клавиатура должна исчезнуть при нажатии на неактивный элемент view, используйте следующую параметризацию в XML:

xml Скопировать код <!-- В вашем XML --> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" android:focusableInTouchMode="true"> <!-- Остальные элементы --> </LinearLayout>

Теперь при нажатии вне EditText фокус переходит на LinearLayout , убирая клавиатуру.

Будьте в курсе

Следите за обновлениями, изменениями API и развитием технологий – информация быстро устаревает, поэтому всегда оставайтесь в авангарде прогресса.

Полезные материалы