Сравнение содержимого списков в JUnit: проверка assert equals#Java Core #Тесты Java #Коллекции Java
Быстрый ответ
Для проверки равенства списков, не обращая внимания на порядок элементов, используйте следующую запись:
Assert.assertTrue(list1.containsAll(list2) && list2.containsAll(list1));
Если же нужно сравнить порядок элементов:
Assert.assertEquals(list1, list2);
Эти методы эффективно проверяют равенство списков в разнообразных условиях.
Сравнение списков в JUnit
При сравнении списков в JUnit ключевым является то, нужно проверить только содержимое списков или же учесть порядок элементов.
Содержимое и порядок: Комплексная проверка
assertThat(list1, is(list2)); // "Сравнение списков — это нечто вроде гонки! 🚗💨"
Данный метод утверждает полное соответствие списков, включая порядок элементов. Требует импорта
static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; и
static org.hamcrest.Matchers.is;.
Только содержимое: Когда порядок не имеет значения
assertThat(new HashSet<>(list1), is(new HashSet<>(list2))); // "Хаос? Нет, это искусство!"
Эта конструкция позволяет сравнивать списки по содержанию, не учитывая порядок элементов.
Сложные случаи: Null и пользовательские объекты
Если ваши списки могут включать null или пользовательские объекты, то первоначально стоит удостовериться, что метод
equals переопределен корректно, иначе результаты тестирования могут быть недостоверными.
Проверка на неравенство: Когда списки должны отличаться
Также есть возможность утвердить, что списки не равны:
assertThat(list1, not(list2)); // "Эти списки уникальны, как снежинки в снегопаде."
Утверждения с AssertJ: Элегантность и выразительность
AssertJ предлагает утверждения с более понятным синтаксисом, обеспечивает более информативные сообщения об ошибках и более легко справляется со списками пользовательских объектов.
Сравниваем содержимое и порядок: С идеальной точностью
assertThat(list1).containsExactlyElementsOf(list2);
С помощью AssertJ вы можете проверить полное соответствие списков – как содержания, так и порядка элементов.
Эффективность: Не упускайте скорость
Инициализация списков в одну строку
List<String> expectedList = Arrays.asList("element1", "element2", "element3"); // "Этап подготовки списка пройден! ✨"
Детальное исследование ошибок: Ваш личный детектив
Использование говорящих сообщений в методах утверждения поможет быстрее выявить причины провала тестов.
assertThat(list1, is(list2), () -> "Списки кажутся идентичными, может дело в деталях?");
В курсе событий: Следите за обновлениями
Время от времени углубляйте свои знания о новых библиотеках и методиках тестирования, чтобы оставаться на переднем крае цифровых технологий.
Визуализация
Представьте себе списки как пару поездов, движущихся рядом по параллельным путям.
Список A 🚂: [💺 Пассажир1, 💺 Пассажир2, 💺 Пассажир3]
Список B 🚂: [💺 Пассажир1, 💺 Пассажир2, 💺 Пассажир3]
Можно представить Junit, как проверяющего каждый билет:
👨✈️ Кондуктор: "Все на своих местах? Сохранен ли порядок? Пассажиры, вы готовы к отправлению?"
Поезда должны быть идентичны до мельчайшей детали.
🤔 Если всё совпадает,
JUnit: "Отлично, списки идентичны!"
😖 Если имеются отличия,
JUnit: "Остановка! Обнаружены различия в списках!"
Важно, чтобы порядок и содержимое элементов были безупречны, как список пассажиров поезда.
Нюансы равенства списков
Особенности пользовательских объектов: Важность
equals
Если ваши списки содержат пользовательские объекты, присмотритесь к методам AssertJ для глубокого сравнения, которые при этом игнорируют
equals.
assertThat(list1).usingRecursiveComparison().isEqualTo(list2);
Вспомогательные библиотеки для работы с коллекциями
Не стесняйтесь использовать Apache Commons Collections и Google Guava, эти библиотеки значительно облегчают работу с коллекциями.
Полезные материалы
- Официальное руководство по JUnit 5.
- Документация методов Assert в JUnit 4.
- Утилиты для работы с коллекциями от Apache Commons Collections.
- Утилиты для работы со списками от Google Guava.
- Амплитудная библиотека AssertJ для Java с цепочками утверждений.
Олеся Тарасова
Java-разработчик