Тестирование приватных методов Mockito: проверка вызова

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Быстрый ответ

При тестировании основное внимание должно уделяться проверке функциональности системы через её публичные API, а не прямому обращению к приватным методам. В случае необходимости использования рефлексии, она должна применяться в исключительных ситуациях:

Java Скопировать код // Допустим, у нас имеется приватный метод: private String secretMethod() // Внедряемся в "секретную зону" этого метода... Method method = MyClass.class.getDeclaredMethod("secretMethod"); method.setAccessible(true); // И вот мы проникли в приватную зону. String result = (String) method.invoke(new MyClass());

Публичный интерфейс, влияющий на приватный метод, должен быть в приоритете. Рефлексия требует осторожного и обдуманного применения.

Взаимодействие объектов и кооперация

Применять тестирование необходимо преимущественно к взаимодействиям между объектами, а не к отдельным приватным методам. Эффективность тестов определяется анализом связей и результатов действий. Чем лучше проведен рефакторинг кода для улучшения его тестируемости, тем не так важно изменение модификаторов доступа приватных методов и нарушение основного принципа инкапсуляции.

Применяем серьёзное оружие: Powermock и Whitebox

Если возникла необходимость в тестировании приватного метода, воспользуйтесь библиотекой PowerMock, работающей в отличной синхронии с Mockito. Инструменты Whitebox и MockPrivate от PowerMock будут здесь кстати:

Java Скопировать код PowerMockito.spy(myClassInstance); // Оказываемся в режиме слежения. Приватный метод под контролем! PowerMockito.verifyPrivate(myClassInstance).invoke("secretMethod");

Whitebox применяется для изменения приватных полей перед вызовом приватного метода:

Java Скопировать код Whitebox.setInternalState(myClassInstance, "privateFieldName", value); // Будто приватное поле всегда было нам доступно...

Однако следует помнить, что PowerMock зависит от определенных тестовых сред и версий Java Development Kit (JDK).

Шпион, моки и рефлексия

По мере углубления в тестирование используйте шпионские объекты и рефлексию для проверки интеракции приватного метода с другими элементами:

Java Скопировать код MyClass spy = Mockito.spy(myClassInstance); // Включаем режим "невидимости". Mockito.doNothing().when(spy, "privateMethod"); // Шпион командует: "Остановись, приватный метод". И уходит в тень. spy.publicMethod(); Mockito.verify(spy).privateMethod(); // Кто возразит? Шпион незаметно подтверждает действие.

Таким подходом можно проверить вызов приватного метода без выполнения его логики в контексте публичного метода.

Публичное поведение – на переднем плане

Сосредоточьтесь на публичном поведении, который возникает в результате исполнения приватного метода. Изучайте публичные методы, их влияние и результаты. Такой подход обеспечит уверенность в том, что внешний контракт класса строго выполняется и приватные методы безупречно вписываются в публичное API.

Визуализация

Тестирование приватного метода с использованием Mockito представим в виде:

Markdown Скопировать код Публичное меню 📜 = Методы для непосредственного тестирования Секретный рецепт 🔒 = Приватный метод, к которому мы не можем обратиться напрямую

| Компонент | Публичный интерфейс | Приватная логика | | ----------------- | -------------------- | ------------------ | | Ресторанный Блюдо | 🍽️ Заказать блюдо | 🔒 Секретный рецепт |

Роль Mockito:

Markdown Скопировать код Мы не пробуем **Секретный рецепт** (🔒) непосредственно, а оцениваем **вкус блюда** (🍽️), которое нам подаётся.

Поток тестирования:

Markdown Скопировать код 1. Тестируем Публичное Блюдо (🍽️) -> Оцениваем Результат (👍 или 👎) 2. Mockito подтверждает использование **секретных ингредиентов** (🔒 ингредиенты в блюде).

Реструктуризация дизайна для тестирования

Следующие подходы помогут адаптировать классы для удобства тестирования. Возможно:

Выделить скрытую бизнес-логику в отдельный класс

в отдельный класс Сделать методы "package-private" для упрощения тестирования

для упрощения тестирования Основное внимание уделять публичным методам

Рефлексия: использование и злоупотребление

Обдумывайте достоинства и недостатки методов, вроде ReflectionTestUtils , учитывая риски нестабильности и влияние на стабильность тестового набора.

Java Скопировать код ReflectionTestUtils.invokeMethod(myClassInstance, "secretMethod"); // Открывайся, закрытый метод! Я пришёл, чтобы ты открылся.

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