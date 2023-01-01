Сравнение дат без учета времени в Java: простое решение#Java Core #Даты и время
Быстрый ответ
Для сравнения двух объектов
java.util.Date без учёта времени рекомендуется использовать
SimpleDateFormat или
java.time.LocalDate, если вы работаете с Java версии 8 или более поздней.
Пример кода:
// Использование SimpleDateFormat
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
boolean datesEqual = sdf.format(date1).equals(sdf.format(date2));
// Использование LocalDate (Java 8+)
LocalDate ld1 = date1.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();
LocalDate ld2 = date2.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();
boolean datesEqual = ld1.isEqual(ld2);
Выбор инструмента: библиотеки для сравнения дат
Правильный выбор соответствующей библиотеки может упростить процесс сравнения дат и повысить его надёжность. Рассмотрим несколько наиболее популярных библиотек.
Joda Time: учёт часового пояса
Библиотека Joda Time облегчает сравнение дат, учитывая часовые пояса и переход на летнее время.
Добавление зависимости для Android проекта:
implementation 'net.danlew:android.joda:2.10.9.1'
Пример кода, использующий Joda-Time:
DateTimeComparator comparator = DateTimeComparator.getDateOnlyInstance();
boolean datesEqual = comparator.compare(dateTime1, dateTime2) == 0;
Класс Calendar: обнуление времени
Стандартный для Java класс
Calendar позволяет сравнение дат после обнуления временных полей.
Пример кода:
Calendar cal1 = Calendar.getInstance();
Calendar cal2 = Calendar.getInstance();
cal1.setTime(date1);
cal2.setTime(date2);
cal1.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
cal1.set(Calendar.MINUTE, 0);
cal1.set(Calendar.SECOND, 0);
cal1.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
cal2.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
// Повторите этот процесс для полей MINUTE, SECOND, MILLISECOND
boolean datesEqual = cal1.equals(cal2);
Apache Commons: сжатый синтаксис сравнения
В библиотеке Apache Commons Lang предусмотрен метод
DateUtils.isSameDay, который упрощает сравнение дат.
Пример кода:
boolean datesEqual = DateUtils.isSameDay(date1, date2);
Визуализация
Продемонстрируем это на примере сортировки двух слоёв фруктов:
Слой 1 (📅): [🍎🕒, 🍐🕓, 🍊🕔] <- Даты с учетом времени
Слой 2 (📆): [🍎, 🍐, 🍊] <- Даты без учета времени
При сравнении игнорируем время (как если бы мы отделяли кожуру):
🍎🕒 ➡️ 🍎
🍐🕓 ➡️ 🍐
🍊🕔 ➡️ 🍊
Сравниваем:
🍎 == 🍎 : Истина // Это одна и та же дата, только на один день.
🍐 != 🍊 : Ложь // Разные даты, время при этом не учитывается.
Можно воспринимать это как снятие наклеек с указанием времени 🕒 с каждой даты.
Детальное изучение процесса сравнения дат
Осмотрим более внимательно некоторые аспекты, которые помогут нам справиться с разнообразными ситуациями, связанными с сравнением дат.
Високосные годы и переход на летнее время
Не забывайте про високосные годы и переход на летнее время. Например,
java.time и Joda-Time отлично справляются со всеми подобными задачами.
Производительность: скорость обработки
Важно выбрать наиболее эффективный способ сравнения дат, особенно если приходится работать с большими объёмами данных.
Универсальный метод: абстракция для сравнения
Если вы часто сравниваете даты, удобно создать универсальный метод для данной задачи.
Пример кода:
public static boolean areDatesEqual(Date date1, Date date2) {
// Организуем процедуру в порядок, чтобы избежать дублирования кода...
return // Реализуйте любой из предложенных ранее методов...
}
Часовые пояса: сложные вычисления
Не забывайте про часовые пояса, они могут значительно влиять на результат сравнения. Используйте библиотеки, которые корректно учитывают часовые пояса.
Полезные материалы
- Сравнение двух java.util.Date... — обсуждение сравнения дат на Stack Overflow.
- LocalDate (Java Platform SE 8) — документация по классу LocalDate.
- SimpleDateFormat (Java Platform SE 8) — информация о классе SimpleDateFormat.
- Calendar (Java Platform SE 8) — документация по классу Calendar.
- Optional в Java SE 8 — руководство по использованию Optional при работе с null.
- DateUtils (Apache Commons Lang 3.11 API) — обзор класса DateUtils.
- Обрезка даты в Java — руководство по обрезке дат.
Олеся Тарасова
Java-разработчик