Управление программной клавиатурой в Android: показ и скрытие#Android #Приложения и экосистемы
Быстрый ответ
Чтобы скрыть клавиатуру, используйте метод
hideSoftInputFromWindow класса InputMethodManager с
windowToken ваших элементов управления:
InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
if (imm != null) {
imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0);
}
Чтобы отобразить клавиатуру, вызовите метод
showSoftInput, указав соответствующий элемент:
InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
if (imm != null) {
imm.showSoftInput(view, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);
}
Помните, что для выполнения этих операций элемент должен быть в фокусе.
Улучшенное управление виртуальной клавиатурой
Изучим продвинутые методы управления виртуальной клавиатурой:
Использование Runnable
Запуск
Runnable в методе
onResume обеспечивает надёжное отображение клавиатуры:
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
myEditText.post(() -> {
myEditText.requestFocus(); // Отвлекаем внимание
InputMethodManager mgr = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
mgr.showSoftInput(myEditText, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT); // Магия в действии!
});
}
Фокус на EditText
Напоминаем о важных моментах:
- Добавьте
android:focusableInTouchMode="true"для
EditTextв XML-разметке. Это важно!
- Программно вызовите
myEditText.requestFocus();. Концентрированность – залог успеха!
InputMethodManager – дирижер клавиатуры
Всегда проверяйте
InputMethodManager на
null. Не забывайте о резервном пути:
InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
if (imm != null) {
// Готовимся к действию!
imm.showSoftInput(view, 0);
// Или ко исполнению
imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0);
}
Настройка файла AndroidManifest.xml
Для управления поведением клавиатуры при изменении ориентации экрана сконфигурируйте ваш
AndroidManifest.xml:
<activity android:name=".MyActivity"
android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateHidden" />
Гибкое управление через пользовательские view
Если вы используете пользовательские представления (view), примените метод
onFinishInflate(), чтобы управлять клавиатурой как профессионал.
Переключение состояния клавиатуры: раскройте новые возможности
Иногда вам просто нужно переключить состояние клавиатуры:
InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
if (imm != null) {
// Переключаем состояние!
imm.toggleSoftInput(InputMethodManager.SHOW_FORCED, 0);
// И переключаем обратно:
imm.toggleSoftInput(0, InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS);
}
Визуализация
Метод
showSoftInput открывает клавиатуру:
InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
imm.showSoftInput(view, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);
Это как приглашение гостей входить (👋📲).
Метод
hideSoftInputFromWindow закрывает клавиатуру:
imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0);
На таком вежливом прощании закончиваем наше общение (👋🚪🔒).
Подготовка и открытие клавиатуры
Не спешите показывать клавиатуру до того, как view будет готов:
editText.post(() -> {
editText.requestFocus();
InputMethodManager mgr = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
mgr.showSoftInput(editText, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);
});
Управление отображением клавиатуры: очищаем сцену!
Если клавиатура должна исчезнуть при нажатии на неактивный элемент view, используйте следующую параметризацию в XML:
<!-- В вашем XML -->
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:focusableInTouchMode="true">
<!-- Остальные элементы -->
</LinearLayout>
Теперь при нажатии вне
EditText фокус переходит на
LinearLayout, убирая клавиатуру.
Будьте в курсе
Следите за обновлениями, изменениями API и развитием технологий – информация быстро устаревает, поэтому всегда оставайтесь в авангарде прогресса.
Полезные материалы
- InputMethodManager | Android Developers
- Как программно скрыть виртуальную клавиатуру на Android? – Stack Overflow
- EditText: как очистить фокус при нажатии вне элемента – Stack Overflow
- Методы ввода на экране – Блог разработчиков Android
- Управление видимостью клавиатуры | Android Developers
- Как показать виртуальную клавиатуру, когда EditText находится в фокусе – Stack Overflow
Элина Баранова
разработчик Android