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Тестирование приватных методов Mockito: проверка вызова
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Тестирование приватных методов Mockito: проверка вызова

#Java Core  #QA и тестирование  #Тесты Java  
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Быстрый ответ

При тестировании основное внимание должно уделяться проверке функциональности системы через её публичные API, а не прямому обращению к приватным методам. В случае необходимости использования рефлексии, она должна применяться в исключительных ситуациях:

Java
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// Допустим, у нас имеется приватный метод: private String secretMethod()
// Внедряемся в "секретную зону" этого метода...

Method method = MyClass.class.getDeclaredMethod("secretMethod");
method.setAccessible(true);
// И вот мы проникли в приватную зону.
String result = (String) method.invoke(new MyClass());

Публичный интерфейс, влияющий на приватный метод, должен быть в приоритете. Рефлексия требует осторожного и обдуманного применения.

Пошаговый план для смены профессии

Взаимодействие объектов и кооперация

Применять тестирование необходимо преимущественно к взаимодействиям между объектами, а не к отдельным приватным методам. Эффективность тестов определяется анализом связей и результатов действий. Чем лучше проведен рефакторинг кода для улучшения его тестируемости, тем не так важно изменение модификаторов доступа приватных методов и нарушение основного принципа инкапсуляции.

Применяем серьёзное оружие: Powermock и Whitebox

Если возникла необходимость в тестировании приватного метода, воспользуйтесь библиотекой PowerMock, работающей в отличной синхронии с Mockito. Инструменты Whitebox и MockPrivate от PowerMock будут здесь кстати:

Java
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PowerMockito.spy(myClassInstance);
// Оказываемся в режиме слежения. Приватный метод под контролем!
PowerMockito.verifyPrivate(myClassInstance).invoke("secretMethod");

Whitebox применяется для изменения приватных полей перед вызовом приватного метода:

Java
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Whitebox.setInternalState(myClassInstance, "privateFieldName", value);
// Будто приватное поле всегда было нам доступно...

Однако следует помнить, что PowerMock зависит от определенных тестовых сред и версий Java Development Kit (JDK).

Шпион, моки и рефлексия

По мере углубления в тестирование используйте шпионские объекты и рефлексию для проверки интеракции приватного метода с другими элементами:

Java
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MyClass spy = Mockito.spy(myClassInstance);
// Включаем режим "невидимости". 
Mockito.doNothing().when(spy, "privateMethod");
// Шпион командует: "Остановись, приватный метод". И уходит в тень.

spy.publicMethod();

Mockito.verify(spy).privateMethod();
// Кто возразит? Шпион незаметно подтверждает действие.

Таким подходом можно проверить вызов приватного метода без выполнения его логики в контексте публичного метода.

Публичное поведение – на переднем плане

Сосредоточьтесь на публичном поведении, который возникает в результате исполнения приватного метода. Изучайте публичные методы, их влияние и результаты. Такой подход обеспечит уверенность в том, что внешний контракт класса строго выполняется и приватные методы безупречно вписываются в публичное API.

Визуализация

Тестирование приватного метода с использованием Mockito представим в виде:

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Публичное меню 📜 = Методы для непосредственного тестирования
Секретный рецепт 🔒 = Приватный метод, к которому мы не можем обратиться напрямую


| Компонент         | Публичный интерфейс  | Приватная логика   |
| ----------------- | -------------------- | ------------------ |
| Ресторанный Блюдо | 🍽️  Заказать блюдо   | 🔒 Секретный рецепт |

Роль Mockito:

Markdown
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Мы не пробуем **Секретный рецепт** (🔒) непосредственно,
а оцениваем **вкус блюда** (🍽️), которое нам подаётся.

Поток тестирования:

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1. Тестируем Публичное Блюдо (🍽️) -> Оцениваем Результат (👍 или 👎)
2. Mockito подтверждает использование **секретных ингредиентов** (🔒 ингредиенты в блюде).

Реструктуризация дизайна для тестирования

Следующие подходы помогут адаптировать классы для удобства тестирования. Возможно:

  • Выделить скрытую бизнес-логику в отдельный класс
  • Сделать методы "package-private" для упрощения тестирования
  • Основное внимание уделять публичным методам

Рефлексия: использование и злоупотребление

Обдумывайте достоинства и недостатки методов, вроде ReflectionTestUtils, учитывая риски нестабильности и влияние на стабильность тестового набора.

Java
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ReflectionTestUtils.invokeMethod(myClassInstance, "secretMethod");
// Открывайся, закрытый метод! Я пришёл, чтобы ты открылся.

Полезные материалы

  1. Как тестировать класс, который имеет приватные методы, поля или внутренние классы? – Stack Overflowстратегии для тестирования приватных методов, включая применение рефлексии.
  2. Руководство пользователя JUnit 5 — принципы работы с JUnit 5.
  3. GitHub – powermock/powermock: PowerMock — PowerMock помогает устранить недостатки в тестируемости вашего кода.
  4. Гайд по API рефлексии (Учебные пособия по Java™) — разбор возможностей Java рефлексии.
  5. Тесты с Mockito – Учебникруководство от Vogella для учебы работы с Mockito.
  6. Учебник Mockito – Мокирование с Junit и Maven – YouTube — Освоение основ Mockito в доступной форме.
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Фёдор Зимин

разработчик Unity

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