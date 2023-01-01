Тестирование приватных методов Mockito: проверка вызова#Java Core #QA и тестирование #Тесты Java
Быстрый ответ
При тестировании основное внимание должно уделяться проверке функциональности системы через её публичные API, а не прямому обращению к приватным методам. В случае необходимости использования рефлексии, она должна применяться в исключительных ситуациях:
// Допустим, у нас имеется приватный метод: private String secretMethod()
// Внедряемся в "секретную зону" этого метода...
Method method = MyClass.class.getDeclaredMethod("secretMethod");
method.setAccessible(true);
// И вот мы проникли в приватную зону.
String result = (String) method.invoke(new MyClass());
Публичный интерфейс, влияющий на приватный метод, должен быть в приоритете. Рефлексия требует осторожного и обдуманного применения.
Взаимодействие объектов и кооперация
Применять тестирование необходимо преимущественно к взаимодействиям между объектами, а не к отдельным приватным методам. Эффективность тестов определяется анализом связей и результатов действий. Чем лучше проведен рефакторинг кода для улучшения его тестируемости, тем не так важно изменение модификаторов доступа приватных методов и нарушение основного принципа инкапсуляции.
Применяем серьёзное оружие: Powermock и Whitebox
Если возникла необходимость в тестировании приватного метода, воспользуйтесь библиотекой PowerMock, работающей в отличной синхронии с Mockito. Инструменты
Whitebox и
MockPrivate от PowerMock будут здесь кстати:
PowerMockito.spy(myClassInstance);
// Оказываемся в режиме слежения. Приватный метод под контролем!
PowerMockito.verifyPrivate(myClassInstance).invoke("secretMethod");
Whitebox применяется для изменения приватных полей перед вызовом приватного метода:
Whitebox.setInternalState(myClassInstance, "privateFieldName", value);
// Будто приватное поле всегда было нам доступно...
Однако следует помнить, что PowerMock зависит от определенных тестовых сред и версий Java Development Kit (JDK).
Шпион, моки и рефлексия
По мере углубления в тестирование используйте шпионские объекты и рефлексию для проверки интеракции приватного метода с другими элементами:
MyClass spy = Mockito.spy(myClassInstance);
// Включаем режим "невидимости".
Mockito.doNothing().when(spy, "privateMethod");
// Шпион командует: "Остановись, приватный метод". И уходит в тень.
spy.publicMethod();
Mockito.verify(spy).privateMethod();
// Кто возразит? Шпион незаметно подтверждает действие.
Таким подходом можно проверить вызов приватного метода без выполнения его логики в контексте публичного метода.
Публичное поведение – на переднем плане
Сосредоточьтесь на публичном поведении, который возникает в результате исполнения приватного метода. Изучайте публичные методы, их влияние и результаты. Такой подход обеспечит уверенность в том, что внешний контракт класса строго выполняется и приватные методы безупречно вписываются в публичное API.
Визуализация
Тестирование приватного метода с использованием Mockito представим в виде:
Публичное меню 📜 = Методы для непосредственного тестирования
Секретный рецепт 🔒 = Приватный метод, к которому мы не можем обратиться напрямую
| Компонент | Публичный интерфейс | Приватная логика |
| ----------------- | -------------------- | ------------------ |
| Ресторанный Блюдо | 🍽️ Заказать блюдо | 🔒 Секретный рецепт |
Роль Mockito:
Мы не пробуем **Секретный рецепт** (🔒) непосредственно,
а оцениваем **вкус блюда** (🍽️), которое нам подаётся.
Поток тестирования:
1. Тестируем Публичное Блюдо (🍽️) -> Оцениваем Результат (👍 или 👎)
2. Mockito подтверждает использование **секретных ингредиентов** (🔒 ингредиенты в блюде).
Реструктуризация дизайна для тестирования
Следующие подходы помогут адаптировать классы для удобства тестирования. Возможно:
- Выделить скрытую бизнес-логику в отдельный класс
- Сделать методы "package-private" для упрощения тестирования
- Основное внимание уделять публичным методам
Рефлексия: использование и злоупотребление
Обдумывайте достоинства и недостатки методов, вроде
ReflectionTestUtils, учитывая риски нестабильности и влияние на стабильность тестового набора.
ReflectionTestUtils.invokeMethod(myClassInstance, "secretMethod");
// Открывайся, закрытый метод! Я пришёл, чтобы ты открылся.
Полезные материалы
- Как тестировать класс, который имеет приватные методы, поля или внутренние классы? – Stack Overflow — стратегии для тестирования приватных методов, включая применение рефлексии.
- Руководство пользователя JUnit 5 — принципы работы с JUnit 5.
- GitHub – powermock/powermock: PowerMock — PowerMock помогает устранить недостатки в тестируемости вашего кода.
- Гайд по API рефлексии (Учебные пособия по Java™) — разбор возможностей Java рефлексии.
- Тесты с Mockito – Учебник — руководство от Vogella для учебы работы с Mockito.
- Учебник Mockito – Мокирование с Junit и Maven – YouTube — Освоение основ Mockito в доступной форме.
Фёдор Зимин
разработчик Unity