Автоматическое создание конструктора в Lombok: @SuperBuilder

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// Родительский класс, который включает аннотацию @SuperBuilder @SuperBuilder public class Parent { private String parentName; } // Дочерний класс расширяет родительский @SuperBuilder public class Child extends Parent { private String childName; public Child(String parentName, String childName) { super(superBuilder().parentName(parentName)); // Инициализация полей родительского класса this.childName = childName; // Добавлены только поля подкласса } }