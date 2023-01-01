logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Сравнение содержимого списков в JUnit: проверка assert equals
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Сравнение содержимого списков в JUnit: проверка assert equals

#Java Core  #Тесты Java  #Коллекции Java  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки равенства списков, не обращая внимания на порядок элементов, используйте следующую запись:

Java
Скопировать код
Assert.assertTrue(list1.containsAll(list2) && list2.containsAll(list1));

Если же нужно сравнить порядок элементов:

Java
Скопировать код
Assert.assertEquals(list1, list2);

Эти методы эффективно проверяют равенство списков в разнообразных условиях.

Пошаговый план для смены профессии

Сравнение списков в JUnit

При сравнении списков в JUnit ключевым является то, нужно проверить только содержимое списков или же учесть порядок элементов.

Содержимое и порядок: Комплексная проверка

Java
Скопировать код
assertThat(list1, is(list2)); // "Сравнение списков — это нечто вроде гонки! 🚗💨"

Данный метод утверждает полное соответствие списков, включая порядок элементов. Требует импорта static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; и static org.hamcrest.Matchers.is;.

Только содержимое: Когда порядок не имеет значения

Java
Скопировать код
assertThat(new HashSet<>(list1), is(new HashSet<>(list2))); // "Хаос? Нет, это искусство!"

Эта конструкция позволяет сравнивать списки по содержанию, не учитывая порядок элементов.

Сложные случаи: Null и пользовательские объекты

Если ваши списки могут включать null или пользовательские объекты, то первоначально стоит удостовериться, что метод equals переопределен корректно, иначе результаты тестирования могут быть недостоверными.

Проверка на неравенство: Когда списки должны отличаться

Также есть возможность утвердить, что списки не равны:

Java
Скопировать код
assertThat(list1, not(list2)); // "Эти списки уникальны, как снежинки в снегопаде."

Утверждения с AssertJ: Элегантность и выразительность

AssertJ предлагает утверждения с более понятным синтаксисом, обеспечивает более информативные сообщения об ошибках и более легко справляется со списками пользовательских объектов.

Сравниваем содержимое и порядок: С идеальной точностью

Java
Скопировать код
assertThat(list1).containsExactlyElementsOf(list2);

С помощью AssertJ вы можете проверить полное соответствие списков – как содержания, так и порядка элементов.

Эффективность: Не упускайте скорость

Инициализация списков в одну строку

Java
Скопировать код
List<String> expectedList = Arrays.asList("element1", "element2", "element3"); // "Этап подготовки списка пройден! ✨"

Детальное исследование ошибок: Ваш личный детектив

Использование говорящих сообщений в методах утверждения поможет быстрее выявить причины провала тестов.

Java
Скопировать код
assertThat(list1, is(list2), () -> "Списки кажутся идентичными, может дело в деталях?");

В курсе событий: Следите за обновлениями

Время от времени углубляйте свои знания о новых библиотеках и методиках тестирования, чтобы оставаться на переднем крае цифровых технологий.

Визуализация

Представьте себе списки как пару поездов, движущихся рядом по параллельным путям.

Список A 🚂: [💺 Пассажир1, 💺 Пассажир2, 💺 Пассажир3]
Список B 🚂: [💺 Пассажир1, 💺 Пассажир2, 💺 Пассажир3]

Можно представить Junit, как проверяющего каждый билет:

👨‍✈️ Кондуктор: "Все на своих местах? Сохранен ли порядок? Пассажиры, вы готовы к отправлению?"

Поезда должны быть идентичны до мельчайшей детали.

🤔 Если всё совпадает,
  JUnit: "Отлично, списки идентичны!"
😖 Если имеются отличия,
  JUnit: "Остановка! Обнаружены различия в списках!"

Важно, чтобы порядок и содержимое элементов были безупречны, как список пассажиров поезда.

Нюансы равенства списков

Особенности пользовательских объектов: Важность equals

Если ваши списки содержат пользовательские объекты, присмотритесь к методам AssertJ для глубокого сравнения, которые при этом игнорируют equals.

Java
Скопировать код
assertThat(list1).usingRecursiveComparison().isEqualTo(list2);

Вспомогательные библиотеки для работы с коллекциями

Не стесняйтесь использовать Apache Commons Collections и Google Guava, эти библиотеки значительно облегчают работу с коллекциями.

Полезные материалы

  1. Официальное руководство по JUnit 5.
  2. Документация методов Assert в JUnit 4.
  3. Утилиты для работы с коллекциями от Apache Commons Collections.
  4. Утилиты для работы со списками от Google Guava.
  5. Амплитудная библиотека AssertJ для Java с цепочками утверждений.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод следует использовать для сравнения двух списков по содержимому, не учитывая порядок элементов?
1 / 4

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Основные функции для работы с файлами в C
30 августа 2024
Компиляторы для языка C
30 августа 2024
История компиляторов: от первых до современных
30 августа 2024

Загрузка...