Сравнение дат без учета времени в Java: простое решение

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Быстрый ответ

Для сравнения двух объектов java.util.Date без учёта времени рекомендуется использовать SimpleDateFormat или java.time.LocalDate , если вы работаете с Java версии 8 или более поздней.

Пример кода:

Java Скопировать код // Использование SimpleDateFormat SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); boolean datesEqual = sdf.format(date1).equals(sdf.format(date2)); // Использование LocalDate (Java 8+) LocalDate ld1 = date1.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate(); LocalDate ld2 = date2.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate(); boolean datesEqual = ld1.isEqual(ld2);

Выбор инструмента: библиотеки для сравнения дат

Правильный выбор соответствующей библиотеки может упростить процесс сравнения дат и повысить его надёжность. Рассмотрим несколько наиболее популярных библиотек.

Joda Time: учёт часового пояса

Библиотека Joda Time облегчает сравнение дат, учитывая часовые пояса и переход на летнее время.

Добавление зависимости для Android проекта:

gradle Скопировать код implementation 'net.danlew:android.joda:2.10.9.1'

Пример кода, использующий Joda-Time:

Java Скопировать код DateTimeComparator comparator = DateTimeComparator.getDateOnlyInstance(); boolean datesEqual = comparator.compare(dateTime1, dateTime2) == 0;

Класс Calendar: обнуление времени

Стандартный для Java класс Calendar позволяет сравнение дат после обнуления временных полей.

Пример кода:

Java Скопировать код Calendar cal1 = Calendar.getInstance(); Calendar cal2 = Calendar.getInstance(); cal1.setTime(date1); cal2.setTime(date2); cal1.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0); cal1.set(Calendar.MINUTE, 0); cal1.set(Calendar.SECOND, 0); cal1.set(Calendar.MILLISECOND, 0); cal2.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0); // Повторите этот процесс для полей MINUTE, SECOND, MILLISECOND boolean datesEqual = cal1.equals(cal2);

Apache Commons: сжатый синтаксис сравнения

В библиотеке Apache Commons Lang предусмотрен метод DateUtils.isSameDay , который упрощает сравнение дат.

Пример кода:

Java Скопировать код boolean datesEqual = DateUtils.isSameDay(date1, date2);

Визуализация

Продемонстрируем это на примере сортировки двух слоёв фруктов:

Markdown Скопировать код Слой 1 (📅): [🍎🕒, 🍐🕓, 🍊🕔] <- Даты с учетом времени Слой 2 (📆): [🍎, 🍐, 🍊] <- Даты без учета времени

При сравнении игнорируем время (как если бы мы отделяли кожуру):

plaintext Скопировать код 🍎🕒 ➡️ 🍎 🍐🕓 ➡️ 🍐 🍊🕔 ➡️ 🍊

Сравниваем:

Markdown Скопировать код 🍎 == 🍎 : Истина // Это одна и та же дата, только на один день. 🍐 != 🍊 : Ложь // Разные даты, время при этом не учитывается.

Можно воспринимать это как снятие наклеек с указанием времени 🕒 с каждой даты.

Детальное изучение процесса сравнения дат

Осмотрим более внимательно некоторые аспекты, которые помогут нам справиться с разнообразными ситуациями, связанными с сравнением дат.

Високосные годы и переход на летнее время

Не забывайте про високосные годы и переход на летнее время. Например, java.time и Joda-Time отлично справляются со всеми подобными задачами.

Производительность: скорость обработки

Важно выбрать наиболее эффективный способ сравнения дат, особенно если приходится работать с большими объёмами данных.

Универсальный метод: абстракция для сравнения

Если вы часто сравниваете даты, удобно создать универсальный метод для данной задачи.

Пример кода:

Java Скопировать код public static boolean areDatesEqual(Date date1, Date date2) { // Организуем процедуру в порядок, чтобы избежать дублирования кода... return // Реализуйте любой из предложенных ранее методов... }

Часовые пояса: сложные вычисления

Не забывайте про часовые пояса, они могут значительно влиять на результат сравнения. Используйте библиотеки, которые корректно учитывают часовые пояса.

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