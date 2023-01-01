Сравнение содержимого списков в JUnit: проверка assert equals

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Быстрый ответ

Для проверки равенства списков, не обращая внимания на порядок элементов, используйте следующую запись:

Java Скопировать код Assert.assertTrue(list1.containsAll(list2) && list2.containsAll(list1));

Если же нужно сравнить порядок элементов:

Java Скопировать код Assert.assertEquals(list1, list2);

Эти методы эффективно проверяют равенство списков в разнообразных условиях.

Сравнение списков в JUnit

При сравнении списков в JUnit ключевым является то, нужно проверить только содержимое списков или же учесть порядок элементов.

Содержимое и порядок: Комплексная проверка

Java Скопировать код assertThat(list1, is(list2)); // "Сравнение списков — это нечто вроде гонки! 🚗💨"

Данный метод утверждает полное соответствие списков, включая порядок элементов. Требует импорта static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; и static org.hamcrest.Matchers.is; .

Только содержимое: Когда порядок не имеет значения

Java Скопировать код assertThat(new HashSet<>(list1), is(new HashSet<>(list2))); // "Хаос? Нет, это искусство!"

Эта конструкция позволяет сравнивать списки по содержанию, не учитывая порядок элементов.

Сложные случаи: Null и пользовательские объекты

Если ваши списки могут включать null или пользовательские объекты, то первоначально стоит удостовериться, что метод equals переопределен корректно, иначе результаты тестирования могут быть недостоверными.

Проверка на неравенство: Когда списки должны отличаться

Также есть возможность утвердить, что списки не равны:

Java Скопировать код assertThat(list1, not(list2)); // "Эти списки уникальны, как снежинки в снегопаде."

Утверждения с AssertJ: Элегантность и выразительность

AssertJ предлагает утверждения с более понятным синтаксисом, обеспечивает более информативные сообщения об ошибках и более легко справляется со списками пользовательских объектов.

Сравниваем содержимое и порядок: С идеальной точностью

Java Скопировать код assertThat(list1).containsExactlyElementsOf(list2);

С помощью AssertJ вы можете проверить полное соответствие списков – как содержания, так и порядка элементов.

Эффективность: Не упускайте скорость

Инициализация списков в одну строку

Java Скопировать код List<String> expectedList = Arrays.asList("element1", "element2", "element3"); // "Этап подготовки списка пройден! ✨"

Детальное исследование ошибок: Ваш личный детектив

Использование говорящих сообщений в методах утверждения поможет быстрее выявить причины провала тестов.

Java Скопировать код assertThat(list1, is(list2), () -> "Списки кажутся идентичными, может дело в деталях?");

В курсе событий: Следите за обновлениями

Время от времени углубляйте свои знания о новых библиотеках и методиках тестирования, чтобы оставаться на переднем крае цифровых технологий.

Визуализация

Представьте себе списки как пару поездов, движущихся рядом по параллельным путям.

Список A 🚂: [💺 Пассажир1, 💺 Пассажир2, 💺 Пассажир3] Список B 🚂: [💺 Пассажир1, 💺 Пассажир2, 💺 Пассажир3]

Можно представить Junit, как проверяющего каждый билет:

👨‍✈️ Кондуктор: "Все на своих местах? Сохранен ли порядок? Пассажиры, вы готовы к отправлению?"

Поезда должны быть идентичны до мельчайшей детали.

🤔 Если всё совпадает, JUnit: "Отлично, списки идентичны!" 😖 Если имеются отличия, JUnit: "Остановка! Обнаружены различия в списках!"

Важно, чтобы порядок и содержимое элементов были безупречны, как список пассажиров поезда.

Нюансы равенства списков

Особенности пользовательских объектов: Важность equals

Если ваши списки содержат пользовательские объекты, присмотритесь к методам AssertJ для глубокого сравнения, которые при этом игнорируют equals .

Java Скопировать код assertThat(list1).usingRecursiveComparison().isEqualTo(list2);

Вспомогательные библиотеки для работы с коллекциями

Не стесняйтесь использовать Apache Commons Collections и Google Guava, эти библиотеки значительно облегчают работу с коллекциями.

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